Τότεναμ – Λιντς 1-1: «Χ» στο Λονδίνο – Μαίνεται η μάχη για την παραμονή

Τότεναμ και Λιντς ήρθαν ισόπαλες με σκορ 1-1, στην αναμέτρηση με την οποία έκλεισε η αυλαία της 36ης αγωνιστικής της Premier League.

Τα «παγώνια» ήταν ουσιαστικά αδιάφορα, καθώς έχουν κατακτήσει ήδη την παραμονή τους στην κατηγορία (14η θέση με 44 βαθμούς). Ακόμη κι έτσι όμως έκαναν τη… ζημιά τους στα «σπιρούνια», τα οποία έχασαν την ευκαιρία να αποκτήσουν τεράστιο προβάδισμα έναντι της Γουέστ Χαμ που είναι εντός της ζώνης του υποβιβασμού.

Η Τότεναμ βρίσκεται στη 17η θέση με 38 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου είναι 18η με 36 πόντους.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές φάσεις και ουσιαστικά όλα έγιναν στο β’ μέρος. Η Τότεναμ μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 51ο λεπτό ο Τελ έκανε το 1-0 με φοβερό πλασέ, λίγο έξω από την περιοχή. Αλλά στο 70’ ο Τελ έκανε πέναλτι στον Αμπαντού από το πουθενά. Ο Κάλβερτ Λιούιν εκτέλεσε εύστοχα και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΤΟΤΕΝΑΜ: Κίνσκι, Ουντόγκι (85’ Σπενς), Φαν ντε Φεν, Ντάνσο, Πόρο, Παλίνια, Μπεντανκούρ (79’ Μπέργκβαλ), Γκάλαχερ, Κολό Μουανί, Ριτσάρλισον, Τελ (85’ Μάντισον)

ΛΙΝΤΣ: Ντάρλοου, Τζάστιν, Ροντόν, Μπιγιόλ, Σταχ, Στράουκ (56’ Μπόρναουβ), Αμπαντού, Τανάκα (90+3’ Λόνγκσταφ), Αάρονσον (63’ Νιοντό), Κάλβερτ Λιούιν, Τζέιμς (63’ Ενμετσά)

To πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής:

Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1

Φούλαμ – Μπόρνμουθ 0-1

Σάντερλαντ- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-0

Μπράιτον – Γουλβς 3-0

Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ 3-0

Νότιγχαμ – Νιούκαστλ 1-1

Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον 2-2

Μπέρνλι – Άστον Βίλα 2-2

Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ 0-1

Επόμενη αγωνιστική

15/05 22:00 Άστον Βίλα – Λίβερπουλ

17/05 14:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ

17/05 17:00 Μπρέντφορντ – Κρίσταλ Πάλας

17/05 17:00 Έβερτον – Σάντερλαντ

17/05 17:00 Λιντς – Μπράιτον

17/05 17:00 Γουλβς – Φούλαμ

17/05 19:30 Νιούκαστλ – Γουέστ Χαμ

18/05 22:00 Άρσεναλ – Μπέρνλι

19/05 21:30 Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι

19/05 22:15 Τσέλσι – Τότεναμ