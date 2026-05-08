Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»

Τι κρύβει ένα φιλί; Πολλά. Οικειότητα, έλξη, σιγουριά, αγάπη –το φιλί είναι ένας ακατέργαστος και πρωτόγονος τρόπος αναζήτησης αυτής της φευγαλέας ανθρώπινης σύνδεσης.

Μετά την πανδημία, η πράξη του φιλιού έγινε πιο ζωτική από ποτέ. Συνδυασμένη με προσοχή, συνόψιζε μια κοινή εμπιστοσύνη σε ένα ασταθές περιβάλλον.

Είναι μια αλλαγή που συναρπάζει τη γεννημένη στη Σουηδία και εγκατεστημένη στο Λος Άντζελες μουσική καλλιτέχνιδα Tove Lo και τον φωτογράφο Kenny Laubbacher, οι οποίοι αποτύπωσαν περισσότερες από 600 αυθόρμητες στιγμές ανθρώπων που φιλιούνται κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Dirt Femme» της Tove Lo το 2023.

Ένα επίπεδο έκστασης

Το The Kiss Book, που απαθανατίστηκε σε 15 χώρες και 18 πόλεις, καταγράφει τα αποτελέσματα της πρόσκλησης προς το πλήθος των θεατών της περιοδείας να φιληθούν.

«Όλες οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν αμέσως μετά την πλήρη επανέναρξη της κανονικής ζωής μετά την πανδημία, όταν το φιλί και ο χορός μέσα σε ιδρωμένα πλήθη εξακολουθούσαν να φαίνονται σουρεαλιστικά και λίγο απαγορευμένα» λέει το δίδυμο.

«Αυτό πρόσθεσε ένα επίπεδο έκστασης σε αυτές τις στιγμές και μπορείς να νιώσεις αυτή την ενέργεια στις φωτογραφίες».

Η στοργή παίρνει μορφή

Οι φωτογραφίες είναι ένα μίγμα από χέρια, πρόσωπα και αγκαλιές. Υπάρχουν ζευγάρια, τρίο, παρέες φίλων και, περιστασιακά, κάποιος παραπονεμένος θεατής.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η στοργή παίρνει μορφή μέσα από το παιχνιδιάρικο και το παθιασμένο ένστικτο.

Με το αδιάκοπο ζουμ τους σε μια στιγμή που συνήθως είναι ιδιωτική, οι φωτογραφίες είναι πάντα συγκινητικές.

Το βιβλικό κόκκινο

Οι σχεδιαστές του βιβλίου, ο δημιουργικός διευθυντής Charlie Twaddle και ο Samuel Burgess Johnson, συνυφαίνουν αυτά τα διαχρονικά στοιχεία μέσα από το σαγηνευτικό κόκκινο σχεδιασμό του.

Λένε: «Η επιλογή του κόκκινου ως χρώματος λειτουργεί ως σύμβολο της σάρκας, ενώ τα κόκκινα άκρα των σελίδων αντανακλούν τη βιβλική έννοια της πρωτογενούς αμαρτίας σε μια κοινωνία “μετα-αποστασιοποίησης”».

Αντί επιλόγου: «Φίλα με ξανά», λέει, μεθυσμένος και ανόητος. «Φίλα με μέχρι να το βαρεθώ» -Χόλι Μπλακ, Ο Κακός Βασιλιάς

*The Kiss Book κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Baron Books