Ανέτοιμοι οι Έλληνες διαιτητές για ντέρμπι, εκτέθηκαν Γκαγκάτσης και Λανουά

«Μαγική εικόνα» είχαν δημιουργήσει οι αρμόδιοι καθώς, ειδικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης που διαφήμιζε ότι «σκοπός μας να έχουμε Έλληνες διαιτητές με ξένους VAR και στο πρωτάθλημα» και ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά που δήλωνε «περήφανος για την εμφάνιση των Ελλήνων διαιτητών στον τελικό Κυπέλλου», όπου σφύριξε ο Ευαγγέλου (Αθηνών), με VAR τον Παπαπέτρου (Αθηνών). Για μια ακόμη σεζόν οι ρέφερι της Super League έδειξαν ότι δεν μπορούν να περάσουν τον πήχη, δείχνοντας ότι μπορούν να σφυρίξουν ντέρμπι. Το συμπέρασμα προκύπτει από τις εμφανίσεις τους στα πλέι οφ και στα πλέι άουτ της Stoiximan Super League.

Ιδού και τα παραδείγματα:

-Ο Ευαγγέλου (Αθηνών), ο οποίος το Σάββατο (9/5) σφύριξε ΑΕΛ Novibet-Asteras Aktor 1-1, ντέρμπι παραμονής στην Stoiximan Super League, κλήθηκε στο VAR (Κατσικογιάννης) για να πάρει πίσω ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας.

-Στο άλλο ματς των πλέι άουτ (Σάββατο, 9/5), Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2, ο Ματσούκας (Εύβοιας) δεν είδε ότι στο 9’ προηγήθηκε επιθετικό φάουλ και κλήθηκε στο VAR (Βεργέτης) για να ακυρώσει γκολ του Ατρομήτου, ενώ πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων δόθηκε με δεύτερη παρέμβαση του Βεργέτη.

-Στο ματς της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ (5-8), Βόλος-Λεβαδειακός 0-3 ο Γιουματζίδης (Πέλλας) χρειάστηκε VAR (Κουμπαράκης) για να αποβάλει τον Λαμαράνα του Λεβαδειακού επειδή πάτησε με τις τάπες τον Τσοκάνη, σε μια φάση που είναι ο ορισμός της κόκκινης κάρτας και έγινε μπροστά του.

Η επιβεβαίωση της ομολογίας αποτυχίας

Περιττό να ανατρέξουμε στις προηγούμενες αγωνιστικές των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Και μόνο από αυτά προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι ανέτοιμοι για ντέρμπι. Μπορεί να τους έσωσε το VAR, όμως στην Super League γίνεται κατάχρηση της τεχνολογίας, το έχει παραδεχθεί και ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι. Παράλληλα, φαίνεται ότι δεν υπάρχει και το κατάλληλο… ρόστερ για τα δύσκολα καθώς ο Λανουά ορίζει τους ίδιους και τους ίδιους που επιβεβαιώνει και την ομολογία αποτυχίας του Λανουά! Παρότι έκαναν λάθη οι Ευαγγέλου, Ματσούκας, Γιουματζίδης είναι κανονικά στους ορισμούς των αγώνων της Τρίτης (11/5) και της Τετάρτης (13/5).

Ο Ευαγγέλου είναι VAR του Παπαπέτρου (Αθηνών) στο ντέρμπι ουραγών (Τρίτη 12/5) των πλέι άουτ Asteras Aktor-Πανσερραϊκός, ο Ματσούκας AVAR στο Κηφισιά-Ατρόμητος (επίσης για τα πλέι άουτ) και ο Γιουματζίδης πήρε διπλό ορισμό καθώς την Τρίτη (12/5) θα είναι AVAR στο ματς των πλέι άουτ Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet και την Τετάρτη (13/5) ορίστηκε τέταρτος στον αγώνα Λεβαδειακός-ΟΦΗ για τα πλέι οφ 5-8.

Αποφεύγει να στηρίξει τους ρέφερι

Και κάτι ακόμα, σχετικά με το «θέμα» της ομολογίας αποτυχίας του Λανουά: Με ελάχιστες εξαιρέσεις ο Λανουά αποφεύγει να δώσει ευκαιρίες σε διαιτητές που έχουν λίγα ματς και δεν τους ορίζει στα αδιάφορα ματς από βαθμολογικής άποψης. Αν δεν τους εμπιστεύεται αυτός που επέλεξε, τότε ποιός; Αυτό δείχνει και ο νυν αρχιδιαιτητής δεν βοήθησε στην εξέλιξη της ελληνικής διαιτησίας.