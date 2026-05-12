ΑΑΔΕ: Στα μέσα Ιουνίου ανοίγει το ΟΣΔΕ – Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες
Agro-in 12 Μαΐου 2026, 13:28

ΑΑΔΕ: Στα μέσα Ιουνίου ανοίγει το ΟΣΔΕ – Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες

Πότε θα ανοίξουν οι πλατφόρμες της ΑΑΔΕ για λιπάσματα και de minimis στη μηδική – Έρχεται τροπολογία για ιχνηλασιμότητα των αιγοπροβάτων

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Πληρωμές της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έως και το Νοέμβριο 2026 και της εξόφλησης έως το Δεκέμβριο, εκκρεμότητες προηγούμενων ετών μέχρι και τα τέλη Ιουνίου φιλοδοξεί να καταβάλλει στους αγρότες και κτηνοτρόφους η ΑΑΔΕ. Την ίδια στιγμή στόχος αποτελεί το ΟΣΔΕ για την υποβολή δηλώσεων να ανοίξει έως τα μέσα Ιουνίου, ενώ οι πλατφόρμες για την ενίσχυση στα λιπάσματα και την de minimis στη μηδική, αναμένονται έως το τέλος Μαΐου.

Ταυτόχρονα, από σήμερα 12 Μαΐου και για μία εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα της ΕΑΕ (δηλώσεις ΟΣΔΕ) 2025 για διορθώσεις monitoring και επισύναψη δικαιολογητικών καθώς και η εφαρμογή Agrisnap για αποστολή νέων φωτογραφιών, ενώ αύριο κατατίθεται τροπολογία η οποία θα καθορίζει το νέο πλαίσιο ιχνηλασιμότητας αιγών και προβάτων (μέσω της τοποθέτησης βώλων) για την καταβολή ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους.

Στα μέσα Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ (ΕΑΕ 2026)

Τα παραπάνω ανακοίνωσαν σε συνέντευξη Τύπου ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, οι οποίοι παρουσίασαν την πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, καθώς και το συνολικό χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλους του έτους.

«Όπως αποδείξαμε με τις πληρωμές πέρσι, έτσι και με αυτές του 2026 θα τα καταφέρουμε σε στενή συνεργασία με την ΑΑΔΕ. Είναι σαφές ότι οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε», υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Βρισκόμαστε στον δρόμο για έναν πρότυπο οργανισμό», επισήμανε παρουσιάζοντας το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλής, ο οποίος ανέφερε τις βασικές αρχικές προκλήσεις, οι οποίες συμπυκνώνονται στη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, στη συμμόρφωση με τους κανόνες για τη διαχείριση των ενισχύσεων, στη χαρτογράφηση διαδικασιών ανά διεύθυνση και παρέμβαση, στην ανάδειξη και βαθμολόγηση των κινδύνων.

Σε ό,τι αφορά τη διαπίστευση, όπως ανέφερε ο κ. Πιτσιλής ολοκληρώθηκε η διαδικασία από ελληνικής πλευράς, είπε ο κ. Πιτσιλής.

Στα μέσα Ιουνίου το νέο ΟΣΔΕ

Στα μέσα Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ (ΕΑΕ 2026) για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Στόχος είναι όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Πιτσιλής, να γίνει η αίτηση όσο πιο απλή γίνεται. «Η διαδικασία θα πάρει δύο ή τρία χρόνια. Πάντως, δουλεύουμε για φέτος μια σειρά από διαλειτουργικότητες σε δεδομένα», σημείωσε. Το αν κάποιος θα το κάνει μόνος του ή με βοήθεια εμείς θέλουμε να δίνουμε την επιλογή.

Οι πληρωμές Μαΐου – Ιουνίου

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για τον Μάιο 2026 είναι προγραμματισμένες πληρωμές συνολικού ύψους 297.051.000 ευρώ σε 161.000 δικαιούχους, οι οποίες περιλαμβάνουν τα οικολογικά σχήματα και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις (σε 160.000 δικαιούχους συνολικού ύψους 295.551.000 ευρώ) και εκκρεμοτήτων του 2018 (για 1.000 δικαιούχους ύψους 1.500.000 ευρώ).

Επίσης, για τον Ιούνιο προγραμματίζονται πληρωμές 509.500.000 ευρώ σε 477.890 δικαιούχους στις οποίες προβάλλονται οι δράσεις και τα προγράμματα όπως δασώσεις και νιτρορύπανση, κομφούζιο, εξισωτική αποζημίωση, σπάνιες φυλές, βιολογικά 2025, εκκρεμότητες βασικής, αναδιανεμητικής, γεωργοί νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες, οικολογικά 2025, Μικρά Νησιά Αιγαίου.

Συνολικά σύμφωνα με την ΑΑΔΕ το α’ εξάμηνο του 2026 θα καταβληθούν 1,065 δισ. ευρώ.

Οι πληρωμές του β’ εξαμήνου

Οι συνολικές πληρωμές του β’ εξαμήνου 2026 θα ανέλθουν στο 1,166 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 119,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν τον Ιούλιο – Σεπτέμβριο – Οκτώβριο. Το Νοέμβριο όπου αναμένεται η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης θα καταβληθούν σύμφωνα με το σχεδιασμό 491 εκατ. ευρώ.

Το Δεκέμβριο το ποσό φτάνει τα 555 εκατ. ευρώ και αφορά εξόφληση βασικής, αναδιανεμητική, γεωργοί νεαρής ηλικίας, εξισωτική.

Οι μοναδικοί δικαιούχοι για το β’ εξάμηνο ανέρχονται σε 575.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, ενώ για το σύνολο του 2026 οι δικαιούχοι φτάνουν τους 600.000.

Οι πληρωμές του Πυλώνα ΙΙ

Σε 711 ανέρχονται οι εκκρεμείς «φάκελοι» που ακόμα δεν έχουν πληρωθεί και οι οποίες εντάσσονται σε έργα και δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), το οποίο έχει λήξει. Η εκκρεμότητα αυτή οφείλεται, όπως ανέφερε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, στη μετάβαση από το ΠΑΑ στο ΣΣ ΚΑΠ.

«Μέχρι το τέλος του 2025 καταβλήθηκαν ένα 1 δισ. ευρώ, ενώ τον τελευταίο μήνα 400 εκατ. ευρώ. Έμειναν όμως εκκρεμότητες γιατί έληξε το ΠΑΑ, μεταβαίνουμε στο νέο πρόγραμμα. Πρόκειται για μία σύνθετη μετάβαση με χρονοβόρες διαδικασίες. Είμαστε σε στενή συνεργασία με το υπουργείο για μια νομοθετική διάταξη που θα μας επιτρέψει να κόψουμε δρόμο και να πληρώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, με στόχο μέχρι τέλος Ιουλίου», ανέφερε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ.

Λιπάσματα και μηδική

Έως το τέλος Μαϊου αναμένεται να ανοίξουν οι πλατφόρεμς για την υποβολή αιτήσεων για την καταβολή της de minimis στη μηδική και την ενίσχυση στα λιπάσματα.

Οι πληρωμές για την μηδική προγραμματίζονται για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, και ειδικότερα για τις 18 με 19 Ιουνίου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Πιτσιλής, ενώ για τα λιπάσματα οι πληρωμές για γίνουν σε τρεις δόσεις

Η πρώτη μέσα Ιουνίου (3-4/2026), η δεύτερη στα μέσα Ιουλίου (5-6/2026) και η τρίτη στα μέσα Σεπτεμβρίου (7-8/2026).

Τροπολογία για ιχνηλασιμότητα αιγοπροβάτων

Αύριο κατατίθεται τροπολογία με την οποία καθορίζεται το νέο πλαίσιο ιχνηλασιμότητας αιγοπροβάτων, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιλέξιμα θα είναι οι αίγες και τα πρόβατα άνω των 6 μηνών, ενώ συστήνεται ειδική διεύθυνση στο ΥΠΑΑΤ και θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη βάση δεδομένων για σκοπούς επιλεξιμότητας και ελέγχων.

Το κόστος τοποθέτησης των βώλων, όπως διευκρίνισε ο κ. Πιτσιλής, επιβαρύνει τους ίδιους τους κτηνοτρόφους και στοιχίζει 2 με 2,5 ευρώ.

Έλεγχοι με μοντέλο ΑΑΔΕ

Με μοντέλο ΑΑΔΕ πραγματοποιούνται εφεξής οι έλεγχοι. «Αλλάζουμε ταυτόχρονα τις διαδικασίες, εφαρμόζουμε χιαστούς ελέγχους κατά το πρότυπο των ελέγχων της ΑΑΔΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιτσιλής, σημειώνοντας ότι «φέτος οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει νωρίτερα και έχουμε κάνει πολύ περισσότερους ελέγχους από ό, τι πέρσι την αντίστοιχη περίοδο. Μέχρι πέρσι τέτοιον καιρό είχε γίνει το 40% των φετινών ελέγχων».

Σε ό,τι αφορά τους επιτόπιους ελέγχους ζωικού κεφαλαίου σε σύνολο 4.697 ΑΦΜ, έως τις 30 Απριλίου είχε ολοκληρωθεί το 99,8% των ελέγχων (σε 4.687 ΑΦΜ).

Πηγή ΟΤ

