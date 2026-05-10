sports betsson
Κυριακή 10 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
10.05.2026 | 18:32
Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η βαθμολογία των play offs της Super League: Το πήρε η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 10 Μαΐου 2026, 21:37

Η βαθμολογία των play offs της Super League: Το πήρε η ΑΕΚ

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία των play offs 1-4 της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής – Πρωταθλήτρια και μαθηματικά η ΑΕΚ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η ΑΕΚ επικράτησε με σκορ 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέκτησε και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, από την 4η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League!

Πλέον, η «Ένωση» έχει 70 βαθμούς και την επόμενη σεζόν θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της πορεία από τα play offs του Champions League, έχοντας εξασφαλισμένη -τουλάχιστον- τη League Phase του Europa League!

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο Φάληρο, έχουν από 62 πόντους, αλλά ο «Δικέφαλος του Βορρά» διατηρεί προβάδισμα για τη δεύτερη θέση και τα προκριματικά του Champions League, λόγω του πλεονεκτήματος που έχει σε ισοβαθμία με τους Πειραιώτες.

Το πανόραμα της 4ης αγωνιστικής:

4η αγωνιστική: Κυριακή 10 Μαΐου

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1

Η βαθμολογία:

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των play offs 1-4:

5η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαΐου

19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Headlines:
World
Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»

Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Κόσμος
Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Τραμπ: Δεν γελάνε πια στο Ιράν

Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Τραμπ: Δεν γελάνε πια στο Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Παναθηναϊκός 10.05.26

Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα

Ο Παναθηναϊκός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τον παραμικρό στόχο και ήταν κομπάρσος... Μία κατάσταση που απαγορεύεται να επαναληφθεί στην επόμενη σεζόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 10.05.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης για την 35η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ (2-1, vids)
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ (2-1, vids)

Με φινάλε-θρίλερ η ΑΕΚ, κατάφερε να σκοράρει με τον Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις και νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό. 'Ετσι κατέκτησε και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…

Ο Ολυμπιακός για ένα ακόμη με τον ΠΑΟΚ έχασε τα άχαστα, ο Δικέφαλος πήρε την ισοπαλία (1-1) και το προβάδισμα για τη 2η θέση, την ώρα που η ΑΕΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Διακοπή στο παιχνίδι Πύργος – Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε στο κεφάλι ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων (vid)
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Διακοπή στο παιχνίδι Πύργος – Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε στο κεφάλι ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων (vid)

Οριστικά διεκόπη στο 83ο λεπτό του το παιχνίδι Πύργος - Ζάκυνθος για τα μπαράζ ανόδου στη Super League 2 - Τραυματίστηκε παίκτης μετά από ρίψη αντικειμένων.

Σύνταξη
Acropolis Swim Open: Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)
Άλλα Αθλήματα 10.05.26

Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)

Σε εκπληκτική κατάσταση ο Απόστολος Σίσκος στο Acropolis Swim Open του ΟΑΚΑ. Μετά το…διαστημικό 1:54.12 στα 200μ ύπτιο, ο 21χρονος κολυμβητής είχε εξαιρετική επίδοση στα 200μ πεταλούδα: 1:56.13.

Σύνταξη
Άρης – ΟΦΗ 3-1: Νικητής ξανά, με ηγέτη τον Κουαμέ! (vid)
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Άρης – ΟΦΗ 3-1: Νικητής ξανά, με ηγέτη τον Κουαμέ! (vid)

Ο Άρης νίκησε ξανά τον ΟΦΗ, αυτή τη φορά με 3-1 στο «Βικελίδης», έχοντας πρωταγωνιστή τον Κουαμέ που είχε δύο γκολ και μία ασιστ, παραμένοντας σε τροχιά πρωτιάς στα πλέι οφ του 5-8.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 10.05.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των play offs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα
Παναθηναϊκός 10.05.26

Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα

Ο Παναθηναϊκός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τον παραμικρό στόχο και ήταν κομπάρσος... Μία κατάσταση που απαγορεύεται να επαναληφθεί στην επόμενη σεζόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Υποκλοπές 10.05.26

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator

Πυρά κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι ο γενικός γραμματέας της ήταν εντολοδόχος του πρωθυπουργού.

Σύνταξη
Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου
Ανατριχίλες 10.05.26

Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου

Ο παγκόσμιος χάρτης της λογοτεχνίας τρόμου έγινε φτωχότερος με την απώλεια του Κότζι Σουζούκι, του ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει μια απλή βιντεοκασέτα σε έναν παγκόσμιο πολιτισμικό εφιάλτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του
ΗΠΑ 10.05.26

Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του

Οργή έχει προκαλέσει το χρυσό άγαλμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει το δεξί του χέρι σε γροθιά, που στήθηκε στο γήπεδο γκολφ που έχει στο Μαϊάμι. Οι υποστηρικτές του όμως λένε ότι αποτελεί «γιορτή για την Αμερική που γίνεται μεγάλη ξανά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 10.05.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης για την 35η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιο αξιοθαύμαστες μαμάδες του ζωικού βασιλείου
Μητρότητα στη φύση 10.05.26

Αυτές είναι οι πιο αξιοθαύμαστες μαμάδες του ζωικού βασιλείου

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνες μαμάδες που καταβάλλουν εξαιρετικές προσπάθειες για να προστατεύσουν, να φροντίσουν και να μεγαλώσουν τα μικρά τους

Σύνταξη
Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ (2-1, vids)
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ (2-1, vids)

Με φινάλε-θρίλερ η ΑΕΚ, κατάφερε να σκοράρει με τον Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις και νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό. 'Ετσι κατέκτησε και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…

Ο Ολυμπιακός για ένα ακόμη με τον ΠΑΟΚ έχασε τα άχαστα, ο Δικέφαλος πήρε την ισοπαλία (1-1) και το προβάδισμα για τη 2η θέση, την ώρα που η ΑΕΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Εύη Δρούτσα ανοίγει τα χαρτιά της: O Akylas, η Άννα Βίσση, o Πασχάλης Τερζής και ο έρωτας που δεν ήρθε ποτέ
Χαμογέλα και Πάλι! 10.05.26

Η Εύη Δρούτσα ανοίγει τα χαρτιά της: O Akylas, η Άννα Βίσση, o Πασχάλης Τερζής και ο έρωτας που δεν ήρθε ποτέ

«Ο έρωτας ο μεγάλος αγάπη μου, είναι μια φούσκα πολλές φορές. Τα τραγούδια μου, δεν είναι φούσκα γιατί έχουν τραγουδηθεί από μεγάλες φωνές», είπε μεταξύ άλλων η Εύη Δρούτσα

Σύνταξη
Διακοπή στο παιχνίδι Πύργος – Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε στο κεφάλι ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων (vid)
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Διακοπή στο παιχνίδι Πύργος – Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε στο κεφάλι ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων (vid)

Οριστικά διεκόπη στο 83ο λεπτό του το παιχνίδι Πύργος - Ζάκυνθος για τα μπαράζ ανόδου στη Super League 2 - Τραυματίστηκε παίκτης μετά από ρίψη αντικειμένων.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Μονάκριβη η μαμά, ακριβή η μητρότητα: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα στις ΗΠΑ σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο

Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, το Al Jazeera αναλύει το κόστος της μητρότητας στις ΗΠΑ σε σύγκριση με χώρες που προσφέρουν καθολική υγειονομική περίθαλψη, αμειβόμενη γονική άδεια και επιδοτούμενη φροντίδα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας
Κόσμος 10.05.26

Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας παραιτήθηκε όταν ουκρανικά drones χτύπησαν δεξαμενή πετρελαίου στη χώρα του. Η πρωθυπουργός θεώρησε ότι δεν ήταν έτοιμη η ασπίδα εναντίον drone.

Σύνταξη
Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Πολιτική 10.05.26

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας

Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Acropolis Swim Open: Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)
Άλλα Αθλήματα 10.05.26

Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)

Σε εκπληκτική κατάσταση ο Απόστολος Σίσκος στο Acropolis Swim Open του ΟΑΚΑ. Μετά το…διαστημικό 1:54.12 στα 200μ ύπτιο, ο 21χρονος κολυμβητής είχε εξαιρετική επίδοση στα 200μ πεταλούδα: 1:56.13.

Σύνταξη
Brain drain: Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται – Ιστορικό υψηλό το 2025
Πρόσφατη έρευνα 10.05.26

Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται - Ιστορικό υψηλό για το brain drain το 2025

Δεν λέει να κλείσει η πληγή του brain drain στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος, ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ανησυχητική τάση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 10 Μαϊου 2026
Cookies