Υπάρχουν δύο ματς κι ένα μεγάλο πρέπει

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έφτασε στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν φέτος να πάρουν το πρωτάθλημα αλλά η σεζόν δεν έχει τελειώσει κι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως υπάρχουν δύο παιχνίδια για την ολοκλήρωση των πλέι οφ, στα οποία ο Ολυμπιακός πρέπει να δώσει το 100% για τη νίκη.

Ναι, όλοι στο μεγάλο λιμάνι ήθελαν την κούπα του πρωταθλητή, αυτός είναι άλλωστε ο στόχος του Ολυμπιακού κάθε χρόνο και γι’ αυτό άλλωστε η ομάδα του Πειραιά έχει στην τροπαιοθήκη της, 48 πρωταθλήματα.

Όλοι ήθελαν και το φετινό πρωτάθλημα αλλά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, οι πειραιώτες καλούνται ν’ αφήσουν πίσω την στεναχώρια για την απώλεια του τίτλου και να επικεντρωθούν στα δύο παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Η προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» για την κατάκτηση του τίτλου δεν είχε το τέλος που θα επιθυμούσαν οι πειραιώτες αλλά τώρα «παίζεται» μια θέση στα προκριματικά του Champions League και είναι ξεκάθαρο πως οι παίκτες του Ολυμπιακού πρέπει να δώσουν το 100% στα ματς με «πράσινους» και «κιτρινόμαυρους».

Ο «δικέφαλος» του Βορρά μπορεί να έχει το «πάνω χέρι» σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό, αλλά κανείς δεν μπορεί ν’ αποκλείσει το ενδεχόμενο απώλειας βαθμών του ΠΑΟΚ, στα δύο παιχνίδια με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Την σημασία αυτών των δύο αγώνων θα την καταλάβουν όλοι στα προκριματικά του καλοκαιριού αν ο Ολυμπιακός έχει βγει τελικά δεύτερος στο πρωτάθλημα, καθώς οι πειραιώτες θα παίξουν για είσοδο στην League Phase του Champions League.

Η στήριξη του κόσμου είναι δεδομένη κι αυτό φάνηκε όχι μόνο στο γεμάτο Καραϊσκάκη στο χθεσινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά σε όλη την διάρκεια και της φετινής σεζόν.

Φάνηκε από τα… αμέτρητα sold out στο «κάστρο» των πειραιωτών και θα φανεί και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, όπου τα sold out θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση. Για ένα πράγμα είναι όλοι σίγουροι, ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού θα είναι πάντα εκεί για να στηρίζει την ομάδα του.

Αυτό είναι βέβαιο και δεν αμφισβητείται από κανέναν.

Για να επανέλθουμε όμως στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πρέπει να δώσουν το 100% και την Τετάρτη κόντρα στον Παναθηναϊκό και την Κυριακή απέναντι στην «Ένωση».

Όλοι καταλαβαίνουν την απογοήτευση από την απώλεια του τίτλου, αλλά ένα είναι σίγουρο για τους «ερυθρόλευκους».

Πρέπει να πάρουν τις δύο νίκες και στο τέλος θα δουν αν τελικά παίξουν προκριματικά για το Champions League. Το πρωτάθλημα χάθηκε για την ομάδα του Πειραιά αλλά υπάρχει η δεύτερη θέση που σημαίνει προκριματικά για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάβωση.