O Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα πριν το Final-4 του πόλο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τις υποχρεώσεις του στην προημιτελική φάση του LEN Champions League ολοκληρώνει σήμερα (20/5) ο Ολυμπιακός και συγκεκριμένα η ομάδα πόλο Ανδρών.

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την ισχυρή Μπαρτσελονέτα στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για την τελευταία «μάχη» των προημιτελικών ομίλων του Champions League, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, έχοντας εξασφαλισμένη τη συμμετοχή τους στο Final-4 της Μάλτας.

Φάτοβιτς: «Αντιμετωπίζουμε την ομάδα που, πιθανότατα, παίζει το καλύτερο πόλο στην Ευρώπη»

Δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης έκανε ο προπονητής της ομάδας, Ελβις Φάτοβιτς, που ανέφερε: «Αντιμετωπίζουμε μία ομάδα που, πιθανότατα, παίζει το καλύτερο πόλο στην Ευρώπη, αυτή την περίοδο. Περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο, αλλά και πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Θέλουμε να υπερασπιστούμε την έδρα μας. Για εμάς, είναι επίσης μια πολύ καλή προετοιμασία ενόψει των τελικών του πρωταθλήματος. Εύχομαι όλοι να απολαύσουν το παιχνίδι».

Παράλληλα, για το σημερινό ματς μίλησε και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου: «Ξέρουμε όλοι, ότι από βαθμολογικής άποψης δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το ματς της Τετάρτης, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Θέλουμε να παρουσιαστούμε το ίδιο σοβαροί και έτοιμοι, όσο ήμασταν στα προηγούμενα ματς και όσο θέλουμε να είμαστε και στη συνέχεια. Η Μπαρτσελονέτα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και είναι το καλύτερο τεστ που μπορεί να έχουμε, ενόψει των τελικών του πρωταθλήματος, αλλά και του Final-4 της Μάλτας. Αυτοί είναι οι δύο τελευταίοι στόχοι της σεζόν».