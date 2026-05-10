Η βαθμολογία των play offs της Super League: Το πήρε η ΑΕΚ
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία των play offs 1-4 της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής – Πρωταθλήτρια και μαθηματικά η ΑΕΚ
- Διαδοχικοί θάνατοι στις φυλακές Αγ. Στεφάνου: Υπερπληθώρα κρατουμένων και ερωτηματικά για την υγειονομική κάλυψη
- Έκαψαν αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποιήσεις ζώων - H τρίτη φορά που δέχεται ανάλογη επίθεση
- Το ταπεινό μπουρίτο των… 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων - Το success story ενός νεαρού ζευγαριού
- Συναγερμός στην Κρήτη – Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε ΕΠΑΛ στις Μοίρες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η ΑΕΚ επικράτησε με σκορ 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέκτησε και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, από την 4η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League!
Πλέον, η «Ένωση» έχει 70 βαθμούς και την επόμενη σεζόν θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της πορεία από τα play offs του Champions League, έχοντας εξασφαλισμένη -τουλάχιστον- τη League Phase του Europa League!
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο Φάληρο, έχουν από 62 πόντους, αλλά ο «Δικέφαλος του Βορρά» διατηρεί προβάδισμα για τη δεύτερη θέση και τα προκριματικά του Champions League, λόγω του πλεονεκτήματος που έχει σε ισοβαθμία με τους Πειραιώτες.
Το πανόραμα της 4ης αγωνιστικής:
4η αγωνιστική: Κυριακή 10 Μαΐου
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1
Η βαθμολογία:
Το υπόλοιπο πρόγραμμα των play offs 1-4:
5η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαΐου
19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου
19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
- Νίκολιτς: «Είναι οι πιο χαρούμενες μέρες στην καριέρα μου» (vid)
- Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα
- Η φάση της χρονιάς στην Αγγλία και η σωστή παρέμβαση του VAR
- Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε, αλλά…»
- LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
- Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ (2-1, vids)
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…
- Η βαθμολογία των play offs της Super League: Το πήρε η ΑΕΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις