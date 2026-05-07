Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 16:07
Αυστρία: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο – Σκότωσε σύζυγο και κόρη και αυτοκτόνησε
07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
Μπιενάλε Βενετίας: Διαμαρτυρία Pussy Riot και Femen έξω από το ρωσικό περίπτερο για την επιστροφή της Ρωσίας
Art 07 Μαΐου 2026, 16:30

Μπιενάλε Βενετίας: Διαμαρτυρία Pussy Riot και Femen έξω από το ρωσικό περίπτερο για την επιστροφή της Ρωσίας

Η Ρωσία επέστρεψε στη Μπιενάλε της Βενετίας για πρώτη φορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία, με Pussy Riot και Femen να καταγγέλλουν ότι η τέχνη χρησιμοποιείται ως εργαλείο προπαγάνδας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η φετινή Μπιενάλε της Βενετίας δεν άνοιξε μόνο με έργα τέχνης, εθνικά περίπτερα και επίσημες δηλώσεις. Άνοιξε και με καπνογόνα, συνθήματα και μια οργισμένη διαμαρτυρία έξω από το ρωσικό περίπτερο, που επέστρεψε στη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η ρωσική πανκ ακτιβιστική ομάδα Pussy Riot και η Femen, το φεμινιστικό κίνημα που ιδρύθηκε στην Ουκρανία, πραγματοποίησαν κοινή παρέμβαση στους κήπους της Μπιενάλε, της διοργάνωσης που συχνά αποκαλείται «Ολυμπιακοί Αγώνες» της τέχνης.

Αστυνομικοί εμποδίζουν διαδηλώτριες της ομάδας Pussy Riot που πραγματοποιούν διαμαρτυρία στη Διεθνή Έκθεση Τέχνης της Μπιενάλε της Βενετίας, στη Βενετία της Ιταλίας, στις 7 Μαΐου 2026. REUTERS/Manuel Silvestri.

Οι ακτιβίστριες, ντυμένες στα μαύρα και φορώντας τις χαρακτηριστικές φωσφοριζέ ροζ μπαλακλάβες τους, κινήθηκαν προς το ρωσικό εθνικό περίπτερο φωνάζοντας συνθήματα. Οι άνδρες ασφαλείας έσπευσαν να κλείσουν τις γυάλινες πόρτες, ενώ οι διαδηλώτριες άναψαν καπνογόνα, ύψωσαν τις γροθιές τους και φώναξαν: «Η Ρωσία σκοτώνει! Η Μπιενάλε εκθέτει!».

Ένα από τα πλακάτ τους έγραφε: «Περιλαμβάνονται νεκρά σώματα, επιμελητής ο Πούτιν».

Διαδηλώτριες της ομάδας Pussy Riot πραγματοποιούν διαμαρτυρία στη Διεθνή Έκθεση Τέχνης της Μπιενάλε της Βενετίας, στη Βενετία της Ιταλίας, στις 7 Μαΐου 2026. REUTERS/Manuel Silvestri

«Πίνουν σαμπάνια βουτηγμένοι στο αίμα των παιδιών της Ουκρανίας»

Η Νάντια Τολοκονίκοβα των Pussy Riot ήταν από τις πιο αιχμηρές φωνές της διαμαρτυρίας. Μιλώντας για τη ρωσική επιστροφή στη Μπιενάλε, υποστήριξε ότι δεν πρόκειται απλώς για μια καλλιτεχνική συμμετοχή, αλλά για μέρος του υβριδικού πολέμου της Μόσχας.

«Πίνουν βότκα και σαμπάνια στο περίπτερό τους, βουτηγμένοι στο αίμα των παιδιών της Ουκρανίας», είπε.

Όπως τόνισε, ο πόλεμος της Ρωσίας δεν διεξάγεται μόνο με στρατιωτικά μέσα. «Δεν είναι μόνο τα τανκς και τα drones, οι φόνοι και οι βιασμοί στην Ουκρανία. Είναι και ο πολιτισμός, η τέχνη, η γλώσσα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ρωσία προσπαθεί να κατακτήσει τη Δύση και εσείς απλώς της ανοίξατε τις πόρτες», ανέφερε.

Για τους διαδηλωτές, η παρουσία της Ρωσίας σε μια τόσο σημαντική διεθνή διοργάνωση δεν είναι ουδέτερη. Αντίθετα, τη θεωρούν προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Διαδηλώτριες της ομάδας Pussy Riot πραγματοποιούν διαμαρτυρία στη Διεθνή Έκθεση Τέχνης της Μπιενάλε της Βενετίας, στη Βενετία της Ιταλίας, στις 7 Μαΐου 2026. REUTERS/Manuel Silvestri.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απειλεί με πάγωμα χρηματοδότησης

Η επανεμφάνιση της Ρωσίας στη Μπιενάλε είχε προκαλέσει αντιδράσεις από τη στιγμή που ανακοινώθηκε από τη Μόσχα νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «καταδίκασε έντονα» την απόφαση και απείλησε να αποσύρει χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ προς τη διοργάνωση. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το να επιτρέπεται «στον επιτιθέμενο, τη Ρωσία, να λάμψει» σε μια τόσο προβεβλημένη πλατφόρμα παραβιάζει τα ηθικά πρότυπα που συνδέονται με την ευρωπαϊκή επιχορήγηση.

Στην Ιταλία, ο υπουργός Πολιτισμού δεν θα παραστεί στα εγκαίνια της έκθεσης για το κοινό, που γίνονται το Σάββατο.

Αντίθετα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος είχε προκαλέσει αντιδράσεις το 2014 όταν επισκέφθηκε την Κόκκινη Πλατεία φορώντας μπλουζάκι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αρνήθηκε να στηρίξει το μποϊκοτάζ. «Κανένα περίπτερο δεν πρέπει να αποκλείεται», υποστήριξε.

Πηγή στις Βρυξέλλες άφησε να εννοηθεί ότι η απάντηση της Ιταλίας δεν ικανοποίησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διαδηλώτρια της ομάδας Pussy Riot συμμετέχει σε διαμαρτυρία στη Διεθνή Έκθεση Τέχνης της Μπιενάλε της Βενετίας, στη Βενετία της Ιταλίας, στις 7 Μαΐου 2026.

Δεν είναι μόνο η Ρωσία στο επίκεντρο της έντασης

Η 61η Μπιενάλε δεν δοκιμάζεται μόνο από την υπόθεση της ρωσικής επιστροφής.

Την περασμένη εβδομάδα, ολόκληρη η διεθνής κριτική επιτροπή παραιτήθηκε μετά από ανακοίνωση που αναφερόταν σε χώρες «των οποίων οι ηγέτες διώκονται  από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Η αναφορά αφορούσε τη Ρωσία και το Ισραήλ.

Το πρωί της Τετάρτης, ξεχωριστή ομάδα διαδηλωτών εμφανίστηκε έξω από την ισραηλινή έκθεση. Το δάπεδο γέμισε με φυλλάδια, βρεγμένα από τη βροχή, τα οποία κατήγγελλαν ένα «Περίπτερο Γενοκτονίας».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε ήδη κατηγορήσει μια «πολιτική κριτική επιτροπή» ότι μετατρέπει τη Μπιενάλε σε χώρο «αντιισραηλινής πολιτικής κατήχησης».

Διαδηλώτριες της ομάδας Pussy Riot πραγματοποιούν διαμαρτυρία στη Διεθνή Έκθεση Τέχνης της Μπιενάλε της Βενετίας, στη Βενετία της Ιταλίας, στις 7 Μαΐου 2026. REUTERS/Manuel Silvestri.

Ο πρόεδρος της Μπιενάλε μιλά για «εργαστήριο μισαλλοδοξίας»

Καθώς οι αντιδράσεις κλιμακώνονταν, ο πρόεδρος της διοργάνωσης, Πιετραντζέλο Μπουταφουόκο, απέφευγε τα αιτήματα για συνεντεύξεις. Ο δεξιός πρώην δημοσιογράφος έχει στο παρελθόν μιλήσει με θαυμασμό για τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σήμερα, σπάζοντας τη σχεδόν πλήρη σιωπή του, κατηγόρησε τους επικριτές ότι δημιουργούν ένα «εργαστήριο μισαλλοδοξίας» και καταδίκασε αυτό που παρουσίασε ως λογοκρισία και αποκλεισμό, με αφορμή τις εκκλήσεις να απαγορευθεί η συμμετοχή της Ρωσίας και του Ισραήλ.

«Αν η Μπιενάλε άρχιζε να επιλέγει όχι έργα αλλά διασυνδέσεις, όχι οράματα αλλά διαβατήρια, θα έπαυε να είναι αυτό που ήταν πάντα: ο τόπος όπου συναντιέται ο κόσμος», δήλωσε.

Αμέσως μετά αποχώρησε από τη συνέντευξη Τύπου, χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις.

Διαδηλώτριες της ομάδας Pussy Riot διαμαρτύρονται στο ρωσικό περίπτερο της Διεθνούς Έκθεσης Τέχνης της Μπιενάλε της Βενετίας, στη Βενετία της Ιταλίας, στις 6 Μαΐου 2026. Η φωτογραφία τραβήχτηκε με κινητό τηλέφωνο. Johannes Hovinga/Handout via REUTERS.

Το «Αόρατο Περίπτερο» των νεκρών Ουκρανών δημιουργών

Το επιχείρημα περί ανοιχτής καλλιτεχνικής συνάντησης συγκρούεται με ένα άλλο μήνυμα, που αυτές τις ημέρες έχει γεμίσει τη Βενετία.

Σε αφίσες που έχουν κολληθεί σε διάφορα σημεία της πόλης διαφημίζονται φανταστικές εκδηλώσεις ενός «Αόρατου Περιπτέρου». Εκεί εμφανίζονται ονόματα Ουκρανών καλλιτεχνών και συγγραφέων, όπως ο Βολοντίμιρ Βακουλένκο, ο οποίος εκτελέστηκε όταν τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν το χωριό του.

Πάνω στις αφίσες υπάρχει η σφραγίδα: «Ακυρώθηκε. Επειδή ο δημιουργός σκοτώθηκε από τη Ρωσία».

Το μήνυμα είναι σαφές: την ώρα που η Ρωσία επιστρέφει σε μια διεθνή σκηνή πολιτισμού, πολλοί Ουκρανοί δημιουργοί δεν μπορούν να συμμετάσχουν πουθενά, επειδή έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο.

Η Μπιενάλε ως πεδίο ήπιας ισχύος

Οι κήποι της Μπιενάλε, δίπλα στα κανάλια της Βενετίας, φιλοξενούν δεκάδες εθνικά περίπτερα. Για κάθε χώρα, η παρουσία εκεί λειτουργεί ως πολιτιστική βιτρίνα. Για αυταρχικά καθεστώτα όπως η Ρωσία, η διοργάνωση αποτελεί και μια σημαντική ευκαιρία άσκησης ήπιας ισχύος.

Το 2022, οι επιμελητές του ρωσικού περιπτέρου αποσύρθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εισβολή στην Ουκρανία. Δύο χρόνια αργότερα, το κτίριο παραχωρήθηκε στη Βολιβία. Φέτος, όμως, ρωσική ομάδα επέστρεψε στον χώρο, γεμίζοντάς τον με ένα ανάποδο δέντρο και πειραματικές ηχητικές περφόρμανς.

Όταν η επίσημη επίτροπος του ρωσικού περιπτέρου, Αναστασία Καρνέεβα, ρωτήθηκε αν η Ρωσία έχει θέση στη Μπιενάλε όσο συνεχίζει την εισβολή στην Ουκρανία, απάντησε: «Αυτό είναι το σπίτι μας, ερχόμαστε στον χώρο μας».

Στις ερωτήσεις για τις διαμαρτυρίες, ήταν εξίσου σύντομη. «Δεν σκέφτομαι τις διαμαρτυρίες. Είμαι πολύ απασχολημένη», είπε.

Η Καρνέεβα δεν θέλησε να σχολιάσει ούτε το γεγονός ότι ο πατέρας της είναι αναπληρωτής επικεφαλής της Rostec, του μεγάλου ρωσικού κρατικού ομίλου παραγωγής όπλων, ο οποίος βρίσκεται υπό κυρώσεις.

«Μπορούμε να σταματήσουμε αυτή τη συζήτηση; Ευχαριστώ», είπε.

Μερική επιστροφή, αβέβαιο παρασκήνιο

Η επιστροφή της Ρωσίας στη Μπιενάλε δεν θα είναι πλήρης. Μετά τις προεπισκοπήσεις αυτής της εβδομάδας, το περίπτερο πρόκειται να κλείσει. Δεν είναι σαφές αν η απόφαση συνδέεται με τις διαμαρτυρίες ή με τις συνέπειες των κυρώσεων.

Οι περφόρμανς, ωστόσο, καταγράφονται ώστε να προβληθούν αργότερα σε εξωτερικό χώρο για το κοινό.

Έτσι, ο ήχος από το ρωσικό περίπτερο θα φτάνει λίγα μόλις μέτρα πιο κάτω, προς τη συμμετοχή της Ουκρανίας στη Μπιενάλε.

Το ουκρανικό ελάφι που σώθηκε από την κατοχή

Ακριβώς δίπλα στην κεντρική είσοδο της διοργάνωσης, ένα γλυπτό ελαφιού από μπετόν, φτιαγμένο σαν οριγκάμι, κρέμεται από χοντρούς ιμάντες σε έναν γερανό.

Είναι έργο της Ουκρανής καλλιτέχνιδας Ζάνα Καντίροβα και είχε εγκατασταθεί αρχικά στο Ποκρόβσκ, στο ανατολικό Ντονμπάς, όταν η γραμμή του μετώπου με τις ρωσικές δυνάμεις βρισκόταν σχεδόν 40 χιλιόμετρα μακριά.

Το 2024, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα προέλαυναν προς την πόλη, η Καντίροβα αναγκάστηκε να απομακρύνει το έργο για να το σώσει από την κατοχή.

«Έχουμε μια κατεστραμμένη πόλη που τώρα δεν υπάρχει. Ελπίζω αυτό το μήνυμα να είναι σαφές και οι άνθρωποι που επισκέπτονται τη Μπιενάλε να μπορούν να το καταλάβουν», είπε η καλλιτέχνιδα σε πρόσφατη συνέντευξή της στο εργαστήριό της στο Κίεβο.

Το ελάφι της έχει πλέον μετατραπεί σε σύμβολο εκτοπισμού, ακολουθώντας τη μοίρα εκατομμυρίων Ουκρανών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

«Το Ποκρόβσκ είναι τώρα κατεχόμενη πόλη. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί. Αλλά σώσαμε αυτό το τεχνούργημα. Το ερώτημα είναι πόσα τεχνουργήματα δεν σώθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο; Πόσα άλλα είδη πολιτιστικής κληρονομιάς καταστράφηκαν;» διερωτήθηκε η Καντίροβα.

Και κατέληξε: «Ήταν μια ζωντανή πόλη. Και τώρα δεν υπάρχει, επειδή ήρθε η Ρωσία».

*Με πληροφορίες από: BBC 

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του
Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα ’70s
Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ
Η απόφαση της επιτροπής της Μπιενάλε να αποκλείσει από βραβεία χώρες «των οποίων οι ηγέτες διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» προκαλεί έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής
Μέσα από τον φακό του Πιερπάολο Μιττίκα, το Τσερνόμπιλ παύει να είναι ένας νεκρός τόπος και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρώπινης ανθεκτικότητας

Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί
Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής την ιδρύτρια του Videobrasil, Σολάνζ Φάρκας, δήλωσε ότι η Μπιενάλε της Βενετίας παραμένει προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ
Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό θα πρέπει να «μείνει περιορισμένο» εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν «αλληλεγγύη», υπογράμμισε ο ΠΟΥ

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα – Τι προβλέπει η ρύθμιση
Σε περίπτωση άσκησης δίωξης σε βαθμό κακουργήματος η κύρια ανάκριση, δεν θα διενεργείται από πρωτοδίκη ανακριτή, όπως συμβαίνει για τέτοιου είδους αδικήματα, αλλά η διερεύνησή τους θα ανατίθεται σε εφέτη - ειδικό ανακριτή.

Λίβανος: Νέο γύρο συνομιλιών 14-15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Η συνάντηση των αντιπροσωπειών θα πραγματοποιηθεί 14-15 Μαΐου.

Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του
«Με το σύνθημα ‘Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ!’ ξεκίνησε τη δεκαετία του '80 και έφερε την ανατροπή τόσο στην Εκκλησία όσο και στην ελληνική κοινωνία», είπε ο γιος του Παπα - Τσάκαλου

Τα συλλυπητήρια της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Γκιώνη
Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ «συλλυπείται τη σύζυγό του Μαρία και τον λατρεμένο του γιο Ιάσωνα και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο, που διέγραψε μια μοναδική διαδρομή στην ελληνική δημοσιογραφία»

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές
«Με τις προτάσεις του ο Κ. Μητσοτάκης ομολογεί ότι η ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης είναι βασικό προαπαιτούμενο για να 'θωρακιστεί' η οικονομία», τονίζει το ΚΚΕ

Γαλλία: Μετά από 22 χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει στα διεθνή δημοσιογραφικά φόρα
«Πρόκειται για την επιβράβευση της σκληρής δουλειάς των Ενώσεων Συντακτών της Αθήνας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο», τόνισε η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου

Δημήτρης Γκιώνης – Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ
Ο Δημήτρης Γκιώνης, ο «μέντορας του πολιτιστικού» όπως τον έλεγαν οι συνάδελφοί του στην Ελευθεροτυπία και την Εφημερίδα των Συντακτών, πέθανε σήμερα, στα 87 του, από επιπλοκές του Πάρκινσον.

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία συναίνεση με τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση του Συντάγματος, θα καταθέσουμε δική μας πρόταση
«Με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, εισέρχεται η ΝΔ στον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σακελλαρίδης: Η φορολογία στα μερίσματα να πάει από το 5% στο 21% – Τα έσοδα αντιστοιχούν στη 13η σύνταξη
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι η Νέα Αριστερά θεωρεί πως «χρειάζεται μια ευρύτερη ανασύνθεση του χώρου της Αριστεράς και του χώρου της Οικολογίας, ώστε να μπορέσει να διατυπωθεί μια εναλλακτική πρόταση»

«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» – Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις
Οι ηχογραφημένες συνομιλίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως αναφέρονται επίσης στη σχέση του θεατρικού συγγραφέα, Άρθουρ Μίλερ, με τη φήμη, τις αμφιβολίες για τον εαυτό του και τον κομμουνισμό.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

