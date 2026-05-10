Ο Μουρίνιο πήρε θέση για τις φήμες περί Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ζοσέ Μουρίνιο μίλησε για τα σενάρια που τον θέλουν να αναλαμβάνει τη Ρεάλ Μαδρίτης και ήταν ξεκάθαρος σχετικά με το μέλλον του.

Σύμφωνα με την «AS», ο Πορτογάλος προπονητής έκανε την πρώτη κίνηση προς την πρώην ομάδα του (2010-2013), ενώ η δεύτερη, «αποφασιστική» κίνηση έγινε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον «Special One» όμως να διαψεύδει οποιαδήποτε επαφή με τη Ρεάλ στη συνέντευξη Τύπου της Μπενφίκα ενόψει της αναμέτρησης με την Μπράγκα (11/5, 22:15)

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μουρίνιο:

«Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάτε, σχετικά με τα αιτήματά μου προς τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάτε, επομένως δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση», ανέφερε αρχικά όταν ρωτήθηκε για την υποτιθέμενη λίστα με τα δέκα αιτήματα που υπέβαλε στη Ρεάλ Μαδρίτης για να αναλάβει.

Στη συνέχεια ο «Special One» τοποθετήθηκε εκ νέου για το αν γνωρίζει για το ενδιαφέρον των Μαδριλένων για τον ίδιο: «Υπάρχει ένα πράγμα που θα ήθελα να τονίσω. Στον κόσμο του ποδοσφαίρου, δεν είναι οι επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να φύγουν ή να μην φύγουν. Όταν ξεκινούν τα πράγματα, χωρίς να αναφέρω κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, είτε πρόκειται για παίκτες, προπονητές ή προπονητές, είναι οι σύλλογοι που ενδιαφέρονται και οι σύλλογοι ξεκινούν ή όχι διαδικασίες για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν τους ανθρώπους που θέλουν. Μιλάς συνέχεια για τη Ρεάλ Μαδρίτης και εγώ συνεχίζω να το αποφεύγω, ειλικρινά. Δεν είχα καμία επαφή με τον πρόεδρο ή με σημαντικά άτομα στην ομάδα.

🚨 José Mourinho 𝗡𝗘𝗚𝗔 a existência de contactos com o Real Madrid: 🎙️ “𝘕𝘰 𝘮𝘶𝘯𝘥𝘰 𝘥𝘰 𝘧𝘶𝘵𝘦𝘣𝘰𝘭 𝘯ã𝘰 𝘴ã𝘰 𝘰𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘪𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘵ê𝘮 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘦𝘮 𝘪𝘳 𝘰𝘶 𝘯ã𝘰 𝘪𝘳. 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘢𝘭𝘨𝘶𝘮𝘢 𝘤𝘰𝘪𝘴𝘢 𝘢𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘤𝘦 𝘤𝘰𝘮… pic.twitter.com/SUAEuFzXql — Diário de Transferências (@DTransferencias) May 10, 2026

Με δική μου απόφαση, μια απόφαση παρόμοια με άλλες που έχω πάρει σε όλη μου την καριέρα, ειδικά τώρα στο τέλος της σεζόν, δεν μιλάω με κανέναν. Δεν είχα καμία επαφή με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μέχρι τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος εναντίον της Εστορίλ, ούτε εγώ θα έχω. Έπειτα, υπάρχει ένα παράθυρο μιας εβδομάδας όπου θα έχω την ελευθερία να μιλήσω με όποιον πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσω. Αλλά όλες οι ιστορίες που έχουν βγει στη δημοσιότητα, οι απαιτήσεις, οι συναντήσεις, είναι όλα εικασίες».