Το Fast & Furious μπαίνει με «σπασμένα φρένα» στη μικρή οθόνη

Ήταν το 2001 όταν μια παρέα από 30άρηδες μας έβαζε στον κόσμο των «φτιαγμένων» και γρήγορων αυτοκινήτων στο Λος Άντζελες. Συμμορίες, μυστικοί πράκτορες, ληστείες και κόντρες. Πολλές κόντες και πολλά χιλιόμετρα. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι το πρώτο Fast & Furious είχε μια πιασάρικη υπόθεση – ωστόσο κανείς δεν περίμενε ότι στο πέρασμα των χρόνων θα γινόταν ένα από τα πιο εμπορικά franchises της μεγάλης οθόνης.

Σε αυτές τις δυόμιση δεκαετίες που έχουν περάσει, ο Βιν Ντίζελ έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ, ο Πολ Γουόκερ «θρύλος» καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 40 ετών, ενώ τα 11 φιλμ, τα spin-off και μια ταινία μικρού μήκους, έχουν αποφέρει περισσότερα από 7 δισ. δολάρια.

Και τώρα, ήρθε η στιγμή «φτιαγμένα» τετράτροχα του Fast & Furious να κατακτήσουν και τη μικρή οθόνη. Την αποκάλυψη έκανε ο Βιν Ντίζελ, ο οποίος μέσα στα χρόνια εκτός από πρωταγωνιστής έχει αναλάβει και την παραγωγή της σειράς.

«Περιμέναμε την κατάλληλη στιγμή και αυτή ήρθε όταν η Ντόνα Λάνγκλεϊ ανέλαβε τα ηνία της Universal Pictures» δήλωσε ο 58χρονος ηθοποιός στη σκηνή της NBCUniversal στη Νέα Υόρκη.

«Ήξερα ότι η ακεραιότητα των χαρακτήρων, η διεθνής απήχηση και αυτό που μας κάνει όλους να νιώθουμε σαν οικογένεια, θα προστατευόταν στον τηλεοπτικό χώρο. Τα νέα που έχω σήμερα είναι ότι το Peacock ετοιμάζει τέσσερις σειρές από το σύμπαν του Fast and Furious» συμπλήρωσε.

— Complex (@Complex) May 11, 2026

Σύμφωνα με το Variety, πηγή από το περιβάλλον της παραγωγής διευκρίνισε ότι προς το παρόν μόνο μία σειρά έχει πάρει επίσημα το πράσινο φως, ενώ τα υπόλοιπα πρότζεκτ βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης. Οι λεπτομέρειες της πλοκής της νέας παραγωγής παραμένουν μυστικές, αλλά ο Βιν Ντίζελ υποσχέθηκε ότι η σειρά θα τιμήσει την κληρονομιά του franchise.

Πάντως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Fast and Furious δοκιμάζει τις δυνάμεις του στην τηλεόραση. Η αρχή έγινε το 2019 με την κυκλοφορία του Fast & Furious Spy Racers, ένα animation που κράτησε για 6 σεζόν και κυκλοφόρησε 52 επεισόδια.