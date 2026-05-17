«Βόμβα» στο Λονδίνο: Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Τσάμπι Αλόνσο (pic)
Τετραετές συμβόλαιο με την Τσέλσι υπέγραψε ο Τσάμπι Αλόνσο, όπως ανακοίνωσαν οι «μπλε» το πρωί της Κυριακής (17/5).
Νέα εποχή στην Τσέλσι, με τον Τσάμπι Αλόνσο να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία των «μπλε». Ο Ισπανός τεχνικός, που ήταν ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ, είπε το «ναι» στους Λονδρέζους αμέσως μετά τον χαμένο τελικό από τη Μάντσεστερ Σίτι στο FA Cup και το πρωί της Κυριακής ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα.
Ο Αλόνσο υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, έχοντας στόχο να επαναφέρει τη νέα του ομάδα στον δρόμο των επιτυχιών. Μπορεί στη Μαδρίτη να απέτυχε σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, αλλά η εξαιρετική του δουλειά στη Λεβερκούζεν με την κατάκτηση του αήττητου νταμπλ είναι η μεγάλη του προίκα.
«Η Τσέλσι είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και με γεμίζει με τεράστια υπερηφάνεια που γίνομαι προπονητής αυτού του σπουδαίου κλαμπ», είπε ο Αλόνσο στις πρώτες του δηλώσεις και πρόσθεσε πως «Από τις συνομιλίες μου με την ιδιοκτησία και την αθλητική ηγεσία, είναι σαφές ότι μοιραζόμαστε την ίδια φιλοδοξία. Θέλουμε να χτίσουμε μια ομάδα ικανή να ανταγωνίζεται με συνέπεια στο υψηλότερο επίπεδο και να διεκδικεί τρόπαια».
Η ανακοίνωση της Τσέλσι για τον Αλόνσο
Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.
The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.
Welcome to Chelsea, Xabi!
— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026
Αξίζει να σημειωθεί πως στην Τσέλσι ο Αλόνσο δεν προορίζεται απλά για προπονητής, αλλά για μάνατζερ που τα πάντα στο ποδοσφαιρικό τμήμα θα έχουν την έγκρισή του. Και αυτό είναι ένα δείγμα της εμπιστοσύνης του κλαμπ προς το πρόσωπό του.
