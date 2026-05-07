Όταν το 2001 έκανε την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες η πρώτη ταινία του Χάρι Πότερ, κανείς δεν περίμενε ότι ο μαγικός κόσμος των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ θα γινόταν ένα κινηματογραφικό φαινόμενο.

Τα οκτώ φιλμ που κυκλοφόρησαν μέσα στην επόμενη δεκαετία έσπασαν ταμεία (οι εισπράξεις τους ξεπέρασαν τα 7.5 δισ. στο box office), «γέννησαν» σταρ του Χόλιγουντ και απέκτησαν εκατομμύρια φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Βέβαια από τότε πέρασαν 25 χρόνια. Η συγγραφέας του νεαρού μάγου βρίσκεται σε κόντρα με τους πρωταγωνιστές της, όπως η Έμα Γουάτσον και ο Ντάνιελ Ράντκλιφ, εξαιτίας των αντί-τρανς απόψεών της, οι ήρωές της έχουν προχωρήσει τη ζωή τους και ο Χάρι Πότερ ετοιμάζεται για μια δεύτερη ζωή – αυτή τη φορά στη μικρή οθόνη.

Ο 1ος κύκλος της σειράς του HBO, με τίτλο Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα ωστόσο το δίκτυο έδωσε ήδη το «πράσινο φως» για τη δεύτερη σεζόν.

Μάλιστα τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, δηλαδή λίγους μήνες πριν την πρεμιέρα του 1ου κύκλου!

Η δεύτερη σεζόν πρόκειται να ζωντανέψει στη μικρή οθόνη το βιβλίο Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά, δείχνοντας ότι το HBO είναι αποφασισμένο να μεταφέρει στη μικρή οθόνη και τα επτά βιβλία της Ρόουλινγκ.

‘Harry Potter’ Scores Early Season 2 Renewal at HBO; ‘Chamber of Secrets’ Starts Filming This Fall https://t.co/4X8dCw2HOc — Variety (@Variety) May 6, 2026

Ο σεναριογράφος του πρώτου κύκλου Τζον Μπράουν αναλαμβάνει χρέη showrunner για τη 2η σεζόν στο πλευρό της Φραντσέσκα Γκάρντινερ.

«Λάτρεψα τη συνεργασία μου με τον Τζον από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε στο Succession μέχρι και το πρόσφατο διάστημα που περάσαμε μαζί στο Χάρι Πότερ. Όχι μόνο τρέφω τεράστιο θαυμασμό για τη γραφή του, αλλά είναι επίσης ένας εξαιρετικός συνεργάτης και ένας υπέροχος άνθρωπος. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε μαζί μας», ανέφερε η Γκάρντινερ στη δήλωσή της.

Η 1η σεζόν ακολουθεί τον 11χρονο Χάρι Πότερ, τον οποίο υποδύεται ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν από τη στιγμή που γίνεται δεκτός στη Σχολή του Χόγκουαρτς. Στον ρόλο του Ρον βρίσκουμε τον Άλαστερ Στάουτ, ενώ την Ερμιόνη θα υποδυθεί η Αραμπέλα Στάντον.

* Κεντρική φωτογραφία: HBO