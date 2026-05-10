Ειδικός στην γραφολογική ανάλυση εξέτασε το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

«Πιθανότατα το έγραψε εκείνος, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια», είπε μεταξύ άλλων η ειδικός για το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένα πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του καταδικασμένου μαστροπού και παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν, το οποίο φέρεται να είχε γραφτεί πριν από την αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του το 2019, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο νέας δημοσιογραφικής και δικαστικής έρευνας.

Το σημείωμα, που αποσφραγίστηκε έπειτα από απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή, περιλαμβάνει τη φράση: «Είναι ένα δώρο το να μπορείς να επιλέγεις την ώρα του αποχαιρετισμού σου». Λίγες εβδομάδες μετά την απόπειρα εκείνη, ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του, με τον ιατροδικαστή να καταλήγει ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε αυτοκτονία.

Πώς αποκαλύφθηκε το σημείωμα

Το έγγραφο παρέμενε σφραγισμένο στο πλαίσιο άσχετης νομικής υπόθεσης, η οποία αφορούσε τον συγκρατούμενο του Έπσταϊν, Νίκολας Ταρταλιόνε. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το σημείωμα έπεσε μέσα από ένα βιβλίο που διάβαζε.

Η αποσφράγισή του έγινε μετά από αίτημα των New York Times προς το δικαστήριο. Ωστόσο, τόσο οι New York Times όσο και το NBC News επισημαίνουν ότι δεν έχουν πιστοποιήσει τη γνησιότητα του εγγράφου.

«Με ερεύνησαν για έναν μήνα – δεν βρήκαν ΤΙΠΟΤΑ!!! Άρα, οι 15 ετών κατηγορίες είναι άχρηστες! Είναι δώρο να μπορείς να επιλέγεις την ώρα του αποχαιρετισμού σου. Παρακολουθήστε τι θέλουν να κάνω – να σπάσω και να κλάψω!! ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ – ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ!!»

Τι λέει η γραφολογική εξέταση

Το NBC News ζήτησε από ειδικό στη γραφολογική ανάλυση να εξετάσει το σημείωμα και να το συγκρίνει με άλλο φερόμενο σημείωμα του Έπσταϊν, το οποίο προέρχεται από τα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η ειδικός στάθηκε κυρίως στη σύνταξη και στον τρόπο διατύπωσης, αλλά και σε ορισμένες ομοιότητες στα γράμματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φράση «no fun», η οποία εμφανίζεται και στα δύο σημειώματα.

Όπως ανέφερε, τέτοιες ομοιότητες στη σύνταξη και στη γραφή είναι σημαντικές στην εξέταση εγγράφων. Παρ’ όλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει οριστικό συμπέρασμα, καθώς το διαθέσιμο υλικό για σύγκριση δεν είναι αρκετό.

«Πιθανότατα το έγραψε εκείνος, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια», ήταν η εκτίμησή της.

Η φράση που εμφανίζεται και σε email του DOJ

Πέρα από τη γραφή, ενδιαφέρον προκαλεί και μία ακόμη φράση του σημειώματος: «Τι θέλετε να κάνω; Να ξεσπάσω σε κλάματα;».

Η ίδια ή σχεδόν ίδια διατύπωση εμφανίζεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και σε δύο email που έχουν δημοσιοποιηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Το στοιχείο αυτό θεωρείται από τους ειδικούς ένα ακόμη σημείο που ενδέχεται να συνδέει το έγγραφο με τον Έπσταϊν, χωρίς όμως να αρκεί από μόνο του για πλήρη επιβεβαίωση.

Οι θεωρίες συνωμοσίας και η δήλωση της Γκισλέιν Μάξγουελ

Ο θάνατος του Τζέφρι Έπσταϊν το 2019 είχε προκαλέσει κύμα θεωριών συνωμοσίας, με πολλούς να αμφισβητούν το επίσημο πόρισμα περί αυτοκτονίας.

Οι αμφιβολίες αυτές συντηρήθηκαν και από δηλώσεις προσώπων του περιβάλλοντός του. Η Γκισλέιν Μάξγουελ, καταδικασμένη συνεργός του Έπσταϊν, είχε δηλώσει σε συνέντευξή της από τη φυλακή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ότι δεν πιστεύει πως εκείνος πέθανε από αυτοκτονία.

«Δεν πιστεύω ότι αυτοκτόνησε», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ένα στοιχείο που ενισχύει το επίσημο πόρισμα

Η αποκάλυψη του φερόμενου σημειώματος δεν κλείνει οριστικά τη συζήτηση γύρω από τον θάνατο του Έπσταϊν, καθώς η γνησιότητά του δεν έχει πιστοποιηθεί πλήρως. Ωστόσο, το περιεχόμενό του, οι φράσεις που περιλαμβάνει και οι ομοιότητες με άλλα έγγραφα που αποδίδονται στον ίδιο, προσθέτουν ένα νέο στοιχείο στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το NBC News, το σημείωμα φαίνεται να αποδυναμώνει τις θεωρίες περί δολοφονίας και να ενισχύει το συμπέρασμα του ιατροδικαστή: ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν πέθανε από αυτοκτονία.

Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division
Post-punk ποιητής 09.05.26

Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division

Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης
Culture Live 09.05.26

«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης

Οι «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου θα παρουσιαστούν σε μορφή σκηνικής ανάγνωσης, σε ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

Σύνταξη
Η «κρυφή» πλευρά του Κάμα Σούτρα: Γυναικεία επιθυμία, συναίνεση και σεβασμός
«Kamasutra Feminism» 09.05.26

Η «κρυφή» πλευρά του Κάμα Σούτρα: Γυναικεία επιθυμία, συναίνεση και σεβασμός

Το Κάμα Σούτρα αποκαλύπτεται ως ένα αρχαίο, ανατρεπτικό κείμενο που θέτει τη γυναικεία επιθυμία και τη συναίνεση στο επίκεντρο, πολύ πριν τη σύγχρονη συζήτηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
1983 08.05.26

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης
Πολλαπλές πιέσεις 08.05.26

Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης

Η αποχώρηση του Ιράν από τη Μπιενάλε της Βενετίας, λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια, αντανακλά την οικονομική πίεση, τη γεωπολιτική ένταση και τα όρια της κρατικής εκπροσώπησης στην τέχνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»
Χείλη με χείλη 08.05.26

Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»

Το φιλί είναι μια πράξη οικεία, πρωτόγονη και συναισθηματική. Η τραγουδίστρια Tove Lo και ο φωτογράφος Kenny Laubbacher τιμούν αυτή την πράξη σε ένα νέο βιβλίο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
