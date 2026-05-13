Super League: Η βαθμολογία των playoffs μετά την 5η αγωνιστική (pic)

Δύο δυνατά ντέρμπι πραγματοποιήθηκαν σε Φάληρο και Τούμπα, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League, με τη μάχη για τη δεύτερη θέση της διαδικασίας να… φουντώνει.

Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι «αιωνίων» με 1-0. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν τους 65 πόντους όντας στη 2η θέση και έχοντας την κατάσταση στα… χέρια τους όσον αφορά το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Οι Πράσινοι έμειναν 4οι με 51 πόντους.

Στο άλλο ματς, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα. Οι Θεσσαλονικείς θα πρέπει να περιμένουν την επόμενη αγωνιστική και το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, έχοντας πια 63 πόντους, ενώ η Ένωση πήγε στους 71, έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1

Η βαθμολογία:

Επόμενη, και τελευταία, αγωνιστική:

6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ