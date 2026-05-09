Σκάνδαλο κατασκοπείας στο αγγλικό ποδόσφαιρο, για… 200.000.000 λόγους!
Ποδόσφαιρο 09 Μαΐου 2026, 08:46

Σκάνδαλο κατασκοπείας στο αγγλικό ποδόσφαιρο, για… 200.000.000 λόγους!

Νέο σκηνικό... Τζέιμς Μποντ στο Νησί, με τη Μίντλεσμπρο να ανακαλύπτει «κατάσκοπο» στην προπόνησή της και να κατηγορεί ευθέως τη Σαουθάμπτον για αθέμιτες πρακτικές!

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Εκεί δεν είχαν… βαλιτσάκια και επιβλαβή λογισμικά. Αλλά… κατασκόπους. Ποδοσφαιρικούς. Όχι, δεν είναι κάποιο σενάριο σειράς του Netflix, αλλά το νέο κατασκοπευτικό σίριαλ που απασχολεί το αγγλικό ποδόσφαιρο τις τελευταίες ώρες. Και το οποίο δεν είναι μόνο μια φήμη, ή έστω προσπάθεια άσκησης ψυχολογικής πίεσης μέσω του Τύπου. Αλλά επίσημη καταγγελία με την (εξόχως σοβαρή) κατηγορία «παρακολούθησης και κρυφής βιντεοσκόπησης της προπόνησης του αντιπάλου».

Το ερχόμενο Σάββατο, η Μίντλεσμπρο υποδέχεται τη Σαουθάμπτον στον πρώτο ημιτελικό των πλέι-οφς της Championship. Ο επαναληπτικός αγώνας θα διεξαχθεί την επόμενη Τρίτη. Αυτές οι δύο αναμετρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον και των δύο συλλόγων. Ο νικητής των πλέι-οφς ανεβαίνει στην Premier League! Και αυτό έρχεται «πακέτο» με έσοδα περίπου 200 εκατομμυρίων λιρών.

Με τόσα χρήματα να διακυβεύονται, οι εμπνευστές της «επιχείρησης» φαίνεται ότι σκέφτηκαν πως κάθε λεπτομέρεια στην τακτική, κάθε στημένη φάση, ακόμα και η παραμικρή κίνηση στην προπόνηση, μπορεί να είναι μια πολύτιμη πληροφορία για το τελικό αποτέλεσμα. Σαν να λέμε, ένα κόρνερ μπορεί να αξίζει εκατομμύρια.

Στη ιστορία μας, λοιπόν, ένας άνδρας πιάστηκε επ’ αυτοφόρω να καταγράφει κρυφά μια προπόνηση στις εγκαταστάσεις «Rockliffe Park» της Μίντλεσμπρο. Οι πρώτες υποψίες αναφέρουν ότι το άτομο αυτό συνδέεται με το τεχνικό επιτελείο της Σαουθάμπτον. Για την ακρίβεια, στην καταγγελία που έγινε, αναφέρεται ότι ένα μέλος του προσωπικού της Μίντλεσμπρο είδε τον άνδρα, προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει, αλλά ο ύποπτος κατάφερε να διαφύγει. Για την ακρίβεια, ο υπάλληλος της «Μπόρο» πλησίασε τον άνδρα, ο οποίος κρυβόταν στους θάμνους, αλλά ο ίδιος εμφανίζεται να διέγραψε βίντεο και φωτογραφίες από το κινητό του τηλέφωνο, προτού αρνηθεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Στη συνέχεια, έφυγε από τον χώρο και κατευθύνθηκε στο κοντινό Rockliffe Hall Hotel, το οποίο ανήκει στον πρόεδρο της Μπόρο, Στιβ Γκίμπσον, όπου και άλλαξε ρούχα σε μια τουαλέτα πριν αποχωρήσει από την περιοχή.

Έκτοτε, η ομάδα του Κίμ Χέλμπεργκ, έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία στην EFL, κατηγορώντας τους «Αγίους» για κατασκοπεία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η διοίκηση της «Μπόρο» έχει προσφερθεί να παρέχει υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ώστε να ταυτοποιηθεί με κάθε επισημότητα ο δράστης. Μάλιστα, φέρεται να έχει ήδη σταλεί σχετικό USB με τις κινήσεις του «τρωκτικού»-κατασκόπου, με την EFL να τρέχει κατεπείγουσα ερευνά για το περιστατικό. Εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπήρξε παράβαση, η Σαουθάμπτον θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες. Χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

ΤΟΝ… ΕΠΙΑΣΕ Η DAILY MAIL!

Πάντως, σύμφωνα με δημοσίευμά της, η αγγλική εφημερίδα «Daily Mail», υποστηρίζει ότι έμαθε την ταυτότητα του υπαλλήλου, ο οποίος είναι λίγο πάνω από 20 ετών, και πράγματι φέρεται να προκύπτει σύνδεση με τη Σαουθάμπτον. Όπως αναφέρεται, ο «κατάσκοπος» εμφανίζεται να «…εργάζεται για τους «Αγίους» εδώ και σχεδόν ένα χρόνο και αναφέρεται στο οργανόγραμμα ως αναλυτής της πρώτης ομάδας. Στο παρελθόν έχει εργαστεί και σε άλλους συλλόγους της Premier League».

Η περιγραφή της θέσης εργασίας του περιλαμβάνει τη λέξη «ασκούμενος» (intern), εγείροντας σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το γιατί η Σαουθάμπτον θα έδινε εντολή σε ένα κατώτερο μέλος του προσωπικού να παραβιάσει τους κανόνες της EFL, εφόσον βέβαια κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί. Πάντως ο σύλλογος δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο, 24 ώρες μετά την αποκάλυψη του απίστευτου σάλου περί κατασκοπείας.

Εκπρόσωπος της EFL δήλωσε για το θέμα στην Daily Mail: «Η EFL έστειλε επιστολή στη Σαουθάμπτον ζητώντας να τοποθετηθεί μετά από καταγγελία της Μίντλεσμπρο σχετικά με φερόμενη μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση, ενόψει της συνάντησης των δύο συλλόγων στον πρώτο ημιτελικό αγώνα των Play-Off της Championship το Σάββατο. Το φερόμενο περιστατικό λέγεται ότι έλαβε χώρα σε ιδιωτική ιδιοκτησία της Μίντλεσμπρο από άτομο που αναγνωρίστηκε ότι συνδέεται με τη Σαουθάμπτον. Η Λίγκα αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα ως πιθανό παράπτωμα σύμφωνα με τους Κανονισμούς της EFL και δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν».

ΟΤΑΝ «ΤΣΙΜΠΗΣΑΝ» ΤΟΝ ΜΠΙΕΛΣΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΊΑ

Βεβαίως, στην… ποδοσφαιρομάνα Αγγλία, είναι αλήθεια ότι δεν εκπλήσσονται από τέτοια περιστατικά. Καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν. Το 2019 υπήρχε μια αντίστοιχη υπόθεση. Ένα μεγάλο και απολύτως επιβεβαιωμένο παρόμοιο σκάνδαλο, με πρωταγωνιστή τον τότε προπονητή της Λιντς, Μαρσέλο Μπιέλσα. Ο Αργεντινός είχε στείλει μέλος του επιτελείου της ομάδας του να κατασκοπεύσει την προπόνηση της Ντέρμπι Κάουντι. Αλλά τον… τσάκωσαν. Το σκάνδαλο ξέσπασε. Και τελικά η EFL επέβαλε πρόστιμο 200.000 λιρών στη Λιντς. Ψίχουλα, μεταξύ μας…

Μετά από εκείνο το περιστατικό, εισήχθη ένας κανόνας που απαγορεύει στους συλλόγους να παρακολουθούν την προπόνηση του αντιπάλου έως και 72 ώρες πριν από έναν αγώνα. Επομένως, αυτό που συνέβη στη Μίντλεσμπρο δεν θεωρείται απλή… περιέργεια, αλλά παραβίαση των κανονισμών της EFL. Αρα, αναβαθμισμένη «μπαγαμποντιά»! Και πλέον όλοι περιμένουν να μάθουν τι δείχνουν οι κάμερες της Μίντλεσμπρο, αλλά και την οριστική απόφαση της EFL. Η οποία καλείται να βρει τρόπο να μην τιναχθεί στον αέρα η αξιοπιστία της διαδικασίας. Παρότι είναι για ακόμη μία φορά εμφανές ότι η μάχη για μια θέση στην Premier League κάνει ακόμη και τους «ποδοσφαιρικά πολιτισμένους», να χάνουν το μέτρο και να ρέπουν στην… παρανομία!

Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Cenergy Holdings: Σε λειτουργία το 2027 τα εργοστάσια σε ΗΠΑ και Αγγλία

Cenergy Holdings: Σε λειτουργία το 2027 τα εργοστάσια σε ΗΠΑ και Αγγλία

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 2η σερί φορά στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια (89-86), οι Ισπανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους

NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Ζαλγκίρις με 94-90, έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε ότι η Αργεντινή δεν είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

Εντυπωσιακός ο Απόστολος Σίσκος στην πρεμιέρα του «Acropolis Swim Open» στο ΟΑΚΑ. Ο 21χρονος πρωταθλητής σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο!

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ούτε διακοπή συμβολαίου, ούτε αποκλεισμός από αγώνες η ποινή της Ρεάλ σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί για τον άγριο καυγά που είχαν. Έκαστος θα πληρώσει πρόστιμο ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ.

LIVE: Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

Είναι πολλές οι εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια από τον πόλεμο του Ιράν. Πολλές επιχειρήσεις είναι πιο κερδοφόρες στον πόλεμο ή επωφελούνται από τις ασταθείς τιμές ενέργειας και έχουν δει κέρδη ρεκόρ.

Ο Τραμπ περιμένει σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ ενώ η Τεχεράνη αποφεύγει τα σχόλια σχετικά με τη συμφωνία - Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο και τη Δ. Όχθη

Οι δύο κατηγορούμενοι για την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου στην Αμμουδάρα μεταφέρθηκαν στα Χανιά για να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Σούδας στον Πειραιά και από εκεί στις φυλακές του Κορυδαλλού

Το απόλυτο σύμβολο της αντιφασιστικής νίκης. Η ιστορική αλήθεια πίσω από την εμβληματική φωτογραφία της σοβιετικής σημαίας στο Ράιχσταγκ και η επίσημη αποκατάσταση των πραγματικών προσώπων του ντοκουμέντου.

Καίρια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για τον τραπεζικό τομέα. Εξηγεί γιατί οι τράπεζες με τις πλάτες του κράτους αισχροκερδούν εις βάρος των καταναλωτών και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναφορά του τραπεζικού τομέα στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» ως βασικού πυλώνα για τη στήριξη της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνίας.

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Το Κάμα Σούτρα αποκαλύπτεται ως ένα αρχαίο, ανατρεπτικό κείμενο που θέτει τη γυναικεία επιθυμία και τη συναίνεση στο επίκεντρο, πολύ πριν τη σύγχρονη συζήτηση

Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία. Και οι τρεις θα κυβερνηθούν πρώτη φορά από κόμματα που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία τους. Και οι φωνές της απόσχισης δυναμώνουν στη Βρετανία.

Βαρυχειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο Ευρωβαρόμετρο. Το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, επιδείνωση αναμένει το 56%.

Από την ανεύρεση αγνοουμένων μέχρι τη βοήθεια συνανθρώπων μας με ειδικές ανάγκες, οι «εργαζόμενοι» σκύλοι διακρίνονται για την αφοσίωση στο καθήκον τους, όποιο και αν είναι αυτό

Περίπου τα δύο τρίτα, ή το 64%, των γονέων με παιδιά της γενιάς Ζ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βασίζονται οικονομικά σε αυτούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί για νέα σκληρά μέτρα κατά των ναρκωτικών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο επιθετικών κινήσεων στα σύνορα με το Μεξικό

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στον Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι ισχύει από τη 17η Απριλίου, σκοτώνοντας χθες άλλους 10 ανθρώπους, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες.

Ο Ζαν - Λικ Μελανσόν προανήγγειλε την αποχώρηση της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ σε περίπτωση εκλογής του και μίλησε για την Μέση Ανατολή, την Κίνα και την Ταϊβάν, αλλά και το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας σχεδόν στους 200 νεκρούς τον συνολικό απολογισμό αυτών των επιχειρήσεων.

Ανακαλύφθηκε ένα τεράστιο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατιών στην περιοχή του Μόγκοκ, στο βόρειο τμήμα της Μιανμάρ, το οποίο είναι «εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί».

Οι συνομιλίες για τη συγκρότηση κεντροαριστερού συνασπισμού στη Δανία κατέληξαν σε αδιέξοδο, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλοδοξία της Φρεντέρικσεν να εξασφαλίσει μια τρίτη διαδοχική θητεία.

