Άρης: Αμφίβολοι για το παιχνίδι με τον Βόλο οι Φαμπιάνο και Πέρεθ

Με προβλήματα ξεκίνησε η προετοιμασία του Άρη για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Τετάρτης με τον Βόλο, καθώς αισθάνονται ενοχλήσεις οι Κάρλες Πέρεθ και Φαμπιάνο Λέισμαν.

Ο Ισπανός εξτρέμ και ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός θα δοκιμάσουν να μπουν αύριο (12/5) στις προπονήσεις και αν τα καταφέρουν, θα τεθούν στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Καντεβέρε, που εξέτισε με τη μια αγωνιστική της ποινής του.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί της Δευτέρας.

Στη σημερινή προπόνηση χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης με passing game, παιχνίδια σε μικρούς χώρους και τελειώματα φάσεων για το δεύτερο γκρουπ.

Η κατάσταση των Κάρλες Πέρεθ και Φαμπιάνο Λέισμαν, οι οποίοι αποκόμισαν «σουβενίρ» από τη χθεσινή αναμέτρηση με τον Ο.Φ.Η. (χτύπημα στο πόδι), θα επανεκτιμηθεί πριν από την αυριανή προπόνηση.

Αύριο, Τρίτη, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το παιχνίδι με τον Βόλο Ν.Π.Σ. στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (13/05, 17:00), στο πλαίσιο της 5ης Αγωνιστικής των «Stoiximan Super League Playoffs» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026».