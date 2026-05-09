Σάββατο 09 Μαϊου 2026
Οι αθλητικές μεταδόσεις (9/5): Πού θα δείτε τον τελικό της ΑΕΚ στο BCL και τα play out της Super League
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (9/5)

Γεμάτο σημαντικά ματς σε όλες τις διοργανώσεις είναι το σημερινό (9/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.

Ξεχωρίζουν, φυσικά, τα ματς των playout της Super League, Πανσερραϊκός – Κηφισιά, ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Επίσης, η Λίβερπουλ φιλοξενεί την Τσέλσι για την Premier League.

Από’ κει και πέρα, ελληνικό ενδιαφέρον υπάρχει και στο μπάσκετ, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τη Ρίτας, στον τελικό του Final Four του BCL.

09:05 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS11

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS12

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:15 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 4ο ΕΤΑΠ

11:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS13 Amarante 1

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

13:05 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS14

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Τσέλσι Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μίντλεσμπρο – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00 Novasports 1HD Έλτσε – Αλαβές La Liga

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Tissot Sprint)

16:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Κηφισιά Super League

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ουντινέζε Serie A

16:30 Novasports Extra 1 Άουγκσμπουργκ – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Λειψία – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Λεβερκούζεν Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

17:00 Novasports Start Μπράιτον – Γουλβς Premier League

17:00 Novasports 4HD Φούλαμ – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Γαλλία, Λε Μαν – 1ος Αγώνας

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στίβενεϊτζ – Στόκπορτ Sky Bet EFL League One

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Aktor Super League

17:15 Novasports 1HD Σεβίλλη – Εσπανιόλ La Liga

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Τενερίφη Final 4, Τελικός 3ης Θέσης

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Ίντερ Serie A

19:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ Premier League

19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Παναιτωλικός Super League

19:30 Novasports 3HD Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Θέλτα La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Ρίτας τελικός Final 4 BCL

21:30 Novasports Start Νυρεμβέργη – Σάλκε Bundesliga 2

21:30 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπέτις La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ντιτρόιτ Πίστονς NBA Playoffs

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπόλτον – Μπράντφορντ Sky Bet EFL League One

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μάδεργουελ – Χαρτς Scottish Premiership

Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία (vid)
Μπάσκετ 08.05.26

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 2η σερί φορά στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια (89-86), οι Ισπανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και ραντεβού με τον Ολυμπιακό στο F-4 (vid)
Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Ζαλγκίρις με 94-90, έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Παραδοχή Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» – Τι είπε για την «κόντρα» του με τον Ρονάλντο
Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε ότι η Αργεντινή δεν είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

Acropolis Swim Open: Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο, καλύτερη επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)
Εντυπωσιακός ο Απόστολος Σίσκος στην πρεμιέρα του «Acropolis Swim Open» στο ΟΑΚΑ. Ο 21χρονος πρωταθλητής σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο!

Μήνυμα Τασούλα για την Ημέρα της Ευρώπης: Η ΕΕ παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών
«Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν», αναφέρει ο ΠτΔ, Κωνστανίνος Τασούλας, στο μήνυμά του για την Ημέρα της Ευρώπης

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Στα Κανάρια μεταβαίνει ο ΠΟΥ για την απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius
Αφού φτάσει το κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι την Κυριακή, ο επικεφαλής του ΠΟΥ θα διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων

KKE για τα 81 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Βαδίζουμε στις αναμετρήσεις τού αύριο πιο έμπειροι
«Στην ήττα του φασισμού-ναζισμού καθοριστική ήταν η συμβολή και των λαϊκών εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων», τονίζει το ΚΚΕ, δηλώνοντας υπερήφανο «που αποτέλεσε τον εμπνευστή, οργανωτή και κύριο αιμοδότη της μεγάλης ΕΑΜικής Αντίστασης»

Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division
Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

«Μπορείς να κερδίσεις τον Τραμπ σε έναν καβγά;» – Τι απαντούν οι Αμερικάνοι
Η κομματική ταυτότητα φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στις απαντήσεις, καθώς οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται πολύ πιο βέβαιοι ότι θα μπορούσαν να νικήσουν τον Τραμπ σε σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους

Από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα έως τον Λίβανο και τα Υψίπεδα του Γκολάν – Το Ισραήλ και το «μοτίβο» κατοχής
Στο φόντο της κρίσης στο Ιράν και των «κίτρινων γραμμών» του Ισραήλ σε Γάζα και νότιο Λίβανο, η κυβέρνηση Νετανιάχου εντείνει προεκλογικά τον εποικισμό στα κατεχόμενα παλαιστινιακά και συριακά εδάφη

Ποιοτικός χρόνος με τον σκύλο: Πώς 45 λεπτά μπορούν να αποτρέψουν προβλήματα συμπεριφοράς
Η καθημερινότητα των περισσότερων κηδεμόνων σκύλων είναι ένας αγώνας δρόμου. Η φράση «θέλω το καλύτερο για τον σκύλο μου, αλλά δεν προλαβαίνω» είναι πραγματικότητα.

«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης
Οι «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου θα παρουσιαστούν σε μορφή σκηνικής ανάγνωσης, σε ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

Από το Σίδνεϊ βρέθηκε άστεγος στη Μεταμόρφωση – Το τελευταίο μήνυμα του Ηλία Πανταζή πριν χαθούν τα ίχνη του
Ο Ηλίας Πανταζής συνήθιζε να πηγαίνει σχεδόν καθημερινά στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στη Μεταμόρφωση, αναζητώντας στήριξη και λίγη ανθρώπινη ζεστασιά από την Ενορία

Θρίλερ με το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα – Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για την κινητή βόμβα με τα εκρηκτικά
Σε συναγερμό οι ελληνικές αρχές, μετά τον εντοπισμό του θαλάσσιου drone φορτωμένου με 300 κιλά εκρηκτικά που εντόπισαν ψαράδες στην Λευκάδα - Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανέλαβαν τις έρευνες - Ουκρανικής κατασκευής το USV - Πώς βρέθηκε στο Ιόνιο;

«Tο μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε;» – Οι διάλογοι από τη δράση της σπείρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν 7 μέλη της, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα. Εξιχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις με το  παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ

Υπάρχουν και κερδισμένοι στον πόλεμο στο Ιράν: Εταιρείες και τράπεζες είδαν την κρίση ως ευκαιρία
Είναι πολλές οι εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια από τον πόλεμο του Ιράν. Πολλές επιχειρήσεις είναι πιο κερδοφόρες στον πόλεμο ή επωφελούνται από τις ασταθείς τιμές ενέργειας και έχουν δει κέρδη ρεκόρ.

Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη
Ο Τραμπ περιμένει σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ ενώ η Τεχεράνη αποφεύγει τα σχόλια σχετικά με τη συμφωνία - Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο και τη Δ. Όχθη

Στις φυλακές Κορυδαλλού το Σάββατο ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο Νικήτα και η σύζυγός του
Οι δύο κατηγορούμενοι για την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου στην Αμμουδάρα μεταφέρθηκαν στα Χανιά για να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Σούδας στον Πειραιά και από εκεί στις φυλακές του Κορυδαλλού

Πώς τραβήχτηκε το θρυλικό καρέ με τη σημαία στο κατεστραμμένο Ράιχσταγκ
Το απόλυτο σύμβολο της αντιφασιστικής νίκης. Η ιστορική αλήθεια πίσω από την εμβληματική φωτογραφία της σοβιετικής σημαίας στο Ράιχσταγκ και η επίσημη αποκατάσταση των πραγματικών προσώπων του ντοκουμέντου.

Αλέξης Τσίπρας: Πώς σταματά η κρατικά εγγυημένη τραπεζική αισχροκέρδεια;
Καίρια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για τον τραπεζικό τομέα. Εξηγεί γιατί οι τράπεζες με τις πλάτες του κράτους αισχροκερδούν εις βάρος των καταναλωτών και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναφορά του τραπεζικού τομέα στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» ως βασικού πυλώνα για τη στήριξη της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνίας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

