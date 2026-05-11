Άσχημα νέα για το «Disclosure Day» του Σπίλμπεργκ μετά τις δηλώσεις Ομπάμα

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η δημοσιοποίηση εγγράφων σχετικά με τα UFO ενδέχεται να αποδείξουν την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα επιμένει ότι η κυβέρνηση δεν κρύβει στην πραγματικότητα τίποτα ουσιαστικό.

Σε συνέντευξη με τον Στίβεν Κόλμπερτ για την εκπομπή «The Late Show» του CBS, ο Ομπάμα προσπάθησε να διευκρινίσει το σχόλιο του που έγινε viral νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με το οποίο οι εξωγήινοι «υπάρχουν πράγματι».

Θεωρίες συνωμοσίας;

Ο Στίβεν Κόλμπερτ είπε αρχικά στον Μπαράκ Ομπάμα «κανείς δεν σε πίστεψε» όταν ο πρώην πρόεδρος προσπάθησε να ανασκευάσει την αρχική του δήλωση που προκάλεσε σάλο και του ζήτησε να είναι ειλικρινής.

«Άκουσε το εξής: Για όσους από εσάς εξακολουθούν να πιστεύουν ότι κρατάμε μικρά πράσινα ανθρωπάκια κάπου υπόγεια, ένα από τα πράγματα που μαθαίνεις ως πρόεδρος είναι ότι η κυβέρνηση δυσκολεύεται στο να κρατά μυστικά», είπε ο Ομπάμα.

«Αυτή η ιδέα των θεωριών συνωμοσίας — αν υπήρχαν εξωγήινοι ή εξωγήινα διαστημόπλοια ή οτιδήποτε υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών για το οποίο γνωρίζαμε, είχαμε δει, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε… Σας υπόσχομαι ότι κάποιος θα είχε τραβήξει μια selfie με έναν από τους εξωγήινους και θα την είχε στείλει στη φίλη του για να την εντυπωσιάσει. Θα υπήρχαν διαρροές».

«Σε περίπτωση πρώτης επαφής, νομίζω ότι θα ήμουν ένας καλός απεσταλμένος για τον πλανήτη», δήλωσε ο Ομπάμα. «Έχω κάποια εμπειρία στην πολιτική και τη διπλωματία. Είμαι φιλικός. Οπότε, πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσα να τα καταφέρω αρκετά καλά».

Στη συνέχεια, ο Ομπάμα πρόσθεσε: «Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα».

Τι μας κρύβουν;

Ο ενθουσιασμός για τα UFO έχει φτάσει στο ζενίθ με την αναμονή για την επικείμενη κυκλοφορία της ταινίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Disclosure Day», η οποία καταγράφει τι θα μπορούσε να συμβεί αν η ανθρωπότητα ανακάλυπτε ξαφνικά ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν.

Μιλώντας πρόσφατα στην εκδήλωση CinemaCon, o σκηνοθέτης χαρακτήρισε την υπόθεση της ταινίας «πιο κοντά στην αλήθεια» από ό,τι νομίζουμε.

Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει την Έμιλι Μπλαντ στο ρόλο μιας μετεωρολόγου που έχει σχέση με εξωγήινους επισκέπτες, τον Τζος Ο’Κόννορ ως έναν άνδρα που διαθέτει αποδείξεις ότι έχουμε έρθει σε επαφή μαζί τους, και τον Κόλιν Φερθ ως έναν αδίστακτο τύπου που προσπαθεί να εμποδίσει τους ήρωες μας να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία.

«Από τότε που ήμουν μικρό παιδί, με ενδιέφερε να μάθω τι συμβαίνει στον νυχτερινό ουρανό», δήλωσε ο Σπίλμπεργκ.

Σημείωσε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, αναφερόμενος σε μια έκθεση του 2017 της εφημερίδας New York Times σχετικά με ένα μυστικό πρόγραμμα του Πενταγώνου για τη διερεύνηση αυτών των μυστηριωδών γεγονότων.

«Ο κόσμος έχει αρχίσει να αποδέχεται το γεγονός ότι πιθανότατα δεν είμαστε μόνοι», είπε ο Σπίλμπεργκ.

«Πιστεύω ότι αυτή η ταινία θα δώσει απαντήσεις, αλλά και θα κάνει πολλούς ανθρώπους να θέσουν ερωτήσεις», δήλωσε ο Σπίλμπεργκ. «Το μόνο που χρειάζεστε για να την παρακολουθήσετε από την αρχή μέχρι το τέλος είναι μια ζώνη ασφαλείας», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter