Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
Αθλητικός νόμος (Βρούτση) και ΔΕΑΒ με δυο μέτρα και δυο σταθμά
On Field 07 Μαΐου 2026, 17:25

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ κατέστρεψαν 160 καθίσματα και η ΠΑΕ τιμωρήθηκε με πρόστιμο, ενώ ο Παναθηναϊκός με ποινή έδρας για ρίψεις δυο κροτίδων και πέντε πυροτεχνημάτων. Υπάρχει λογική;

Ένας νόμος που δίνει την εντύπωση ότι ανοίγει τον δρόμο για (ποδοσφαιρικές) χάρες. Πρόκειται για παγκόσμια πρωτοτυπία σχετικά με διατάξεις του αθλητικού νόμου Βρούτση που υποτίθεται ότι ήρθε να βάλει τάξη στον αθλητισμό όμως δημιουργεί αταξία, επειδή κάποια πράγματα δεν έχουν λογική και δημιουργούν «γέφυρα» για να βγαίνουν συμπεράσματα περί εύνοιας…

Ποιά λογική έχουν οι τελευταίες τιμωρίες της ΔΕΑΒ στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ; Στον τελικό Κυπέλλου Betsson οι οπαδοί του ΠΑΟΚ κατέστρεψαν 160 καθίσματα και η ΠΑΕ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 ευρώ. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός θα εκτίσει τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών στο τελευταίο  παιχνίδι του στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τον ΠΑΟΚ για την 6η και τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League, επειδή στον αγώνα με την ΑΕΚ οι οπαδοί του πέταξαν δυο κροτίδες και πέντε πυροτεχνήματα.

Είναι σίγουρο ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν πέταξαν έστω και ένα από τα 160 καθίσματα; Αν γραφόταν σε κάποια έκθεση, τότε η ποινή θα ήταν τιμωρία έδρα! Πάντως, εδώ που τα λέμε η ομάδα τους ευνοείται, με δεδομένο ότι θα παίξει κεκλεισμένων των θυρών κόντρα στον Παναθηναϊκό και θα έχει αβαντάζ για την δεύτερη θέση.

Για να επανέλθουμε: Με μια πρώτη ματιά το παράπτωμα των οπαδών του ΠΑΟΚ μοιάζει βαρύτερο, όμως ο νόμος προβλέπει «καμπάνα» έδρας μόνο αν πέσουν αντικείμενα, όπως έγινε με το παράπτωμα των οπαδών του Παναθηναϊκού.

Όμως, αυτό είναι δικαιοσύνη; Μήπως έχουμε να κάνουμε με δυο μέτρα και δυο σταθμά; Να υπάρχει φθορά ξένης ιδιοκτησίας και η ποινή να είναι… χάδι! Και κατά ακόμα: Υπάρχει περίπτωση να υπήρχε ρίψη καθισμάτων και να μην τα είδε κανείς; Ούτε από τη ΔΕΑΒ ούτε ο παρατηρητής της ΕΠΟ στον τελικό Κυπέλλου; Στην Ελλάδα ζούμε…

Και κάτι ακόμη: Ο ΟΦΗ για ρίψω κροτίδας στον τελικό Κυπέλλου Betsson με τον ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με ποινή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών στις 30 Απριλίου. Για το ίδιο ματς η ποινή για τον ΠΑΟΚ βγήκε την Τετάρτη (6/5)!

Αναλυτικά η απόφαση της ΔΕΑΒ (6/5) για τον ΠΑΟΚ:

Αφού έλαβε υπόψη της τις εκθέσεις των παρατηρητών της ΔΕΑΒ, από τις οποίες προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ, στις 25/04/2026 στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου, για τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, που διοργανώνει η ΕΠΟ, περιόδου 2025/2026, έλαβε χώρα από φιλάθλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καταστροφή περίπου εκατόν εξήντα (160) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 31-42 του βορείου πετάλου του ως άνω Σταδίου,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 34/2026 Απόφασή της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

Αναλυτκά η απόφαση της ΔΕΑΒ (7/5) για τον Παναθηναϊκό:

Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) τις Εκθέσεις των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ,

από τις οποίες προκύπτει ότι, πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ, στις 03/05/2026, στο γήπεδο «ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ», για την 3η αγωνιστική των playoffs του Πρωταθλήματος της Super League, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έρριψαν δύο (2) κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13, καθώς και

συνολικά πέντε (5) πυροτεχνήματα (στρόμπο, τύπου Ρ1), τόσο εντός της κερκίδας της θύρας 7, όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 16/2026 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση ποδοσφαίρου αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε στις πιέσεις και έκλεισε θετικά

