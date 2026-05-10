Η βαθμολογία των play offs της Super League: Το πήρε η ΑΕΚ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η ΑΕΚ επικράτησε με σκορ 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέκτησε και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, από την 4η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League!

Πλέον, η «Ένωση» έχει 70 βαθμούς και την επόμενη σεζόν θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της πορεία από τα play offs του Champions League, έχοντας εξασφαλισμένη -τουλάχιστον- τη League Phase του Europa League!

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο Φάληρο, έχουν από 62 πόντους, αλλά ο «Δικέφαλος του Βορρά» διατηρεί προβάδισμα για τη δεύτερη θέση και τα προκριματικά του Champions League, λόγω του πλεονεκτήματος που έχει σε ισοβαθμία με τους Πειραιώτες.

Το πανόραμα της 4ης αγωνιστικής:

4η αγωνιστική: Κυριακή 10 Μαΐου

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1

Η βαθμολογία:

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των play offs 1-4:

5η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαΐου

19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ