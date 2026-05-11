Στο τέλος της ημέρας, θα «φανεί» και η αρχή της επόμενης…

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η διαχείριση ενός χαμένου τίτλου, είναι πάντα οδυνηρή και περίπλοκη διαδικασία. Κάθε σε σεζόν χωρίς πρωτάθλημα, για τον Ολυμπιακό, είναι μια σεζόν χωρίς την εκπλήρωση του βασικού στόχου. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Η απογοήτευση είναι δεδομένη. Η στενοχώρια, επίσης. Όπως και ο εκνευρισμός. Διότι η απώλεια ήρθε με ιδία λάθη. Αλλά για τον Ολυμπιακό Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές του, η χρονιά δεν έχει τελειώσει.

Δεν πρόκειται για κάποιο κλισέ. Δεν είναι καν προσπάθεια να «στρογγυλευτεί» το μέγεθος της αποτυχίας. Είναι θέμα ουσίας. Και κυρίως, δεν αφορά μόνο το σήμερα και το πώς θα τελειώσει η χρονιά. Αλλά αφορά και στο μέλλον. Στην επόμενη χρονιά. Η οποία θα «καθοριστεί», σε μεγάλο βαθμό, από το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός σε αυτά τα δύο ντέρμπι που απέμειναν ως το φινάλε του δρόμου των play offs.

Ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος να ζήσει με τα αποτελέσματα των αντιπάλων του. Και εν προκειμένω του ΠΑΟΚ. Δεν κρατάει την τύχη του στα χέρια του. Αλλά οφείλει να κάνει αυτό που δεν έχει πράξει έως τώρα, σε όλη τη σεζόν. Να συνεχίσει να παίζει καλά. Αλλά να γίνει και αποτελεσματικός. Να μετουσιώσει σε γκολ την υπεροχή του. Οφείλει να νικήσει τον Παναθηναϊκό στην έδρα του. Και την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ελπίζει ότι θα ξεπεράσει τον Δικέφαλο του Βορρά. Ελπίζοντας να έχει κάποια απώλεια στα δικά του δύο παιχνίδι, κόντρα σε ΑΕΚ (Τούμπα) και ΠΑΟ (στην άδεια Λεωφόρο).

Η απώλεια ενός τίτλου είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Αλλά όπως προαναφέραμε, είναι εξόχως σημαντικό πώς κλείνεις μια σεζόν. Για τον Ολυμπιακό η δυνατότητα να αγωνιστεί ξανά στο Champions League, είναι ζωτικής σημασίας να κυνηγηθεί. Και αυτό, όχι μόνο για λόγους οικονομικούς (σ.σ. ούτως ή άλλως, η διαφορά των εσόδων μεταξύ Champions και Europa League, ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια).

Οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να έβγαλαν τα μάτια τους στη Super League, αλλά στη διάρκεια της ευρωπαϊκής παρουσίας τους, απέδειξαν ότι είναι ομάδα επιπέδου Champions League. Όχι μόνο επειδή προκρίθηκαν στα νοκ άουτ με 11 βαθμούς και είχαν μια αξιοπρεπέστατη παρουσία στους αγώνες με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Αλλά διότι με τον τρόπο που αγωνίστηκαν, κέρδισαν τον σεβασμό και την εκτίμηση των λαμπερών αντιπάλων τους.

Η συμμετοχή ενός συλλόγου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση δεν είναι μόνο θέμα οικονομικού ανταλλάγματος. Είναι θέμα πρεστίζ. Θέμα ιστορίας. Θέμα επιπέδου του συλλόγου. Ο Ολυμπιακός και κάθε ομάδα θέλει να βρίσκεται στο μεγάλο πάρτι. Οι ποδοσφαιριστές του το ίδιο. Και αυτό αφορά και στα όσα πρόκειται να γίνουν το καλοκαίρι. Διότι ακόμη και στις μεταγραφές, η… θετική διάθεση ποδοσφαιριστών που θέλεις να αποκτήσεις, είναι πολύ διαφορετική με το δέλεαρ του Champions League.

Στο Ρέντη δείχνουν να έχουν καταλάβει πως όσα έγιναν φέτος, ήταν ένα σκληρό «δώρο» στους αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός έκανε μοιραία λάθη, σε μια σεζόν που ξεκίνησε διαφορετικά και έδειχνε ότι θα είναι πάλι δική του. Προφανώς ό,τι έγραψε δεν ξεγράφει, αλλά το μήνυμα που εστάλη προς όλους και είναι αδιαπραγμάτευτο, είναι ένα: Να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην χαθεί και η 2η θέση.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ εξήγησε και στη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής, αλλά και στην προπόνηση της Δευτέρας, πως ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει τρία βασικά πράγματα: 1) Να συνεχίσει να παίζει όπως στα δύο τελευταία παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, 2) να γίνει πιο αποτελεσματικός και 3) να κατακτηθεί η 2η θέση. Ο Βάσκος δεν είχε πολλά να πει στους παίκτες του. Αλλά επέμεινε στην υποχρέωση που έχουν. Και στο ό,τι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, διότι το κίνητρο του Ολυμπιακού είναι μεγάλο. Και οι ίδιοι πρέπει να ανταποκριθούν. Εστω για το μίνιμουμ.