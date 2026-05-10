Έπος: O Μασιούλις φωτογραφήθηκε γυμνός με την κούπα του BCL (pic)
O Γκίτις Μασιούλις ακολούθησε μία… οικογενειακή παράδοση και φωτογραφήθηκε γυμνός με το τρόπαιο του BCL!
Η Ρίτας Βίλνιους κατέκτησε το Basketball Champions League, επικρατώντας της AEK με 92-86 σε έναν τελικό γεμάτο ένταση και ανατροπές και λίγη ώρα μετά την απονομή ο Γκίτις Μασιούλις να ακολουθεί πιστά μια… οικογενειακή παράδοση και να γίνεται… viral.
Ο Λιθουανός φόργουορντ πανηγύρισε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, καθώς γδύθηκε και φωτογραφήθηκε κρατώντας το τρόπαιο και η εικόνα του έκανε αμέσως τον γύρο του κόσμου και των social media.
Αξίζει να σημειωθεί πως η φωτογραφία αυτή απέκτησε επιπλέον ενδιαφέρον λόγω της οικογενειακής «συνέχειας» στον τρόπο πανηγυρισμού, αφού κάτι αντίστοιχο είχε κάνει στο παρελθόν και ο πατέρας του, Τόμας Μασιούλις, μετά την κατάκτηση της EuroLeague με τη Φενέρμπαχτσε.
Δείτε τη γυμνή φωτογραφία του Μασιούλις:
