BCL: Προπονητής της χρονιάς ο Σάκοτα
Ο Ντράγκαν Σάκοτα οδήγησε εκ του ασφαλούς την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν και αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στο Basketball Champions League.
Στα 73 του χρόνια ο Ντράγκαν Σάκοτα συνεχίζει να γράφει ιστορία στους πάγκους. Ο αρχιτέκτονας της ΑΕΚ, αφού την περσινή σεζόν την οδήγησε στο Final 4 και την 3η θέση, φέτος τη καθοδηγεί και ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό.
Ο έμπειρος τεχνικός οδήγησε την «Ένωση» μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης του Basketball Champions League, όπου το Σάββατο (9/5) θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στη Ρίτας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σάκοτα είχε κατακτήσει ξανά τον τίτλο του BCL με τους «κιτρινόμαυρους» το 2018.
Η ΑΕΚ είχε το καλύτερο ρεκόρ στη διοργάνωση, με 14 νίκες σε 16 αγώνες και τον Σάλε να κάνει σπουδαία πράγματα, παίρνοντας το μέγιστο από κάθε παίκτη του.
Για το λόγο αυτό στα βραβεία του BCL είχε την τιμητική του, αφού αναδείχθηκε προπονητής της σεζόν, διαδεχόμενος τον Τσους Βιντορέτα, που κατέκτησε το βραβείο αυτό την περασμένη σεζόν.
Αναλυτικά η λίστα με τους προπονητές της χρονιάς
2017-18: Τζον Πάτρικ (Λούντβιχσκμπουργκ)
2018-19: Ρόελ Μουρς (Αντβέρπ)
2019-20: Όρεν Αμιέλ (Νίμπουρκ)
2020-21: Ζόραν Λούκιτς (Νίζνι)
2021-22: Πέδρο Μαρτίνεθ (Μανρέσα)
2022-23: Τουόμας Ίσαλο (Βόννη)
2023-24: Βασίλης Σπανούλης (Περιστέρι)
2024-25: Τσους Βιντορέτα (Τενερίφη)
2025-26: Ντράγκαν Σάκοτα (ΑΕΚ)
BCL: Προπονητής της χρονιάς ο Σάκοτα
