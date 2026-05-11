11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Άσχημα νέα για το «Disclosure Day» του Σπίλμπεργκ μετά τις δηλώσεις Ομπάμα
Culture Live 11 Μαΐου 2026, 19:40

Άσχημα νέα για το «Disclosure Day» του Σπίλμπεργκ μετά τις δηλώσεις Ομπάμα

O Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε (κόντρα σε όσα περιμένουμε να δούμε στο «Disclosure Day») ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν είναι καλή στο να κρατάει μυστικά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
10 χαρακτηριστικά που σας κάνουν ελκυστικούς…χωρίς καν να το καταλαβαίνετε

10 χαρακτηριστικά που σας κάνουν ελκυστικούς…χωρίς καν να το καταλαβαίνετε

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η δημοσιοποίηση εγγράφων σχετικά με τα UFO ενδέχεται να αποδείξουν την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα επιμένει ότι η κυβέρνηση δεν κρύβει στην πραγματικότητα τίποτα ουσιαστικό.

Σε συνέντευξη με τον Στίβεν Κόλμπερτ για την εκπομπή «The Late Show» του CBS, ο Ομπάμα προσπάθησε να διευκρινίσει το σχόλιο του που έγινε viral νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με το οποίο οι εξωγήινοι «υπάρχουν πράγματι».

Θεωρίες συνωμοσίας;

Ο Στίβεν Κόλμπερτ είπε αρχικά στον Μπαράκ Ομπάμα «κανείς δεν σε πίστεψε» όταν ο πρώην πρόεδρος προσπάθησε να ανασκευάσει την αρχική του δήλωση που προκάλεσε σάλο και του ζήτησε να είναι ειλικρινής.

«Άκουσε το εξής: Για όσους από εσάς εξακολουθούν να πιστεύουν ότι κρατάμε μικρά πράσινα ανθρωπάκια κάπου υπόγεια, ένα από τα πράγματα που μαθαίνεις ως πρόεδρος είναι ότι η κυβέρνηση δυσκολεύεται στο να κρατά μυστικά», είπε ο Ομπάμα.

«Αυτή η ιδέα των θεωριών συνωμοσίας — αν υπήρχαν εξωγήινοι ή εξωγήινα διαστημόπλοια ή οτιδήποτε υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών για το οποίο γνωρίζαμε, είχαμε δει, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε… Σας υπόσχομαι ότι κάποιος θα είχε τραβήξει μια selfie με έναν από τους εξωγήινους και θα την είχε στείλει στη φίλη του για να την εντυπωσιάσει. Θα υπήρχαν διαρροές».

«Σε περίπτωση πρώτης επαφής, νομίζω ότι θα ήμουν ένας καλός απεσταλμένος για τον πλανήτη», δήλωσε ο Ομπάμα. «Έχω κάποια εμπειρία στην πολιτική και τη διπλωματία. Είμαι φιλικός. Οπότε, πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσα να τα καταφέρω αρκετά καλά».

Στη συνέχεια, ο Ομπάμα πρόσθεσε: «Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα».

Τι μας κρύβουν;

Ο ενθουσιασμός για τα UFO έχει φτάσει στο ζενίθ με την αναμονή για την επικείμενη κυκλοφορία της ταινίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Disclosure Day», η οποία καταγράφει τι θα μπορούσε να συμβεί αν η ανθρωπότητα ανακάλυπτε ξαφνικά ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν.

Μιλώντας πρόσφατα στην εκδήλωση CinemaCon, o σκηνοθέτης χαρακτήρισε την υπόθεση της ταινίας «πιο κοντά στην αλήθεια» από ό,τι νομίζουμε.

Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει την Έμιλι Μπλαντ στο ρόλο μιας μετεωρολόγου που έχει σχέση με εξωγήινους επισκέπτες, τον Τζος Ο’Κόννορ ως έναν άνδρα που διαθέτει αποδείξεις ότι έχουμε έρθει σε επαφή μαζί τους, και τον Κόλιν Φερθ ως έναν αδίστακτο τύπου που προσπαθεί να εμποδίσει τους ήρωες μας να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία.

«Από τότε που ήμουν μικρό παιδί, με ενδιέφερε να μάθω τι συμβαίνει στον νυχτερινό ουρανό», δήλωσε ο Σπίλμπεργκ.

Σημείωσε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, αναφερόμενος σε μια έκθεση του 2017 της εφημερίδας New York Times σχετικά με ένα μυστικό πρόγραμμα του Πενταγώνου για τη διερεύνηση αυτών των μυστηριωδών γεγονότων.

«Ο κόσμος έχει αρχίσει να αποδέχεται το γεγονός ότι πιθανότατα δεν είμαστε μόνοι», είπε ο Σπίλμπεργκ.

«Πιστεύω ότι αυτή η ταινία θα δώσει απαντήσεις, αλλά και θα κάνει πολλούς ανθρώπους να θέσουν ερωτήσεις», δήλωσε ο Σπίλμπεργκ. «Το μόνο που χρειάζεστε για να την παρακολουθήσετε από την αρχή μέχρι το τέλος είναι μια ζώνη ασφαλείας», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter

CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

10 χαρακτηριστικά που σας κάνουν ελκυστικούς…χωρίς καν να το καταλαβαίνετε

Συμβούλιο ασφαλείας στον Λευκό Οίκο υπό τον Τραμπ – Θα εξετάσει επανεκκίνηση στρατιωτικών επιχειρήσεων

Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Ένα νέο βιβλίο συνδέει τη Σάρα Φέργκιουσον με τον Diddy και επαναφέρει την πρώην Δούκισσα της Υόρκης στη σκιά σκανδάλων που η ίδια διαψεύδει κατηγορηματικά

Ο παγκόσμιος χάρτης της λογοτεχνίας τρόμου έγινε φτωχότερος με την απώλεια του Κότζι Σουζούκι, του ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει μια απλή βιντεοκασέτα σε έναν παγκόσμιο πολιτισμικό εφιάλτη

Οι «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου θα παρουσιαστούν σε μορφή σκηνικής ανάγνωσης, σε ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

Ο πίνακας του Τουν Κέλντερ «Πορτραίτο Ενός Νεαρού Κοριτσιού», που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 από τη διάσημη συλλογή Χάουντστικερ, βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων του ολλανδού ηγέτη των SS Χέντρικ Σέιφαρντ

Η πτήση για Μόναχο απογειώθηκε ωστόσο μετά από μισή ώρα ο πιλότος δήλωσε τεχνικό πρόβλημα - Επέστρεψε στο Ελ. Βενιζέλος και έγινε εκκένωση του αεροπλάνου

Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

Η αστυνομία συνέλαβε το ζευγάρι τον Απρίλιο του 2025, αφού ανακάλυψε ότι τα παιδιά ζούσαν για χρόνια σε επισφαλείς συνθήκες υγιεινής σε ένα σπίτι στα περίχωρα της βόρειας πόλης Οβιέδο, στην Ισπανία χωρίς να πηγαίνουν σχολείο.

Μια ανάσα από την επίσημη παρουσίαση της πρότασης για το νέο κόμμα και την ιδρυτική διακήρυξη βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας πυκνώνοντας τις εμφανίσεις του. Σε ζωντανή μετάδοση από το in η πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει ο πυρήνας υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού, στο βόρειο τομέα.

Κορύφωση του φαινομένου (αφρικανική σκόνη) με τις περιοχές που επιβαρύνονται περισσότερο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους να είναι: η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και τοπικά τα νησιά του Αιγαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα είναι φέρει κάποια φθορά και ήδη μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια - Όπως διαπιστώθηκε είχε κλαπεί από τον Πειραιά λίγες ώρες νωρίτερα

Το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου οι Μetallica πρωταγωνίστησαν σε μια «σεισμική δόνηση» που επαναπροσδιόρισε τα συναυλιακά χρονικά της χώρας και λένε ευχαριστώ

Το Σάββατο 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης για τον 2ο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ο Εμανουέλ Μακρόν διέκοψε για λίγο τη διαδικασία σε ένα φόρουμ νεολαίας που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι τη Δευτέρα, αφού επέπληξε τμήματα του κοινού που διέκοψαν έναν ομιλητή

Κανένα διασταυρωτικό έλεγχο δεν έχουν υποστεί οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες που δίνονται στη δημοσιότητα. «Διακοσμητικές» τις χαρακτηρίζουν οργανώσεις διαφάνειας.

Καλοκαιρινός ο καιρός τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, με τη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούνιος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Μαΐου.

Μια ματιά στα τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι βιάστηκαν να δημιουργήσουν «μαγική εικόνα» καθώς η κατάσταση είναι τραγική. Ομολογία αποτυχίας η επιμονή του Λανουά στους ίδιους και στους ίδιους

Να σταματήσει η τοξικότητα στην πολιτική ζητά ο Αδ. Γεωργιάδης για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει έναν άνδρα που μοιάζει με τον ίδιον και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. H συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI», ανέφερε μεταξύ άλλων

Όπως λέει ο αδερφός της τραυματισμένης γυναίκας, ο 58χρονος δράστης μπήκε στο μπαρ στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ - Οι υπόλοιποι πελάτες έπεσαν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν, όμως η ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε.

