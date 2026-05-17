Η ατάκα του Μοντέρο πριν το Game 4 με τον Παναθηναϊκό: «Θυμάμαι να λέω στους συμπαίκτες μου…»

Η Βαλένθια έκανε το reverse sweep, απέκλεισε με 3-2 τον Παναθηναϊκό και πήρε την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας, με τον Ζαν Μοντέρο να είναι από τους πρωταγωνιστές της σειράς.

Μάλιστα, ο γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη στο «Euroleague & Friends», καθώς αναδείχθηκε MVP των playoffs και αποκάλυψε τι είπε στους συμπαίκτες του πριν το Game 4 της σειράς με τον Παναθηναϊκό.

Oι ατάκες του Μοντέρο για Παναθηναϊκό:

«Είχαμε μεγάλη πίεση και γι’ αυτό τα δύο πρώτα ματς δεν πήγαν όπως θέλαμε. Μείναμε θετικοί μετά το 0-2. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού τρελαίνονται στις εξέδρες. Δεν είναι εύκολο να νικήσεις στο ΟΑΚΑ, αλλά το λέγαμε στα αποδυτήρια πως μπορούσαμε να το κάνουμε.

Δεν είχαμε τίποτα να χάσουμε, έπρεπε απλώς να παίξουμε το μπάσκετ μας. Θυμάμαι να λέω στους υπόλοιπους μετά από το Game 3 πως φοβόταν πια ο Παναθηναϊκός γιατί αν έχαναν και το Game 4 θα έπρεπε να επιστρέψουν στη Βαλένθια».