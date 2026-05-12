Φουλ επίθεση από Πέρεθ σε οργανωμένους οπαδούς, δημοσιογράφους, διαιτητές και… Μπαρτσελόνα (vids)

Απίστευτο ξέσπασμα από τον Φλορεντίνο Πέρεθ, με τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης να προκηρύσσει εκλογές και να κατονομάζει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς της Βασίλισσας, σε μια συνέντευξη Τύπου στην οποία ο 79χρονος παράγοντας της ισπανικής ομάδας ήταν ασταμάτητος.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έκανε λόγο για οργανωμένο σχέδιο κατά της Ρεάλ, αλλά και του ίδιου, στο οποίο συμμετέχουν οργανωμένοι οπαδοί (ultras), άνθρωποι που αγοράσουν διαρκείας ή απλά εισιτήρια και τα μεταπωλούν με οικονομικό όφελος, εις βάρος του συλλόγου, δημοσιογράφους, αλλά και διαιτητές, οι οποίοι όπως ανέφερε χαρακτηριστικα, τους χρηματοδοτούσε επί δύο δεκαετίες η Μπαρτσελόνα (σ.σ σκάνδαλο Νεγκρέιρα).

Ο Πέρεθ διέψευσε ότι πάσχει από καρκίνο, όπως ακούγεται το τελευταίο διάστημα στην Ισπανία, με τον 79χρονο να δηλώνει έτοιμος για μια ακόμα θητεία στον προεδρικό θώκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ζητώντας από όσους πιστεύουν ότι μπορούν να τον κερδίσουν να θέσουν υποψηφιότητα για τις ερχόμενες εκλογές.

Ερωτηθείς για το αγωνιστικό κομμάτι, ο Φλορεντίνο Πέρεθ αρνήθηκε να απαντήσει στις φήμες περί Μουρίνιο, ενώ αναφερόμενος στον καβγά που είχαν πρόσφατα ο Φεντερικό Βαλβέρδε με τον Ορελιέν Τσουαμενί, τόνισε ότι αυτά συμβαίνουν σε μια ομάδα και ειδικά στη Ρεάλ γίνεται κάθε χρόνο, αλλά σε αντίθεση με φέτος, δεν γινόντουσαν γνωστά. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ρεάλ τόνισε ότι γνωρίζει ποιος το «μοίρασε» στον Τύπο και δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να κάνει γνωστό το όνομά του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φλορεντίνο Πέρεθ:

«Συμμερίζομαι την απογοήτευση, επειδή δεν καταφέραμε να κερδίσουμε τίποτα φέτος. Αλλά πρέπει να σας πω και να σας δείξω, ότι με εμένα ως πρόεδρο έχουμε κερδίσει 66 τίτλους στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένων επτά Ευρωπαϊκών Κυπέλλων στο ποδόσφαιρο. Θέλω να μιλήσω σε όσους βρίσκονται πίσω από αυτή την εκστρατεία, σε αυτούς που λειτουργούν στη σκιά. Λοιπόν, ας θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές. Τώρα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν. Θα θέσω υποψηφιότητα για να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι δημοσιογράφοι νομίζουν ότι λένε ένα πράγμα και ο κόσμος τους πιστεύει. Μερικοί δημοσιογράφοι νομίζουν ότι παρεμβαίνουν στις εκλογές του συλλόγου επειδή είναι τόσο σημαντικοί. Θυμάστε τον Χοσέ Μαρία Γκαρθία; Ξεκίνησα μαζί του. Εδώ στη Ρεάλ Μαδρίτης, τα μέλη είναι επικεφαλής όσο είμαι εγώ εδώ. Όποιος θέλει να θέσει υποψηφιότητα, ας θέσει υποψηφιότητα. Αλλά μην λέτε πίσω από την πλάτη μου ότι φαίνομαι κουρασμένος».

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης ξεχώρισε το Vocento και την εφημερίδα ABC: «Το ABC ανήκει στο Vocento. Δημιούργησαν το Relevo (ένα σατιρικό ειδησεογραφικό πρόγραμμα), ήξεραν τι ήταν αυτό, σωστά; Σε συμφωνία με τη LaLiga, ξεκίνησαν να δημιουργούν μια ψηφιακή εφημερίδα που, συνοψίζοντας, έχασε 25 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της ύπαρξής της, και όταν η LaLiga σταμάτησε να πληρώνει, πήγαν στην Telefónica και την Telecinco για να δουν αν θα πλήρωναν.

Ο μοναδικός τους στόχος ήταν να επιτεθούν στη Ρεάλ Μαδρίτης και στον πρόεδρό της. Έπρεπε να τους απολύσουν όλους. Και λυπάμαι, γιατί ο πατέρας μου διάβαζε το ABC και με είχε εγγραφεί πριν από πολλά χρόνια, αλλά τώρα αποφάσισα να ακυρώσω τη συνδρομή μου στο ABC για να τιμήσω τον πατέρα μου.

Πώς μπορεί το ABC να το κάνει αυτό; Ανακοινώνω λοιπόν ότι ακυρώνω τη συνδρομή μου στο ABC. Θα τιμήσω περισσότερο τον πατέρα μου ακυρώνοντάς την. Δείτε τα δύο άρθρα που έγραψαν σήμερα».

«Θέλουν να μας πάρουν τον σύλλογο με μια παράλογη εκστρατεία, παρόλο που εξελέγην ο καλύτερος πρόεδρος στην ιστορία του συλλόγου», επέμεινε ο Φλορεντίνο Πέρεθ. «Υπάρχουν ομάδες που έχουν προσπαθήσει να πάρουν τον έλεγχο του συλλόγου. Λένε στον κόσμο ότι η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε χάος. Έπειτα, υπάρχουν οι ultras, που συγκεντρώνονται σε ένα κίνημα που ονομάζεται Amber ή κάτι τέτοιο. Και δεν θα τους επιτραπεί ποτέ να επιστρέψουν. Με συγχαρούν από όλο τον κόσμο που ξεφορτώθηκα τους ultras, τους βίαιους, και έχω την υποστήριξη των μελών, που θέλουν κανονικούς ανθρώπους. Και μετά υπάρχουν οι μεταπωλητές εισιτηρίων: έχουμε αποβάλει 1.600 μέλη επειδή μεταπωλούσαν εισιτήρια διαρκείας. Πώς μπορεί ένα μέλος να βγάλει χρήματα εξαπατώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης; Και φυσικά, υπάρχει πάντα ο εχθρός μας, που είναι η LaLiga».

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης υποστήριξε ότι ένιωθε αρκετά δυνατός για να συνεχίσει να ηγείται του συλλόγου. «Προεδρεύω μιας πολύ σημαντικής εταιρείας στον κόσμο, μιας εταιρείας που αποφέρει εκατομμύρια έσοδα και απασχολεί 170.000 άτομα. Μπορεί να έχω κουραστεί να ταξιδεύω, αλλά όχι από το ποδόσφαιρο. Αυτός ο κύριος μόλις είπε ότι είμαι κουρασμένος, κάτι που είναι αρκετά περίεργο, αλλά γιατί το λέει αυτό το ABC;… Με έχουν δει κουρασμένο; Είχαμε τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και από αύριο θα τσακωθώ με τα μέλη, επειδή οι μεταπωλητές και οι ultras θέλουν να καταλάβουν τον σύλλογο. Από πού προήλθε αυτή η φήμη ότι έχω καρκίνο, ότι φίλοι μου με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου έχουν πει ότι είναι σε τελικό στάδιο; Και δεν το ήξερα καν. Αν θέλουν να φύγω, θα φύγω όταν έρθει κάποιος και με νικήσει στις εκλογές. Πάντα θα είμαι υποψήφιος. Φαντάζομαι ότι οι δημοσιογράφοι είναι οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης ή κάτι τέτοιο».

Μιλώντας για τις εκλογές, σχολίασε: «Ζητώ εκλογές φέτος, ώστε να υπάρξουν υποψήφιοι. Αυτός ο κύριος (αναφερόμενος στον Ενρίκε Ρικέλμε) που μιλάει με τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και έχει νοτιοαμερικανική προφορά, ας είναι υποψήφιος. Μεξικανική προφορά. Λένε ότι είμαστε πολύ κακοί, ότι είμαστε δικτατορία. Ας είναι υποψήφιος αυτός ο κύριος για τον οποίο μιλάμε, και όποιος άλλος θέλει».

Η υπόθεση Νεγκρέιρα

Ο Πέρεθ μίλησε και για την υπόθεση Νεγκρέιρα, ανακοινώνοντας ότι σύντομα θα στείλουν τον φάκελο με ολόκληρη την υπόθεση στην UEFA: «Είμαι εδώ δεν ξέρω πόσες σεζόν και έχω κερδίσει μόνο επτά Ευρωπαϊκά Κύπελλα και επτά τίτλους La Liga. Θα μπορούσα να είχα κερδίσει 14 τρόπαια La Liga, αλλά μου τα έκλεψαν. Έχουμε φτιάξει ένα βίντεο για τους 18 βαθμούς που μας έχουν πάρει αυτή τη σεζόν. Τα μέλη της Ρεάλ είναι μαζί μου στον αγώνα μου εναντίον του Νεγκρέιρα και όλων των άλλων. Δεν είναι πάντα η Ρεάλ που υποφέρει. Και άλλες ομάδες υποφέρουν. Η Μπάρτσα πάντα ωφελείται. Ας δούμε αν η UEFA εμπλακεί σε αυτό το θέμα, γιατί θα εμπλακεί. Δεν μπορεί να είμαι ύποπτος για διαφθορά που πληρώνεται για πάνω από 20 χρόνια. Ας δούμε τι θα συμβεί στους εγκληματικούς και αθλητικούς χώρους με την UEFA. Θα δούμε τι θα συμβεί. Δεν ήρθα εδώ για να πλουτίσουν οι διαιτητές από τα χρήματα της Μπαρτσελόνα».

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ ρωτήθηκε για τον καβγά μεταξύ Βαλβέρδε και Τσουαμένι και υποβάθμισε το θέμα, διαβεβαιώνοντας ότι οι παίκτες τσακώνονται κάθε χρόνο. «Μην το λέτε αυτό επειδή δύο παίκτες τσακώνονται, υπάρχει χάος στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τσακώνονται κάθε χρόνο. Τσακώνονται κάθε μέρα. Και εκεί τελειώνει. Και αν κάποιος μέσα στον σύλλογο το δημοσιοποιήσει, είναι χειρότερο από τον καβγά που είχαν μεταξύ τους, που είναι δύο φανταστικά, πολύ καλά παιδιά. Το ανέχομαι για 26 χρόνια και δεν συνέβη τίποτα. Επιμένω, νομίζω ότι είναι πολύ λάθος, και νομίζω ότι είναι ακόμα χειρότερο που το δημοσιοποίησαν. Είμαι εδώ 26 χρόνια, και σε κανένα από αυτά δεν υπάρχουν δύο ή τέσσερις παίκτες που να μην έχουν τσακωθεί. Αλλά μένει μέσα στον σύλλογο. Όσοι το έχουν δημοσιοποιήσει το κάνουν επειδή είναι δυσαρεστημένοι και νομίζουν ότι θα απολυθούν. Ρίχνουν μια γροθιά και μετά γίνονται φίλοι. Δεν πρόκειται να επιτρέψω το χάος που κάποιοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν. Η διαρροή είναι χειρότερη, νομίζω ότι είναι χειρότερη. Πιστεύω ότι στα 26 χρόνια που είμαι πρόεδρος, είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο».

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης κατέληξε λέγοντας ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με όσους διαρρέουν πληροφορίες από το εσωτερικό του συλλόγου. «Αφήστε τους εσωτερικούς εχθρούς σε εμένα. Θα τους φροντίσω εγώ. Πρέπει να καταγγείλω τους εξωτερικούς. Οι δημοσιογράφοι θα σταύρωναν οποιονδήποτε παίκτη δεν θα έπαιρνε τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. Οι δημοσιογράφοι δεν έχουν καμία εξουσία επειδή οι άνθρωποι είναι πολύ έξυπνοι. Το κύρος μιας εφημερίδας έγκειται στο να λέει την αλήθεια».