11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Στο τέλος της ημέρας, θα «φανεί» και η αρχή της επόμενης…
On Field 11 Μαΐου 2026, 21:42

Στο τέλος της ημέρας, θα «φανεί» και η αρχή της επόμενης…

Ο Ολυμπιακός δεν τελείωσε. Απογοητεύτηκε, στενοχωρήθηκε, λάθεψε με την απώλεια του τίτλου, αλλά το Champions League είναι στόχος κομβικός και κρίσιμος (και) για την επόμενη σεζόν.

Νικόλαος Κώτσης
Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Η διαχείριση ενός χαμένου τίτλου, είναι πάντα οδυνηρή και περίπλοκη διαδικασία. Κάθε σε σεζόν χωρίς πρωτάθλημα, για τον Ολυμπιακό, είναι μια σεζόν χωρίς την εκπλήρωση του βασικού στόχου. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Η απογοήτευση είναι δεδομένη. Η στενοχώρια, επίσης. Όπως και ο εκνευρισμός. Διότι η απώλεια ήρθε με ιδία λάθη. Αλλά για τον Ολυμπιακό Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές του, η χρονιά δεν έχει τελειώσει.

Δεν πρόκειται για κάποιο κλισέ. Δεν είναι καν προσπάθεια να «στρογγυλευτεί» το μέγεθος της αποτυχίας. Είναι θέμα ουσίας. Και κυρίως, δεν αφορά μόνο το σήμερα και το πώς θα τελειώσει η χρονιά. Αλλά αφορά και στο μέλλον. Στην επόμενη χρονιά. Η οποία θα «καθοριστεί», σε μεγάλο βαθμό, από το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός σε αυτά τα δύο ντέρμπι που απέμειναν ως το φινάλε του δρόμου των play offs.

Ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος να ζήσει με τα αποτελέσματα των αντιπάλων του. Και εν προκειμένω του ΠΑΟΚ. Δεν κρατάει την τύχη του στα χέρια του. Αλλά οφείλει να κάνει αυτό που δεν έχει πράξει έως τώρα, σε όλη τη σεζόν. Να συνεχίσει να παίζει καλά. Αλλά να γίνει και αποτελεσματικός. Να μετουσιώσει σε γκολ την υπεροχή του. Οφείλει να νικήσει τον Παναθηναϊκό στην έδρα του. Και την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ελπίζει ότι θα ξεπεράσει τον Δικέφαλο του Βορρά. Ελπίζοντας να έχει κάποια απώλεια στα δικά του δύο παιχνίδι, κόντρα σε ΑΕΚ (Τούμπα) και ΠΑΟ (στην άδεια Λεωφόρο).

Η απώλεια ενός τίτλου είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Αλλά όπως προαναφέραμε, είναι εξόχως σημαντικό πώς κλείνεις μια σεζόν. Για τον Ολυμπιακό η δυνατότητα να αγωνιστεί ξανά στο Champions League, είναι ζωτικής σημασίας να κυνηγηθεί. Και αυτό, όχι μόνο για λόγους οικονομικούς (σ.σ. ούτως ή άλλως, η διαφορά των εσόδων μεταξύ Champions και Europa League, ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια).

Οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να έβγαλαν τα μάτια τους στη Super League, αλλά στη διάρκεια της ευρωπαϊκής παρουσίας τους, απέδειξαν ότι είναι ομάδα επιπέδου Champions League. Όχι μόνο επειδή προκρίθηκαν στα νοκ άουτ με 11 βαθμούς και είχαν μια αξιοπρεπέστατη παρουσία στους αγώνες με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Αλλά διότι με τον τρόπο που αγωνίστηκαν, κέρδισαν τον σεβασμό και την εκτίμηση των λαμπερών αντιπάλων τους.

Η συμμετοχή ενός συλλόγου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση δεν είναι μόνο θέμα οικονομικού ανταλλάγματος. Είναι θέμα πρεστίζ. Θέμα ιστορίας. Θέμα επιπέδου του συλλόγου. Ο Ολυμπιακός και κάθε ομάδα θέλει να βρίσκεται στο μεγάλο πάρτι. Οι ποδοσφαιριστές του το ίδιο. Και αυτό αφορά και στα όσα πρόκειται να γίνουν το καλοκαίρι. Διότι ακόμη και στις μεταγραφές, η… θετική διάθεση ποδοσφαιριστών που θέλεις να αποκτήσεις, είναι πολύ διαφορετική με το δέλεαρ του Champions League.

Στο Ρέντη δείχνουν να έχουν καταλάβει πως όσα έγιναν φέτος, ήταν ένα σκληρό «δώρο» στους αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός έκανε μοιραία λάθη, σε μια σεζόν που ξεκίνησε διαφορετικά και έδειχνε ότι θα είναι πάλι δική του. Προφανώς ό,τι έγραψε δεν ξεγράφει, αλλά το μήνυμα που εστάλη προς όλους και είναι αδιαπραγμάτευτο, είναι ένα: Να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην χαθεί και η 2η θέση.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ εξήγησε και στη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής, αλλά και στην προπόνηση της Δευτέρας, πως ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει τρία βασικά πράγματα: 1) Να συνεχίσει να παίζει όπως στα δύο τελευταία παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, 2) να γίνει πιο αποτελεσματικός και 3) να κατακτηθεί η 2η θέση. Ο Βάσκος δεν είχε πολλά να πει στους παίκτες του. Αλλά επέμεινε στην υποχρέωση που έχουν. Και στο ό,τι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, διότι το κίνητρο του Ολυμπιακού είναι μεγάλο. Και οι ίδιοι πρέπει να ανταποκριθούν. Εστω για το μίνιμουμ.

ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

Ώρα Νέας Υόρκης…
Οι Νικς έβγαλαν «σκούπες», έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής και φέτος μπορούν να κάνουν την υπέρβαση

Οι ανεξέλεγκτοι ξένοι διαιτητές τύπου Σάντσεθ Μαρτίνεθ και ο Λανουά που αποφεύγει τα πλέι οφ τίτλου
Οι ανεξέλεγκτοι ξένοι διαιτητές τύπου Σάντσεθ Μαρτίνεθ και ο Λανουά που αποφεύγει τα πλέι οφ τίτλου

Ανέτοιμοι οι Έλληνες διαιτητές για ντέρμπι, εκτέθηκαν Γκαγκάτσης και Λανουά
Ανέτοιμοι οι Έλληνες διαιτητές για ντέρμπι, εκτέθηκαν Γκαγκάτσης και Λανουά

Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα
Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ

Ρεάλ Μαδρίτης σε…. βασιλική κρίση! Άγριοι τσακωμοί, «Εμπαπέ OUT» και μια ανυπόφορη άτιτλη διετία
Ρεάλ Μαδρίτης σε…. βασιλική κρίση! Άγριοι τσακωμοί, «Εμπαπέ OUT» και μια ανυπόφορη άτιτλη διετία

Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Santa… Kvaradona

Ιράν: Μονόδρομος για τις ΗΠΑ η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων της Τεχεράνης, τονίζει ο Γαλιμπάφ
Μονόδρομος για τις ΗΠΑ η αποδοχή του σχεδίου «14 σημείων» του Ιράν

Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό
Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό

Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο
Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο

EPPO: Η πρώτη αντίδραση για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
Η πρώτη αντίδραση της EPPO για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων

Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ
Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ

Δημοσκόπηση: «Ανώμαλη προσγείωση» για τη Νέα Δημοκρατία – Δυναμικό «μπάσιμο» για το «κόμμα Τσίπρα»
«Ανώμαλη προσγείωση» για τη Νέα Δημοκρατία - Δυναμικό «μπάσιμο» για το «κόμμα Τσίπρα»

Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε»
Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε, μέχρι τα 28 δούλευα ως σερβιτόρος σε στριπτιτζάδικο»

Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα – Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός
Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα – Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός

«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 
«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 

Ώρα Νέας Υόρκης…
«Τέρας» χαρακτηρίζουν τον Μάικλ Τζάκσον οι κατήγοροι του
Από τη φιλία στη σεξουαλική κακοποίηση - Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον έσπασε τη σιωπή της

Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία
Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

