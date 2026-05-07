Η «μηχανή» του Λουίς Ενρίκε φαντάζει ανίκητη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Παρί Σεν Ζερμέν εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη φορά, καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης απέκλεισαν στα ημιτελικά την Μπάγερν και θα κοντραριστούν με την Άρσεναλ για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η «μηχανή» που έχει… κατασκευάσει ο Λουίς Ενρίκε στο Παρίσι είναι απίστευτη και το κυριότερο, φαντάζει «ανίκητη», ακόμα κι αν απέναντι της βρίσκεται μια ομάδα των δυνατοτήτων της Μπάγερν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν πήγε στο Μόναχο και πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, παίζοντας μ’ ένα στυλ που μάλλον δεν περίμεναν πολλοί, καθώς οι φιλοξενούμενοι απέδειξαν ότι είναι σε θέση να «στήσουν» κι ένα καλό αμυντικό πλάνο και να πετύχουν τον στόχο τους, βασιζόμενοι στο ανασταλτικό σκέλος του παιχνιδιού.

Τα περισσότερα εύσημα βεβαίως ανήκουν στον προπονητής της γαλλικής ομάδας, καθώς ο Λουίς Ενρίκε φροντίζει με τις κινήσεις του, ν’ ανεβάζει επίπεδο την Παρί από χρονιά σε χρονιά.

Μια απλή ματιά στην πρόοδο που έχουν οι Παριζιάνοι με τον Ενρίκε στον πάγκο τους, φανερώνει τον επιδραστικό ρόλο του Ισπανού τεχνικού στο στυλ παιχνιδιού της Παρί.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως η γαλλική ομάδα «έπλεξε απόψε έναν ιστό», από τον οποίο δεν μπόρεσε να ξεφύγει η Μπάγερν και αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο στον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι αλληλοκαλύψεις των παικτών της Παρί.

Το μόνο που κατάφερε άλλωστε η γερμανική ομάδα ήταν να ισοφαρίσει στο 94′ (1-1) με το γκολ του Χάρι Κέιν, ένα γκολ που όμως δεν ήταν αρκετό για τους γηπεδούχους.

Οι Βαυαροί δεν βρήκαν ευάλωτα σημεία στην άμυνα των φιλοξενούμενων (παρά μόνο στις καθυστερήσεις στην φάση της ισοφάρισης) και είναι φυσικά ξεκάθαρο πως ο Λουίς Ενρίκε εκτός από «δάσκαλος» των πάγκων είναι και καλός «μαθητής». Η μία ιδιότητα φυσικά δεν αποκλείει την άλλη.

Ο Ισπανός λοιπόν «διάβασε» πολύ καλά τον πρώτο ημιτελικό που έγινε στο Παρίσι και στον οποίο η γαλλική ομάδα κατάφερε να επικρατήσει με 5-4. Κι αυτό το «διάβασμα» επέτρεψε στον Ισπανό να διαμορφώσει ένα νέο αγωνιστικό πλάνο, που θα βασίζονταν στα καλά τρεξίματα, στην πίεση και το κυριότερο στην αντιμετώπιση των επιθέσεων της Μπάγερν από τα δύο άκρα.

Όλα αυτά μάλιστα έγιναν πολύ πιο εύκολα, από πολύ νωρίς στο παιχνίδι, όταν οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης με το γκολ του Ντεμπελέ. Η «συνθήκη» που δημιουργήθηκε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού λειτούργησε ευεργετικά για την Παρί και τώρα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον τελικό.

Έχουμε λοιπόν το «ζευγάρι» Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ και φυσικά έχουμε μεγάλο, ακλόνητο φαβορί (την Παρί) και το απόλυτο αουτσάιντερ (την Άρσεναλ).

Βεβαίως αυτά θα πάνε… περίπατο όταν θα ξεκινήσει ο τελικός αλλά δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι η γαλλική ομάδα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, για να κατακτήσει δεύτερη συνεχόμενη φορά το Champions League.