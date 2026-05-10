Κυριακή 10 Μαϊου 2026
Οι αθλητικές μεταδόσεις (10/5): Πού θα δείτε τα play offs της Super League και το Μπαρτσελόνα-Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 10 Μαΐου 2026, 08:31

Οι αθλητικές μεταδόσεις (10/5): Πού θα δείτε τα play offs της Super League και το Μπαρτσελόνα-Ρεάλ

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/5)

Γεμάτο είναι το σημερινό (10/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις. Ξεχωρίζουν, φυσικά, τα ντέρμπι των playoffs της Super League με κοινή ώρα έναρξης, Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός. Νωρίτερα, στις 17:00, είναι προγραμματισμένα τα παιχνίδια Άρης-ΟΦΗ και Βόλος-Λεβαδειακός για τα playoffs του 5-8.

Τέλος, τα βλέμματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα είναι στο Καμπ Νόου στις 22:00, για το ντέρμπι της La Liga, Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/5)

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Γαλλία, Λε Μαν – 2ος Αγώνας

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Warm Up)

11:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS21

11:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 5ο ΕΤΑΠ

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (Αγώνας)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

12:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS22

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (Αγώνας)

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Κόμο Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σέλτικ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

14:30 Novasports Start Φορτούνα Ντίσελντορφ – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Αγώνας)

15:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Βιγιαρεάλ La Liga

15:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS23

16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιούκαστλ Premier League

16:00 Novasports 5HD Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον Premier League

16:00 Novasports 2HD Μπέρνλι – Άστον Βίλα Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Καρταχένα – Ετουάλ UEFA Futsal Champions League

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Πίζα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Τζένοα Serie A

16:30 Novasports 3HD Αμβούργο – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

17:00 Novasports Prime Άρης – ΟΦΗ Super League

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός Super League

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Γκρίμσμπι – Σάλφορντ Sky Bet EFL League Two

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Απόλλων Σμύρνης Πόλο Α1 Ανδρών

17:15 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Βαλένθια La Liga

17:45 Novasports Start Γκρόνινγκεν – Ναϊμέγκεν Eredivisie

17:45 Novasports 4HD Φέγενορντ – Άλκμααρ Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πάφος – Άρης Λεμεσού Cyprus League

18:30 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ Premier League

18:30 Novasports 2HD Κολωνία – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ A1 Μπάσκετ με Αμαξίδιο Final 4

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πάρμα – Ρόμα Serie A

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Πάλμα UEFA Futsal Champions League

19:30 Novasports 1HD Οβιέδο – Χετάφε La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Super League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Super League

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Άβες – Πόρτο Liga Portugal

20:30 Novasports Start Μάιντς – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Ίτιχαντ – Ντάμακ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

21:45 COSMOTE SPORT 9 HD Μίλαν – Αταλάντα Serie A

22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Νιου Γιορκ Νικς NBA Playoffs

Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος

Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος

Euroleague 10.05.26

Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει επίσημο βίντεο και περιμένει απάντηση από τη Euroleague» (vid)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έχει στείλει στη Euroleague αναλυτικό βίντεο με τα διαιτητικά λάθη στα παιχνίδια των play offs κόντρα στη Βαλένθια και περιμένει απαντήσεις…

Ποδόσφαιρο 10.05.26

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Καραϊσκάκη - Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια

Με κοινή ώρα έναρξης (19:30) πλέον τα ντέρμπι των playoffs της Super League, με την 3η αγωνιστική να περιλαμβάνει τα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός – Πώς παίρνει από σήμερα η Ένωση το πρωτάθλημα;

Η μεγάλη λίστα των λαθών των ξένων διαιτητών που ορίζει ο Λανουά
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Η μεγάλη λίστα των λαθών των ξένων διαιτητών που ορίζει ο Λανουά

Από τον Αϊτεκίν, στους Ζίμπερτ, Γιαμπλόνσκι, Σάντσεθ Μαρτίνεθ και Σότσα, ενώ σα να μην έφτανε αυτό ο Λανουά έβαλε πάλι τον Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο σημερινό ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Σάκοτα: «Είχα ένα προαίσθημα πως η διαφορά δεν ήταν αρκετή»
Μπάσκετ 10.05.26

Σάκοτα: «Είχα ένα προαίσθημα πως η διαφορά δεν ήταν αρκετή»

Μετά την ήττα της ΑΕΚ στον τελικό του BCL από τη Ρίτας, ο Σάκοτα αποκάλυψε το προαίσθημά του για το μεγάλο προβάδισμα της ομάδας του, ενώ αναφέρθηκε και στην τελευταία επίθεση στην κανονική περίοδο.

ΑΕΚ – Ρίτας 86-92: Έχασε «δικό» της τρόπαιο στην παράταση η «Ένωση»… (vids)
Μπάσκετ 09.05.26

ΑΕΚ – Ρίτας 86-92: Έχασε «δικό» της τρόπαιο στην παράταση η «Ένωση»… (vids)

Απίστευτη αυτοκτονία της ΑΕΚ στον τελικό του BCL, καθώς αν και βρέθηκε ακόμη και στο +20 απέναντι στη Ρίτας, τελικά ηττήθηκε με 92-86 στην παράταση «δωρίζοντας» την κούπα στους Λιθουανούς.

Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου 0-1: Οι Βαυαροί στέλνουν την ομάδα του Κουλιεράκη σε «τελικό παραμονής»
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν 0-1: Οι Βαυαροί στέλνουν την ομάδα του Κουλιεράκη σε «τελικό παραμονής»

Η Μπάγερν δεν «χαρίστηκε» στην Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (1-0) την οποία έστειλε σε τελικό παραμονής την τελευταία αγωνιστική για το αν θα διεκδικήσει την παραμονή της μέσω μπαράζ ή, θα υποβιβαστεί.

Βαλένθια: «Αν δεν μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, θα αγωνιστούμε με την ομάδα Νέων»
Μπάσκετ 09.05.26

Βαλένθια: «Αν δεν μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, θα αγωνιστούμε με την ομάδα Νέων»

Η Βαλένθια πήγε τη σειρά με τον Παναθηναϊκό σε πέμπτο παιχνίδι και ο διευθύνων σύμβουλός της Βαλένθια ζητάει την αναβολή του αγώνα με τη Μπασκόνια για την ACB, ειδάλλως θα παραταχθεί με «νέους».

Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Αύξησαν τη διαφορά οι Αγρινιώτες (+6) και νιώθουν ασφάλεια (vid)
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Αύξησαν τη διαφορά οι Αγρινιώτες (+6) και νιώθουν ασφάλεια (vid)

Σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί του Ατρομήτου πέτυχε ο Παναιτωλικός και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον του. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε και οι φιλοξενούμενο αντέδρασαν στο β’ μέρος.

LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους
Μπάσκετ 09.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους

LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους για τον μεγάλο τελικό του Final Four στο BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3 σετ: Δεύτερο σερί πρωτάθλημα οι «πράσινοι» και πρώτο νταμπλ μετά από 41 χρόνια (vids)
Βόλεϊ 09.05.26

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 1-3: Δεύτερο σερί πρωτάθλημα και πρώτο νταμπλ μετά από 41 χρόνια (vids)

Με κορυφαίους τους Νίλσεν, Γιάντσουκ και καταλυτικό τον Ανδρεόπουλο ο Παναθηναϊκός νίκησε στη Θεσσαλονίκη με 3-1 σετ και με 3-1 νίκες και κατέκτησε το δεύτερο σερί πρωτάθλημα στη Novibet Volley League

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;
«Αναπόφευκτο» 10.05.26

Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;

Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους – Παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο
Ελλάδα 10.05.26

Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους – Παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο

Για πρώτη φορά, η χώρα αποκτά δικά της θερμικά «μάτια» στο διάστημα, ικανά να παρακολουθούν ενεργές πυρκαγιές, να εντοπίζουν νέες εστίες φωτιάς και να παρέχουν συνεχή ροή δεδομένων προς τα κέντρα επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής

Γιορτή της Μητέρας: Δίπλα στο παιδί με όλη τους την ψυχή – Τρεις γυναίκες μιλούν για τη ζωή αγάπης και αγώνα
Γιορτή της Μητέρας 10.05.26

Δίπλα στο παιδί με όλη τους την ψυχή - Τρεις μητέρες μιλούν για τη ζωή της αγάπης, της αφοσίωσης και του αγώνα

Τρεις διαφορετικές ιστορίες με κοινό παρονομαστή την ανιδιοτελή αγάπη, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας - Η Χριστίνα, η Ράνια και η Στέλλα περιγράφουν πώς βιώνουν τη μητρότητα

Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις
Music 10.05.26

Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις

To θρυλικό συγκρότημα επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72», χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show που έκανε το κοινό να παραληρεί.

«Μάρτυρας» ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την ΝΔ, την ΕΥΠ και την πατρίδα, «μαρτυρά» την ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

«Μάρτυρας» ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την ΝΔ, την ΕΥΠ και την πατρίδα, «μαρτυρά» την ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δηλώνει ότι ανέλαβε την ευθύνη για τις υποκλοπές, «για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα». Από τι; Ενα unReal αφήγημα, γεμάτο δικονομικά κενά, θεσμικές αντιφάσεις και πολιτικές υπεκφυγές.

Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»
Κόσμος 10.05.26

Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»

Τι είναι αυτό που ορίζει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης; Δεν πρόκειται απλώς για έναν χώρο κράτησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν τέσσερα βασικά κριτήρια.

Πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ – 36 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο
Με το δάχτυλο στη σκανδάλη 10.05.26 Upd: 09:01

Πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ – 36 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο

Το Iράν προειδοποιεί με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε πλοία του - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, σκοτώνοντας 36 ανθρώπους το Σάββατο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ειδικός στην γραφολογική ανάλυση εξέτασε το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν
Αυτός το έγραψε; 10.05.26

Ειδικός στην γραφολογική ανάλυση εξέτασε το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

«Πιθανότατα το έγραψε εκείνος, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια», είπε μεταξύ άλλων η ειδικός για το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

Χανταϊός: 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Να ανησυχούμε; 10.05.26

«Ιός των Άνδεων» - 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος του χανταϊού που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο

Επιστήμονες του ιατρικού κλάδου απομυθοποιούν το «θρίλερ» στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής όταν ξέσπασε χανταϊός και πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία

Επιδόματα: Ενίσχυση 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω
Νέα διάταξη 10.05.26

Επίδομα 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω

Το επίδομα αυτό αφορά χήρες οι οποίες δεν έχουν άλλα εισοδήματα πέραν της σύνταξης - Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Κόσμος 10.05.26

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή

Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Το φάντασμα των ευρωεκλογών πάνω από το Μαξίμου
Οι αναποφάσιστοι 10.05.26

Το φάντασμα των ευρωεκλογών πάνω από το Μαξίμου

Δυσαρέσκεια, χαλαρή ψήφος και αναποφάσιστοι τρομάζουν το κυβερνητικό επιτελείο στο Μαξίμου - Το δίλημμα της σταθερότητας και η στρατηγική συσπείρωσης της ΝΔ

Τις πταίει στην Ελλάδα του 2026;
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Τις πταίει στην Ελλάδα του 2026;

Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει άλλος να κυβερνήσει. Σαφώς και υπάρχει, αν το αποφασίσουν οι πολίτες. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα επιτρέψουμε να ταυτιστεί η σταθερότητα της χώρας με την παραμονή ενός και μόνο προσώπου στην εξουσία.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

