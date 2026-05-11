11.05.2026 | 09:08
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
«Τόσο Πολύ»: Το νέο πρωτότυπο έργο της Μυρτώς Παπαχριστοφόρου στο Θέατρο Μικρό Γκλόρια
inTickets 11 Μαΐου 2026, 08:00

«Τόσο Πολύ»: Το νέο πρωτότυπο έργο της Μυρτώς Παπαχριστοφόρου στο Θέατρο Μικρό Γκλόρια

Η συνάντηση μιας γυναίκας κι ενός αντρα, στη παράσταση «Τόσο Πολύ» που θα ανέβει στις 11, 17-18, 24-25 Μαΐου.

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Σε ένα φαινομενικά αχανές και άχρονο, όσο και βαθιά καθημερινό τοπίο ανθρώπινης αποξένωσης, ξεδιπλώνεται το νέο, πολυαναμενόμενο έργο της βραβευμένης ποιήτριας και θεατρικής συγγραφέως Μυρτώς Παπαχριστοφόρου.

Η ιστορία

Με γλώσσα απλή, βαθιά ποιητική, η δημιουργός αποφεύγοντας τις συμβάσεις και τις παραδεδομένες φόρμες του θεάτρου δημιουργεί ένα πρωτότυπο σύμπαν όπου η ευρωπαϊκή και ελληνική ποιητική παράδοση συναντώνται για να διευρύνουν τα όρια της ανθρώπινης εμπειρίας.

Ακροβατώντας ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως, το οικείο και το άγνωστο, το έργο εξερευνά έναν τόπο δυνατοτήτων, ονείρου και εσωτερικής αναζήτησης.

Μεταξύ συνειδητού και ασυνείδητου, ονείρου και πραγματικότητας, μέσα από έμμετρους και άρρυθμους διαλόγους, οι δύο πρωταγωνιστές Θέκλα Φλουρή και Μιχάλης Φιλίππου ξετυλίγουν ένα σύγχρονο ελληνικό τοπίο στοχασμού όπου η προσωκρατική και χριστιανική σκέψη συναντούν την καρτεσιανή και μεταχριστιανική φιλοσοφία, επαναπροσδιορίζοντας την ανθρώπινη φύση και συνείδηση, μέσα στον διαρκώς μεταβαλλόμενο και δοκιμαζόμενο στον 21ο αιώνα για τον άνθρωπο και τις κοινωνίες κόσμο μας.

Συντελεστές

Σύλληψη – Κείμενο – Σκηνοθεσία: Μυρτώ Παπαχριστοφόρου

Ερμηνεύουν: Θέκλα Φλουρή, Μιχάλης Φιλίππου, Μυρτώ Παπαχριστοφόρου

Ειδικός συνεργάτης σκηνοθέτης: Στέλιος Ανδρονίκου

Βοηθός σκηνοθέτη: Θέκλα Φλουρή

Ενδυματολόγος: Βενετία Λόνγκ

Μουσική επιμέλεια: Μυρτώ Παπαχριστοφόρου

Ακούγονται έργα των: Μιχάλη Σουγιούλ, Μαρίκας Παπαγκίκα, Arvo Pärt, Felix Mendelssohn, Ludwig van Beethoven, Herman Hupfeld, Vincenzo Bellini, Dmitri Shostakovich, Papachristoforou

Φωτογραφίες: Δημήτρης Κλεάνθους

Μακιγιάζ : Φρόσω Αγοργιανίτη

Γραφιστικά : Μιχάλης Μαυράκης

Σχεδιασμός ήχου & φωτισμού: Άρης Τσάμης

Σχεδιασμός σκηνικού: Μυρτώ Παπαχριστοφόρου

Κατασκευή σκηνικού: Βλαδίμηρος Μαγκάλ

Επεξεργασία ήχου: Arion Music Studio
Πρωτότυπη μουσική τραγουδιού : Μυρτώ Παπαχριστοφόρου

Επί σκηνής:

Βιόλα: Γιώργος Γιακουμής

Πιάνο: Μυρτώ Παπαχριστοφόρου

Τραγούδι: Νίκος Πιτλόγλου, Μυρτώ Παπαχριστοφόρου

Η παράσταση πραγματοποιείται με τη στήριξη του Σπιτιού της Κύπρου και την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης.

Πληροφορίες

Θέατρο Μικρό Γκλόρια

Ιπποκράτους 7, Αθήνα | Τ.: 210 3600832

10–11, 17–18, 24-25 Μαΐου

Κυριακή στις 20:00 | Δευτέρα στις 18:00

Διάρκεια: 75 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

ΔΕΗ: Τα πέντε κρίσιμα σημεία για την ΑΜΚ

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων
«Friends with benefits»; 11.05.26

Ένα νέο βιβλίο συνδέει τη Σάρα Φέργκιουσον με τον Diddy και επαναφέρει την πρώην Δούκισσα της Υόρκης στη σκιά σκανδάλων που η ίδια διαψεύδει κατηγορηματικά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου
Ανατριχίλες 10.05.26

Ο παγκόσμιος χάρτης της λογοτεχνίας τρόμου έγινε φτωχότερος με την απώλεια του Κότζι Σουζούκι, του ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει μια απλή βιντεοκασέτα σε έναν παγκόσμιο πολιτισμικό εφιάλτη

Λουκάς Καρνής
«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης
Culture Live 09.05.26

Οι «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου θα παρουσιαστούν σε μορφή σκηνικής ανάγνωσης, σε ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

Ο άνθρωπος, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Χρυσές Σφαίρες
AI 08.05.26

Η ομάδα πίσω από τις Χρυσές Σφαίρες έκανε γνωστό πως θα αντιμετωπίζει τις δημιουργίες -από ταινίες έως podcasts- που χρησιμοποιούν τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Φροίξος Φυντανίδης
Bridgerton και The Sims 4 ενώνουν τις δυνάμεις τους: Νέα δωρεάν αντικείμενα, ρούχα και αίθουσες χορού
Culture Live 07.05.26

Το σύμπαν του Bridgerton μπαίνει στο The Sims 4, με δωρεάν ανταμοιβές, νέα αντικείμενα και πακέτα εμπνευσμένα από τους χορούς, τα κοστούμια και την αισθητική της σειράς.

Σίξερς – Νικς 114-144: Σαρωτικοί οι Νεοϋορκέζοι, πέρασαν με… σκούπα στους τελικούς της Ανατολής
Μπάσκετ 11.05.26

Με μια καταιγιστική εμφάνιση, οι Νικς διέλυσαν τους Σίξερς εκτός έδρας με 144-114, «σκούπισαν» τη σειρά και προκρίθηκαν στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας.

Η αγάπη του Λουίς Ενρίκε για την Μπαρτσελόνα δεν ξεχνιέται – Έμαθε ότι νίκησε στο clasico και ύψωσε τη γροθιά του (vid)
Ποδόσφαιρο 11.05.26

Ο Λουίς Ενρίκε μετά το ματς της Παρί Σεν Ζερμέν, είχε το μυαλό του στο clasico και μόλις έμαθε το τελικό σκορ πανηγύρισε με υψωμένη γροθιά του.

Τίμπεργουλβς – Σπερς 114-109: Οι «λύκοι» ισοφάρισαν τη σειρά – Αποβολή για τον Γουεμπανιάμα
Μπάσκετ 11.05.26

Σε ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση που έφερε την αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα για αγκωνιά σε αντίπαλο, οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Σπερς 114-109 και έφεραν τη σειρά στο 2-2.

Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή
Editorial 11.05.26

Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η μία ή η άλλη πολιτική της. Είναι ο τρόπος που μεταλλάσσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό
Ελλάδα 11.05.26

Ο Έλληνας επιβάτης του MV Hondius τέθηκε σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου

Βύρων Κοτζαμάνης: «Το 2060 οι Ελληνες θα είμαστε όσοι και τη δεκαετία του 1960 αλλά πολύ πιο μεγάλοι σε ηλικία»
Διεθνές Συνέδριο 11.05.26

Ο καθηγητής δημογραφίας Βύρων Κοτζαμάνης παρουσίασε μια σειρά από ανησυχητικά στοιχεία για το δημογραφικό στην Ελλάδα - Ο ίδιος σημειώνει πως δεν χρειάζεται πανικός αλλά αλλαγή πολιτικών - Τι δείχνουν και τα στοιχεία του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Γρηγόρης διαψεύδει τον Δημητριάδη
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Στην ένορκη κατάθεση που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στις 25 Ιουνίου 2024 ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου όχι απλώς δήλωσε άγνοια για τις υποκλοπές, αλλά δεν ανέλαβε καμία ευθύνη ούτε για τις νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παραπέμποντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τζίνα Μοσχολιού
Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τεχνητή νοημοσύνη 11.05.26

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σε τροχιά δυσμενούς σεναρίου η οικονομία της Ελλάδας – Αποκωδικοποιώντας κρίσιμους δείκτες
Δοκιμασία 11.05.26

Άκρως ανησυχητική η πορεία για την ελληνική οικονομία. Επιτάχυνση του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Δομικές αδυναμίες, επί τα χείρω προβλέψεις της κυβέρνησης και ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Στράτος Ιωακείμ
Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά από εκατέρωθεν απορρίψεις των σχεδίων για τερματισμό του πολέμου
Κρίσιμες ώρες 11.05.26 Upd: 09:37

«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου - Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί -Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πνιγμοί και ατυχήματα στη θάλασσα: Μειώθηκαν πολύ οι θάνατοι, όμως 4 παιδιά έχασαν τη ζωή τους – Τι πρέπει ακόμα να γίνει
Εκθεση 11.05.26

To in προδημοσιεύει την έκθεση της Safe Water Sports για τα θαλάσσια ατυχήματα και τους πνιγμούς στη χώρα μας το 2025 - Σε ποιους δήμους καταγράφονται τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα – Μιλάει στο in o Παναγιώτης Πασχαλάκης, πρόεδρος της ΜΚΟ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

