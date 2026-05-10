Super League: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Καραϊσκάκη – Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια
Με κοινή ώρα έναρξης (19:30) πλέον τα ντέρμπι των playoffs της Super League, με την 3η αγωνιστική να περιλαμβάνει τα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός – Πώς παίρνει από σήμερα η Ένωση το πρωτάθλημα;
- Τουλάχιστον 69 νεκροί σε εφόδους παραστρατιωτικών στο βορειοανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό
- Πιτσιρικάς γλιτώνει από ημιφορτηγό και ιπτάμενα συντρίμμια λίγο πριν ανέβει στο σχολικό
- Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Κυριακή - Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές
- Γιορτή σήμερα 10 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το απόγευμα της Κυριακής τον ΠΑΟΚ (10/5, 19:30) και η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό (19:30) για την 4η αγωνιστική των playoffs της Super League.
Η Ένωση είναι πρώτη με 67 βαθμούς, ο Δικέφαλος του Βορρά και οι Ερυθρόλευκοι ακολουθούν με 61, ενώ οι Πράσινοι είναι στην τέταρτη θέση με 51.
Θυμίζουμε πως αν η ΑΕΚ πάρει τη νίκη και το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ λήξει ισόπαλο, τότε κατακτά και μαθηματικά τον τίτλο. Διαφορετικά η αγωνία θα παραταθεί για τουλάχιστον μία αγωνιστική ακόμα.
Στην τελική ευθεία τα playoffs της Super League
Στο Φάληρο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να πάρει μαζί του και τους 25 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του, κάτι που σημαίνει πως θα «κοπούν» τελευταία στιγμή κάποιοι. Μοναδικός απών ο άτυχος Γιουσούφ Γιαζίτζι που υπέστη ξανά ρήξη χιαστών.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουρακλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.
Παράλληλα, με ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό καθώς εκτός μάχης τέθηκε ο Χόρχε Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Από εκεί και πέρα, στην αποστολή για Πειραιά δεν είναι και οι Γιακουμάκης, Λόβρεν και Καμαρά. Όπως συνηθίζει, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε την αποστολή που ταξίδεψε στον Πειραιά.
Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με προπόνηση στην Allwyn Arena, με 10.000 φίλους της ομάδας που ζήτησαν το πρωτάθλημα και αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του. Μάλιστα ο Σέρβος τεχνικός άκουσε για ακόμη μία φορά ρυθμικά το όνομά του.
Στον αντίποδα, με αρκετές απουσίες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι. O Τάσος Μπακασέτας ένιωσε ενοχλήσεις στην χτεσινή (9/5) -τελευταία- προπόνηση ενόψει του ματς, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αναγκάζεται να τον αφήσει εκτός αποστολής.
Από’ κει και πέρα, εκτός αποστολής είναι ο τιμωρημένος Ερνάντεθ, οι τραυματίες Σάντσες, Κάτρης, που έκαναν ατομικό και οι Ίνγκασον, Πελίστρι, Γέντβαϊ, Ντέσερς και Σισοκό, που συνέχισαν τις θεραπείες τους.
Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.
- Λέικερς – Θάντερ 108-131: Break στο LA για την Οκλαχόμα και φουλ για… σκούπα (vids)
- Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει επίσημο βίντεο και περιμένει απάντηση από τη Euroleague» (vid)
- Τα δεδομένα για την επόμενη ομάδα του Ντιαλό
- Super League: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Καραϊσκάκη – Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (10/5): Πού θα δείτε τα play offs της Super League και το Μπαρτσελόνα-Ρεάλ
- Η μεγάλη λίστα των λαθών των ξένων διαιτητών που ορίζει ο Λανουά
- Σάκοτα: «Είχα ένα προαίσθημα πως η διαφορά δεν ήταν αρκετή»
- Η Χρυσή Βίβλος του Basketball Champions League: Η Ρίτας σήκωσε την πρώτη κούπα της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις