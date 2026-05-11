Αναζητούν πετρέλαιο – «Dril, baby drill» από Τραμπ και για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά καινοτόμους τρόπους για την άντληση περισσότερου αργού πετρελαίου από ομοσπονδιακές εκτάσεις, καθώς το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ (SPR) εξαντλείται και πάλι λόγω των έκτακτων αποδεσμεύσεων αποθεμάτων εν μέσω της παγκόσμιας κρίσης εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.

Ένας από αυτούς τους δημιουργικούς νέους τρόπους για την αναπλήρωση του SPR θα μπορούσε να είναι η ενδεχόμενη άντληση πετρελαίου από εκτάσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις ή σε άλλες εγκαταστάσεις του υπουργείου Άμυνας, όπως ανέφερε αυτή την εβδομάδα στο Bloomberg πηγή που έχει γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών.

Για δεύτερη φορά σε τέσσερα χρόνια, η αμερικανική κυβέρνηση απελευθερώνει βαρέλια από το SPR για να συμβάλει στον περιορισμό της απότομης ανόδου των τιμών του πετρελαίου. Η φετινή απελευθέρωση 172 εκατομμυρίων βαρελιών από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου αποτελεί μέρος της παγκόσμιας απελευθέρωσης 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, η οποία συντονίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).

Μείωση στρατηγικών αποθεμάτων

Ως αποτέλεσμα, τα αποθέματα του SPR έχουν μειωθεί στα 392 εκατομμύρια βαρέλια την 1η Μαΐου. Ο αριθμός αυτός είναι υψηλότερος από το χαμηλότερο σημείο των 347 εκατομμυρίων βαρελιών που καταγράφηκε τον Ιούνιο του 2023, κατά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου Μπάιντεν, αλλά παραμένει κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα αποθεμάτων του SPR από τη δεκαετία του 1980.

Στις φετινές αποδεσμεύσεις του SPR, η αμερικανική κυβέρνηση έχει κανονίσει να αντικαταστήσει περισσότερα από 172 εκατομμύρια βαρέλια με περίπου 200 εκατομμύρια βαρέλια εντός του επόμενου έτους, δηλαδή 20% περισσότερα βαρέλια από αυτά που θα αποσυρθούν.

Εκτός από τη ρύθμιση της αποδέσμευσης των αποθεμάτων ως ανταλλαγής, στην οποία οι εταιρείες θα πρέπει τελικά να επιστρέψουν το αργό με τόκο, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει δημιουργικούς τρόπους για την αναπλήρωση του SPR, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης αργού που αντλείται από στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.

Το πλεονέκτημα για την κυβέρνηση είναι ότι θα κατέχει το αργό χωρίς να χρειάζεται να το αγοράσει από ιδιωτικές εταιρείες.

Η εξόρυξη πετρελαίου κάτω από στρατιωτικές βάσεις δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο. Για παράδειγμα, η εξόρυξη πετρελαίου επιτρέπεται εδώ και δεκαετίες στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Barksdale, ανατολικά της πόλης Bossier City στη Λουιζιάνα.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Υπηρεσία Διαχείρισης Γης (BLM) του Υπουργείου Εσωτερικών πώλησε δύο οικόπεδα συνολικής έκτασης 1.922 στρεμμάτων εντός της Αεροπορικής Βάσης Μπάρκσντεϊλ.

Εξόρυξη σε στρατιωτικές βάσεις

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, άφησε να εννοηθεί τις τελευταίες εβδομάδες ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο εξόρυξης αργού πετρελαίου σε στρατιωτικές βάσεις.

«Έχουμε στρατιωτικές βάσεις ή εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη μέση πετρελαϊκών κοιτασμάτων, αλλά δεν υπάρχει καμία αξιοποίηση αυτών των πόρων — αυτό είναι τρελό. Βρίσκονται ακριβώς εκεί», δήλωσε ο Ράιτ σε πρόσφατη εκδήλωση που διοργάνωσε η Wall Street Journal.

«Θα δούμε κάποιες δημιουργικές λύσεις», πρόσθεσε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει «να λάβει ρεαλιστικά μέτρα» όσον αφορά τους ομοσπονδιακούς ενεργειακούς πόρους. Σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας, οι ΗΠΑ χρειάζονται «δημιουργικούς τρόπους» για να αναπληρώσουν τα αποθέματα.

Ακόμη και αν η κυβέρνηση αποφασίσει να πραγματοποιήσει γεωτρήσεις για πετρέλαιο σε στρατιωτικές βάσεις, οποιαδήποτε παραγωγή δεν θα επηρεάσει το SPR και τις υψηλές τιμές της ενέργειας βραχυπρόθεσμα.

Παρά την πτώση των τιμών του πετρελαίου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έφτασε τα 4,50 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022 και συνέχισε να αυξάνεται σταδιακά εν μέσω του παγκόσμιου σοκ προσφοράς που ακολούθησε το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Οι οδηγοί βλέπουν μια άλλη απότομη αύξηση στις αντλίες, με τον εθνικό μέσο όρο για ένα γαλόνι κανονικής βενζίνης να αυξάνεται κατά 25 σεντς για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στα 4,55 δολάρια, ανέφερε η AAA την Πέμπτη. Οι τιμές στις αντλίες είναι τώρα 1,40 δολάρια υψηλότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο και έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό τους από το 2022, όταν ο εθνικός μέσος όρος κορυφώθηκε στα 5,01 δολάρια ανά γαλόνι.

«Ενώ οι τιμές του αργού πετρελαίου έπεσαν κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, οι τιμές της βενζίνης συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ανοδική πίεση λόγω των ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά», ανέφερε η AAA.

Πηγή: ΟΤ