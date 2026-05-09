Σάββατο 09 Μαϊου 2026
Γιουβέντους: Χωρίς Champions League ανοίγει «τρύπα» 100 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 09 Μαΐου 2026, 08:18

Η μάχη για την τετράδα μετατρέπεται σε ζήτημα επιβίωσης για την Γιουβέντους.

Γιώργος Μαζιάς
Η Γιουβέντους βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς η πιθανότητα να μείνει εκτός UEFA Champions League δημιουργεί έντονο οικονομικό και αγωνιστικό συναγερμό στο Τορίνο. Η μάχη για την κατάκτηση της τέταρτης θέσης στη Serie A δεν αφορά πλέον μόνο το γόητρο ή τη συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αλλά την ίδια τη βιωσιμότητα του αγωνιστικού και οικονομικού πλάνου των «μπιανκονέρι».

Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, στη Γιουβέντους εκτιμούν ότι η απουσία από το Champions League θα προκαλέσει οικονομική ζημιά που μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από την απώλεια εσόδων συμμετοχής στη διοργάνωση, των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, των bonus της UEFA, των χορηγικών συμβολαίων αλλά και των εσόδων από τα εισιτήρια και τις εμπορικές δραστηριότητες.

Η τελευταία φορά που η Γιουβέντους έμεινε εκτός Champions League, τη σεζόν 2023-24, άφησε ήδη βαθύ οικονομικό αποτύπωμα στον σύλλογο. Η διοίκηση γνωρίζει ότι μια επανάληψη ανάλογου σεναρίου θα μπορούσε να δυσκολέψει σημαντικά την προσπάθεια ανασυγκρότησης της ομάδας και να περιορίσει δραματικά τις μεταγραφικές δυνατότητες του καλοκαιριού.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο λόγω των ανοιχτών οικονομικών υποχρεώσεων και των ακριβών επενδύσεων που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση του Λοϊ Οπεντά, για τον οποίο η Γιουβέντους καλείται να καταβάλει συνολικά περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βέλγος επιθετικός δεν κατάφερε να προσφέρει τα αναμενόμενα μέσα στη σεζόν και ήδη βρίσκεται στη λίστα των παικτών που ενδέχεται να αποχωρήσουν.

Παράλληλα, η Γιουβέντους περίμενε σημαντικά έσοδα και από ποδοσφαιριστές που παραχωρήθηκαν δανεικοί, όμως μέχρι στιγμής τα δεδομένα δεν εξελίσσονται θετικά. Η Άστον Βίλα εξετάζει ακόμη αν θα προχωρήσει στην αγορά του Ντόουγκλας Λουίς έναντι περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να έχει λάβει οριστική απόφαση.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στην περίπτωση του Νίκο Γκονσάλες, που αγωνίζεται δανεικός στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο παίκτης δεν πέτυχε τις προϋποθέσεις που θα ενεργοποιούσαν την υποχρεωτική αγορά του έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θεωρείται δύσκολο να φτάσει πρόταση κοντά στις απαιτήσεις της Γιουβέντους.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο με ποδοσφαιριστές που δεν απέδωσαν σύμφωνα με τις προσδοκίες. Ο Τουν Κουπμαϊνερς απογοήτευσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ στο Τορίνο δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ομάδες διατεθειμένες να επενδύσουν μεγάλα ποσά για την απόκτησή του. Η Γιουβέντους φοβάται πλέον ότι πιθανή πώλησή του θα γίνει σε τιμή χαμηλότερη της πραγματικής του αξίας, οδηγώντας σε οικονομική ζημιά.

Παράλληλα, περιπτώσεις όπως του Αρκάντιους Μίλικ θεωρούνται πλέον καθαρό οικονομικό βάρος για τον σύλλογο, καθώς ο παίκτης συνεχίζει να κοστίζει χωρίς ουσιαστική αγωνιστική προσφορά. Αντίστοιχα, ο Εντον Ζεγκρόβα δεν κατάφερε να προσφέρει το επίπεδο απόδοσης που ανέμενε η διοίκηση.

Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, μία από τις ελάχιστες οικονομικές «ανάσες» φαίνεται να είναι ο Τζόναθαν Ντεϊβιντ. Ο Καναδός αποκτήθηκε ως ελεύθερος και ενδεχόμενη πώλησή του θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικό καθαρό κέρδος στα ταμεία της Γιουβέντους, χωρίς μεγάλο λογιστικό κόστος.

Το πρόβλημα για τη Γιουβέντους δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και αγωνιστικό. Χωρίς Champions League, ο σύλλογος δυσκολεύεται να προσελκύσει κορυφαίους ποδοσφαιριστές και να πείσει μεγάλα ονόματα να συμμετάσχουν στο νέο project. Η παρουσία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για κάθε μεγάλο transfer plan.

Η πίεση μεγαλώνει ακόμη περισσότερο για τον Λουτσιάνο Σπαλέτι και τη διοίκηση, καθώς η Γιουβέντους προσπαθεί ταυτόχρονα να επιστρέψει στην κορυφή της Serie A, να παραμείνει ανταγωνιστική στην Ευρώπη και να εξυγιάνει τα οικονομικά της μετά από χρόνια αναταράξεων, ποινών και λανθασμένων επενδυτικών επιλογών.

Στο Τορίνο γνωρίζουν καλά πως η απουσία από το Champions League δεν θα είναι απλώς μια αγωνιστική αποτυχία. Θα μπορούσε να εξελιχθεί σε οικονομικό και στρατηγικό πλήγμα με επιπτώσεις για ολόκληρο το μέλλον του συλλόγου.

Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

