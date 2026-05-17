Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ
Δείτε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ
Η φετινή χρονιά για τον Παναθηναϊκό τελειώνει απόψε στη Λεωφόρο κόντρα στον ΠΑΟΚ (19:30), σε ένα ματς που θα γίνει για την 6η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League.
Ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντέσερς, Σισοκό, Γεντβάι, Κάτρη, Ίνγκασον, Πελίστρι, Μπακασέτα και Τετέι.
Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Κυριακόπουλο και Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.
Στην μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Κοντούρης και Τσέριν, με τους Αντίνο και Ζαρουρί στα δύο άκρα και τον Ταμπόρδα πίσω από τον προωθημένο Σφιντέρσκι.
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Σάντσες, Παντελίδης, Τζούρισιτς, Βιλένα, Γιάγκουσιτς και Πάντοβιτς.
