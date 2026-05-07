sports betsson
Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η «μηχανή» του Λουίς Ενρίκε φαντάζει ανίκητη
On Field 07 Μαΐου 2026, 00:10

Η «μηχανή» του Λουίς Ενρίκε φαντάζει ανίκητη

Η Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε στον τελικό του Champions League και απέδειξε και στο Μόναχο, πως είναι πανέτοιμη για το back to back

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Παρί Σεν Ζερμέν εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη φορά, καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης απέκλεισαν στα ημιτελικά την Μπάγερν και θα κοντραριστούν με την Άρσεναλ για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η «μηχανή» που έχει… κατασκευάσει ο Λουίς Ενρίκε στο Παρίσι είναι απίστευτη και το κυριότερο, φαντάζει «ανίκητη», ακόμα κι αν απέναντι της βρίσκεται μια ομάδα των δυνατοτήτων της Μπάγερν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν πήγε στο Μόναχο και πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, παίζοντας μ’ ένα στυλ που μάλλον δεν περίμεναν πολλοί, καθώς οι φιλοξενούμενοι απέδειξαν ότι είναι σε θέση να «στήσουν» κι ένα καλό αμυντικό πλάνο και να πετύχουν τον στόχο τους, βασιζόμενοι στο ανασταλτικό σκέλος του παιχνιδιού.

Τα περισσότερα εύσημα βεβαίως ανήκουν στον προπονητής της γαλλικής ομάδας, καθώς ο Λουίς Ενρίκε φροντίζει με τις κινήσεις του, ν’ ανεβάζει επίπεδο την Παρί από χρονιά σε χρονιά.

Μια απλή ματιά στην πρόοδο που έχουν οι Παριζιάνοι με τον Ενρίκε στον πάγκο τους, φανερώνει τον επιδραστικό ρόλο του Ισπανού τεχνικού στο στυλ παιχνιδιού της Παρί.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως η γαλλική ομάδα «έπλεξε απόψε έναν ιστό», από τον οποίο δεν μπόρεσε να ξεφύγει η Μπάγερν και αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο στον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι αλληλοκαλύψεις των παικτών της Παρί.

Το μόνο που κατάφερε άλλωστε η γερμανική ομάδα ήταν να ισοφαρίσει στο 94′ (1-1) με το γκολ του Χάρι Κέιν, ένα γκολ που όμως δεν ήταν αρκετό για τους γηπεδούχους.

Οι Βαυαροί δεν βρήκαν ευάλωτα σημεία στην άμυνα των φιλοξενούμενων (παρά μόνο στις καθυστερήσεις στην φάση της ισοφάρισης) και είναι φυσικά ξεκάθαρο πως ο Λουίς Ενρίκε εκτός από «δάσκαλος» των πάγκων είναι και καλός «μαθητής». Η μία ιδιότητα φυσικά δεν αποκλείει την άλλη.

Ο Ισπανός λοιπόν «διάβασε» πολύ καλά τον πρώτο ημιτελικό που έγινε στο Παρίσι και στον οποίο η γαλλική ομάδα κατάφερε να επικρατήσει με 5-4. Κι αυτό το «διάβασμα» επέτρεψε στον Ισπανό να διαμορφώσει ένα νέο αγωνιστικό πλάνο, που θα βασίζονταν στα καλά τρεξίματα, στην πίεση και το κυριότερο στην αντιμετώπιση των επιθέσεων της Μπάγερν από τα δύο άκρα.

Όλα αυτά μάλιστα έγιναν πολύ πιο εύκολα, από πολύ νωρίς στο παιχνίδι, όταν οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης με το γκολ του Ντεμπελέ. Η «συνθήκη» που δημιουργήθηκε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού λειτούργησε ευεργετικά για την Παρί και τώρα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον τελικό.

Έχουμε λοιπόν το «ζευγάρι» Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ και φυσικά έχουμε μεγάλο, ακλόνητο φαβορί (την Παρί) και το απόλυτο αουτσάιντερ (την Άρσεναλ).

Βεβαίως αυτά θα πάνε… περίπατο όταν θα ξεκινήσει ο τελικός αλλά δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι η γαλλική ομάδα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, για να κατακτήσει δεύτερη συνεχόμενη φορά το Champions League.

Headlines:
Economy
Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Wall Street
Wall Street: Άνοδος με την ελπίδα της λήξης του πολέμου

Wall Street: Άνοδος με την ελπίδα της λήξης του πολέμου

inWellness
inTown
Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Champions League 07.05.26

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)

Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Βάιος Μπαλάφας
Μπάσκετ 07.05.26

Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»

Όσα είπε ο βοηθός του Μαρτίνεθ, μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Εργκίν Αταμάν προσπθεί να επηρεάσει το παιχνίδι με τις διαμαρτυρίες του.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
Champions League 07.05.26

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)

Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 06.05.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις
On Field 06.05.26

Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις

Από τους Ανίκητους του Βενγκέρ, στους... ανίκανους και σήμερα στους «Αθάνατους» του Αρτέτα, η μέθοδος του πόνου και του μαρτυρίου είναι αυτή που οδηγεί την Άρσεναλ προς τη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Σιμεόνε παραδέχθηκε την Άρσεναλ: «Άξιζε να προκριθεί, δεν αποκλειστήκαμε λόγω διαιτησίας»
Champions League 06.05.26

Ο Σιμεόνε παραδέχθηκε την Άρσεναλ: «Άξιζε να προκριθεί, δεν αποκλειστήκαμε λόγω διαιτησίας»

Το Άρσεναλ – Ατλέτικο δεν αποτέλεσε εξαίρεση και η κουβέντα για την διαιτησία του Γερμανού Ζίμπερτ ήταν... έντονη, ωστόσο ο Ντιέγκο Σιμεόνε την «τελείωσε» με μια σπουδαία παραδοχή για την ομάδα του Αρτέτα...

Σύνταξη
Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης
Champions League 06.05.26

Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης

Μπάγερν και Παρί είναι έτοιμες μετά το απίθανο 5-4 της Γαλλίας, κοντράρονται απόψε στις 22:00 (MEGA) στο Μόναχο σε μια μάχη που θα καθορίσει τον δεύτερο φιναλίστ του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 05.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)
Champions League 30.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)

Οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους στην ρεβάνς του Λονδίνου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, μετά την αποψινή ισοπαλία στο Μετροπολιτάνο.

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ
Champions League 29.04.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ για τα ημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Συμβαίνει και στους καλύτερους: Ιστορικό αρνητικό ρεκόρ του Νόιερ στο Παρί – Μπάγερν (vid)
Champions League 29.04.26

Συμβαίνει και στους καλύτερους: Ιστορικό αρνητικό ρεκόρ του Νόιερ στο Παρί – Μπάγερν (vid)

Ο Μάνουελ Νόιερ είναι ένας από τους καλύτερους γκολκίπερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ωστόσο στο Παρί – Μπάγερν τα… έφαγε όλα όρθιος, κάνοντας αρνητικό ρεκόρ δύο δεκαετιών!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, λέει ο Τραμπ – Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο
Ρευστό σκηνικό 07.05.26

Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, λέει ο Τραμπ – Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία» με το Ιράν - Η Τεχεράνη, ανέφερε ότι η πρόταση των ΗΠΑ βρίσκεται ακόμη «υπό εξέταση» - Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχειρίας - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γυναίκες ξαναγράφουν την ιστορία στη Wikipedia: Ένας αγώνας ενάντια στην ανισότητα
«Η γλώσσα μιλάει» 07.05.26

Γυναίκες ξαναγράφουν την ιστορία στη Wikipedia: Ένας αγώνας ενάντια στην ανισότητα

Μια ομάδα ανθρώπων στην Ισπανία αναδεικνύει ξεχασμένες ιστορίες και δημιουργεί εκατοντάδες άρθρα για γυναίκες στη Wikipedia, διεκδικώντας την αλλαγή και τη δικαίωση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί
Κόσμος 07.05.26

Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί

Το θέμα προκαλεί και πολιτικούς προβληματισμούς, αφού υπάρχει το ερώτημα κατά πόσον πρέπει να εγκριθεί οποιαδήποτε σχέδιο και αν «αλώνεται» η Κύπρος από ξένους

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Ομόλογα 07.05.26

Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Δικαστικό μπλόκο για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θεμελιώνεται η τέλεση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων»
Σκάνδαλο 07.05.26

Δικαστικό μπλόκο για ΟΠΕΚΕΠΕ - «Δεν θεμελιώνεται η τέλεση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων»

Ερωτήματα για την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου το 2022 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς από τον ίδιο φάκελο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζήτησε – σε πρώτη φάση – την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ
Στον Τρίμπαλη 07.05.26

Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ

Ο φερόμενος ως διαχειριστής της Krikel την επίμαχη περίοδο των παράνομων παρακολουθήσεων, Σταμάτης Τρίμπαλης, είχε παραδεχθεί ότι είπε ψέματα στην εξεταστική, ενώ είχε καταθέσει ενόρκως ότι γνώρισε τις ερωτήσεις που θα υπέβαλαν βουλευτές «περισσότερο από τη ΝΔ». Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ επανέρχεται επικαλούμενο το ρεπορτάζ του in

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ευρώπη: Η μάχη με τις Big Tech – Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας
Τεχνολογία 07.05.26

Η μάχη της Ευρώπης με τις Big Tech - Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας

Η Ευρώπη βλέπει πλέον με δυσπιστία την κυριαρχία των αμερικανικών Big Tech και δεν κάθεται με «σταυρωμένα τα χέρια». Τι έδειξε η πρώτη επίσημη αξιολόγηση του νόμου για τις ψηφιακές αγορές.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Στον αέρα 07.05.26

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον Ουμέροφ στο Μαϊάμι, σύμφωνα με ΜΜΕ
ΜΜΕ 07.05.26

Συνομιλίες Γουίτκοφ - Ουμέροφ στο Μαϊάμι

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «φυτώριο» τρομοκρατίας την Ευρώπη και επιτίθεται στις αριστερές δυνάμεις της
Επίθεση στην Αριστερά 07.05.26

«Φυτώριο» τρομοκρατίας η Ευρώπη για την κυβέρνηση Τραμπ

«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει την επίμονη παρακμή της», αναφέρει η έκθεση για τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό
Λίβανος 07.05.26

Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό

Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ξανά τη Βηρυτό, σκοτώνοντας ανώτερο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πάπας Λέων ΙΔ’ μπορεί να επισκεφτεί τη χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου
Τέλη Σεπτεμβρίου 07.05.26

Πιθανή επίσκεψη του Πάπα στη Γαλλία

«Η Καθολική Εκκλησία στη Γαλλία ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Λέοντα ΙΔ'», αναφέρει η Διάσκεψη των Επισκοπών, προσθέτοντας ότι το ταξίδι του «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου».

Σύνταξη
Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
Champions League 07.05.26

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)

Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Βάιος Μπαλάφας
Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»
Μπάσκετ 07.05.26

Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»

Όσα είπε ο βοηθός του Μαρτίνεθ, μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Εργκίν Αταμάν προσπθεί να επηρεάσει το παιχνίδι με τις διαμαρτυρίες του.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
Cookies