Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Υπάρχουν δύο ματς κι ένα μεγάλο πρέπει
On Field 11 Μαΐου 2026, 20:00

Ο Ολυμπιακός πρέπει να τα δώσει όλα για μια θέση στα προκριματικά του Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έφτασε στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν φέτος να πάρουν το πρωτάθλημα αλλά η σεζόν δεν έχει τελειώσει κι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως υπάρχουν δύο παιχνίδια για την ολοκλήρωση των πλέι οφ, στα οποία ο Ολυμπιακός πρέπει να δώσει το 100% για τη νίκη.

Ναι, όλοι στο μεγάλο λιμάνι ήθελαν την κούπα του πρωταθλητή, αυτός είναι άλλωστε ο στόχος του Ολυμπιακού κάθε χρόνο και γι’ αυτό άλλωστε η ομάδα του Πειραιά έχει στην τροπαιοθήκη της, 48 πρωταθλήματα.

Όλοι ήθελαν και το φετινό πρωτάθλημα αλλά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, οι πειραιώτες καλούνται ν’ αφήσουν πίσω την στεναχώρια για την απώλεια του τίτλου και να επικεντρωθούν στα δύο παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Η προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» για την κατάκτηση του τίτλου δεν είχε το τέλος που θα επιθυμούσαν οι πειραιώτες αλλά τώρα «παίζεται» μια θέση στα προκριματικά του Champions League και είναι ξεκάθαρο πως οι παίκτες του Ολυμπιακού πρέπει να δώσουν το 100% στα ματς με «πράσινους» και «κιτρινόμαυρους».

Ο «δικέφαλος» του Βορρά μπορεί να έχει το «πάνω χέρι» σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό, αλλά κανείς δεν μπορεί ν’ αποκλείσει το ενδεχόμενο απώλειας βαθμών του ΠΑΟΚ, στα δύο παιχνίδια με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Την σημασία αυτών των δύο αγώνων θα την καταλάβουν όλοι στα προκριματικά του καλοκαιριού αν ο Ολυμπιακός έχει βγει τελικά δεύτερος στο πρωτάθλημα, καθώς οι πειραιώτες θα παίξουν για είσοδο στην League Phase του Champions League.

Η στήριξη του κόσμου είναι δεδομένη κι αυτό φάνηκε όχι μόνο στο γεμάτο Καραϊσκάκη στο χθεσινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά σε όλη την διάρκεια και της φετινής σεζόν.

Φάνηκε από τα… αμέτρητα sold out στο «κάστρο» των πειραιωτών και θα φανεί και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, όπου τα sold out θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση. Για ένα πράγμα είναι όλοι σίγουροι, ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού θα είναι πάντα εκεί για να στηρίζει την ομάδα του.

Αυτό είναι βέβαιο και δεν αμφισβητείται από κανέναν.

Για να επανέλθουμε όμως στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πρέπει να δώσουν το 100% και την Τετάρτη κόντρα στον Παναθηναϊκό και την Κυριακή απέναντι στην «Ένωση».

Όλοι καταλαβαίνουν την απογοήτευση από την απώλεια του τίτλου, αλλά ένα είναι σίγουρο για τους «ερυθρόλευκους».

Πρέπει να πάρουν τις δύο νίκες και στο τέλος θα δουν αν τελικά παίξουν προκριματικά για το Champions League. Το πρωτάθλημα χάθηκε για την ομάδα του Πειραιά αλλά υπάρχει η δεύτερη θέση που σημαίνει προκριματικά για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάβωση.

Πετρέλαιο
CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

10 χαρακτηριστικά που σας κάνουν ελκυστικούς…χωρίς καν να το καταλαβαίνετε

Συμβούλιο ασφαλείας στον Λευκό Οίκο υπό τον Τραμπ – Θα εξετάσει επανεκκίνηση στρατιωτικών επιχειρήσεων

Ανέτοιμοι οι Έλληνες διαιτητές για ντέρμπι, εκτέθηκαν Γκαγκάτσης και Λανουά
On Field 11.05.26

Μια ματιά στα τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι βιάστηκαν να δημιουργήσουν «μαγική εικόνα» καθώς η κατάσταση είναι τραγική. Ομολογία αποτυχίας η επιμονή του Λανουά στους ίδιους και στους ίδιους

Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα
Ο Παναθηναϊκός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τον παραμικρό στόχο και ήταν κομπάρσος... Μία κατάσταση που απαγορεύεται να επαναληφθεί στην επόμενη σεζόν.

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Ρεάλ Μαδρίτης σε…. βασιλική κρίση! Άγριοι τσακωμοί, «Εμπαπέ OUT» και μια ανυπόφορη άτιτλη διετία
Μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της ιστορίας της βιώνει η Ρεάλ Μαδρίτης, με άγριους τσακωμούς, πισώπλατα «μαχαιρώματα», ατελείωτη γκρίνια και την «ανυπόφορη αποτυχία» μιας άτιτλης διετίας.

Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο
Η Ισπανίδα Τζούντιτ Ρομάνο Γκαρθία έχει καταφέρει να τα προλαβαίνει όλα, ακόμη και ως μητέρα δυο κοριτσιών: «Μητέρες μου έλεγαν συχνά να πλένω τα πιάτα»

Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε μετά από 85 χρόνια
Ο πίνακας του Τουν Κέλντερ «Πορτραίτο Ενός Νεαρού Κοριτσιού», που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 από τη διάσημη συλλογή Χάουντστικερ, βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων του ολλανδού ηγέτη των SS Χέντρικ Σέιφαρντ

Σκηνές πανικού σε πτήση για Μόναχο – Εκκενώθηκε το αεροπλάνο αφού έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ελ. Βενιζέλος
Η πτήση για Μόναχο απογειώθηκε ωστόσο μετά από μισή ώρα ο πιλότος δήλωσε τεχνικό πρόβλημα - Επέστρεψε στο Ελ. Βενιζέλος και έγινε εκκένωση του αεροπλάνου

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

Ισπανία: Σπίτι – κολαστήριο για τρία παιδιά – Οι γονείς τους τα κρατούσαν κλειδωμένα για να μην κολλήσουν κορονοϊό
Η αστυνομία συνέλαβε το ζευγάρι τον Απρίλιο του 2025, αφού ανακάλυψε ότι τα παιδιά ζούσαν για χρόνια σε επισφαλείς συνθήκες υγιεινής σε ένα σπίτι στα περίχωρα της βόρειας πόλης Οβιέδο, στην Ισπανία χωρίς να πηγαίνουν σχολείο.

Αλέξης Τσίπρας: Ανοίγει βηματισμό με πρόταγμα μια εναλλακτική δύναμη εξουσίας
Μια ανάσα από την επίσημη παρουσίαση της πρότασης για το νέο κόμμα και την ιδρυτική διακήρυξη βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας πυκνώνοντας τις εμφανίσεις του. Σε ζωντανή μετάδοση από το in η πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει ο πυρήνας υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού, στο βόρειο τομέα.

Αφρικανική σκόνη: Κορύφωση του φαινομένου – Εικόνες από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2
Κορύφωση του φαινομένου (αφρικανική σκόνη) με τις περιοχές που επιβαρύνονται περισσότερο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους να είναι: η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και τοπικά τα νησιά του Αιγαίου.

Βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα
Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα είναι φέρει κάποια φθορά και ήδη μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια - Όπως διαπιστώθηκε είχε κλαπεί από τον Πειραιά λίγες ώρες νωρίτερα

Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»
Το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου οι Μetallica πρωταγωνίστησαν σε μια «σεισμική δόνηση» που επαναπροσδιόρισε τα συναυλιακά χρονικά της χώρας και λένε ευχαριστώ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 2ος Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας
Το Σάββατο 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης για τον 2ο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

«Έι, έι, έι!»: Τα πήρε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ναϊρόμπι – Επέπληξε το κοινό
Ο Εμανουέλ Μακρόν διέκοψε για λίγο τη διαδικασία σε ένα φόρουμ νεολαίας που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι τη Δευτέρα, αφού επέπληξε τμήματα του κοινού που διέκοψαν έναν ομιλητή

«Ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν» οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών
Κανένα διασταυρωτικό έλεγχο δεν έχουν υποστεί οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες που δίνονται στη δημοσιότητα. «Διακοσμητικές» τις χαρακτηρίζουν οργανώσεις διαφάνειας.

Καιρός: Οι πρώτες ζέστες μέρες του Μαΐου και τι αναμένουμε για τον Ιούνιο – Σε ανοδική τάση η θερμοκρασία
Καλοκαιρινός ο καιρός τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, με τη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούνιος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Μαΐου.

Ανέτοιμοι οι Έλληνες διαιτητές για ντέρμπι, εκτέθηκαν Γκαγκάτσης και Λανουά
Μια ματιά στα τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι βιάστηκαν να δημιουργήσουν «μαγική εικόνα» καθώς η κατάσταση είναι τραγική. Ομολογία αποτυχίας η επιμονή του Λανουά στους ίδιους και στους ίδιους

Οργή Γεωργιάδη για τη φωτογραφία με γυναίκα στα social – «Δεν είμαι εγώ, μάλλον είναι AI»
Να σταματήσει η τοξικότητα στην πολιτική ζητά ο Αδ. Γεωργιάδης για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει έναν άνδρα που μοιάζει με τον ίδιον και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. H συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI», ανέφερε μεταξύ άλλων

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με την 43χρονη τραυματισμένη μετά τους πυροβολισμούς στο μπαρ – Πώς συνέβη το επεισόδιο
Όπως λέει ο αδερφός της τραυματισμένης γυναίκας, ο 58χρονος δράστης μπήκε στο μπαρ στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ - Οι υπόλοιποι πελάτες έπεσαν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν, όμως η ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

