06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Εξετάζονται αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Μαΐου 2026, 06:00

Εξετάζονται αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους

Μια ρύθμιση που θα δώσει λύση σε μια εκκρεμότητα πολλών ετών, ενώ παράλληλα θα αποκαταστήσει την ισότητα μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων

Ηλίας Γεωργάκης
Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Υπό εξέταση από το υπουργείο Εργασίας βρίσκεται το πρόβλημα που αφορά περίπου 160.000 συνταξιούχους, οι οποίοι αποχώρησαν από την εργασία πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και είχαν καταβάλει εισφορές σε δύο ασφαλιστικά ταμεία ταυτόχρονα. Η συζήτηση επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο επέκτασης της προσαύξησης σύνταξης που ισχύει σήμερα για τους νεότερους συνταξιούχους και στους παλαιούς ασφαλισμένους, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν απολαμβάνουν αντίστοιχη μεταχείριση.

Οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι συστήνεται να υποβάλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ για εξέταση του παράλληλου χρόνου ασφάλισης

Μία ρύθμιση εκτιμάται ότι θα δώσει λύση σε μια εκκρεμότητα πολλών ετών, ενώ παράλληλα θα αποκαταστήσει την ισότητα μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων. Παράλληλα, θα αναγνωρίσει έμπρακτα τις εισφορές που καταβλήθηκαν από εργαζομένους οι οποίοι, λόγω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ήταν υποχρεωμένοι να ασφαλίζονται σε περισσότερα από ένα Ταμεία.

Πάντως μέχρι να υπάρξει οριστική απόφαση, οι ειδικοί συμβουλεύουν τους ενδιαφερόμενους συνταξιούχους να υποβάλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ ζητώντας να εξεταστεί ο παράλληλος χρόνος ασφάλισής τους. Με τον τρόπο αυτόν κατοχυρώνουν το δικαίωμά τους σε περίπτωση που τελικά θεσπιστεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Το θέμα έχει επανέλθει στο προσκήνιο μετά από σχετική αλληλογραφία μεταξύ του ΕΦΚΑ και του υπουργείου Εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ έχουν δεχθεί μεγάλο αριθμό αιτήσεων από συνταξιούχους που ζητούν να ληφθεί υπόψη ο χρόνος της παράλληλης ασφάλισής τους, ο οποίος δεν αξιοποιήθηκε κατά την απονομή της σύνταξης. Οι αιτήσεις αυτές δεν απορρίπτονται, αλλά παραμένουν σε εκκρεμότητα, καθώς αναμένονται οδηγίες από το υπουργείο για τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα, καθώς το σύστημα δεν γνωρίζει αυτόματα ποιοι είχαν παράλληλο χρόνο ασφάλισης. Απαιτείται επανέλεγχος των στοιχείων, ενώ υπάρχει σχετική καταχώριση στην πλατφόρμα, ώστε ο παράλληλος χρόνος να δηλωθεί και να αξιοποιηθεί για την προσαύξηση.

Η προσαύξηση σύνταξης για παράλληλη ασφάλιση θεσπίστηκε με τον νόμο 4387/2016, γνωστό και ως νόμο Κατρούγκαλου. Ωστόσο, η διάταξη αυτή εφαρμόστηκε μόνο για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13 Μαΐου 2016. Ετσι δημιουργήθηκε μια διαφοροποίηση μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων, παρά το γεγονός ότι και οι δύο κατηγορίες είχαν καταβάλει εισφορές σε περισσότερα από ένα ασφαλιστικά ταμεία.

Το παλιό καθεστώς

Στο παλαιότερο καθεστώς οι συνταξιούχοι που είχαν παράλληλη ασφάλιση μπορούσαν να αξιοποιήσουν τον επιπλέον χρόνο μόνο εφόσον είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον 16 χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση, είχαν τη δυνατότητα να λάβουν δεύτερη σύνταξη όταν συμπλήρωναν το 67ο έτος της ηλικίας τους. Αν όμως τα χρόνια παράλληλης ασφάλισης ήταν λιγότερα από 16, τότε οι εισφορές αυτές ουσιαστικά δεν αξιοποιούνταν, γεγονός που δημιούργησε έντονες αντιδράσεις και αίσθημα αδικίας στους ασφαλισμένους.

Αντίθετα, οι συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά το 2016 έχουν τη δυνατότητα να λάβουν προσαύξηση στη σύνταξή τους για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης, ακόμη και αν αυτός είναι μικρότερος από 16 έτη. Η προσαύξηση υπολογίζεται με συγκεκριμένο συντελεστή και συνδέεται με τις εισφορές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της παράλληλης ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι η διαφορά αυτή έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς άνισης μεταχείρισης μεταξύ συνταξιούχων που στην πράξη κατέβαλαν τις ίδιες ή παρόμοιες εισφορές. Για τον λόγο αυτόν εξετάζεται πλέον η πιθανότητα νομοθετικής παρέμβασης που θα επιτρέψει και στους παλαιούς συνταξιούχους να λάβουν προσαύξηση για τον χρόνο παράλληλης ασφάλισης που δεν αξιοποιήθηκε.

Η προσαύξηση

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το ύψος της προσαύξησης μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης φτάνει τα 15 έτη και οι εισφορές αντιστοιχούν σε υψηλότερες συντάξιμες αποδοχές, η αύξηση στη σύνταξη μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 360 ευρώ μηνιαίως. Σε άλλες περιπτώσεις, με λιγότερα χρόνια παράλληλης ασφάλισης, τα ποσά είναι μικρότερα, αλλά παραμένουν σημαντικά για το εισόδημα των συνταξιούχων.

Ενδεικτικά, ένας συνταξιούχος που είχε ασφαλιστεί στο ΙΚΑ για 35 χρόνια και ταυτόχρονα για 10 χρόνια σε άλλο Ταμείο, όπως το ΤΕΒΕ, δεν λαμβάνει σήμερα καμία προσαύξηση για τα δεύτερα αυτά ένσημα, εφόσον δεν συμπληρώνει 16 χρόνια παράλληλης ασφάλισης. Με τη νέα ρύθμιση, όμως, θα μπορούσε να λάβει αύξηση στη σύνταξή του, ανάλογη με τις εισφορές που είχε καταβάλει.

Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Wall Street: Άνοδος με την ελπίδα της λήξης του πολέμου

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

Ανδρομάχη Παύλου
Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως – Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ
Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Λάμπρος Καραγεώργος
Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενοίκια: Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα, για τους χαμηλόμισθους
Νέα έρευνα συγκρίνει τα ενοίκια στις πρωτεύουσες της ΕΕ με το ύψος του κατώτατου μισθού. Η Αθήνα είναι αναλογικά ακριβότερη από τις Βρυξέλες, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό

Σπίτι μου 2: Φουντώνει η αγωνία των δικαιούχων που είναι «στον αέρα» – Τι απαντά το υπουργείο
Η πρόωρη αυλαία στο «Σπίτι Μου 2», αφήνει ξεκρέμαστους χιλιάδες δικαιούχους που κινδυνεύουν να πεταχτούν εκτός. Νέες μαρτυρίες στο in. Διευκρινίσεις από τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ
Η ακτινογραφία της πίεσης στην ελληνική οικονομία από τον τουρισμό έως την κατανάλωση – Ο κίνδυνος της επενδυτικής κόπωσης και το στενό δημοσιονομικό περιθώριο για νέες παρεμβάσεις

Γυναίκες ξαναγράφουν την ιστορία στη Wikipedia: Ένας αγώνας ενάντια στην ανισότητα
Μια ομάδα ανθρώπων στην Ισπανία αναδεικνύει ξεχασμένες ιστορίες και δημιουργεί εκατοντάδες άρθρα για γυναίκες στη Wikipedia, διεκδικώντας την αλλαγή και τη δικαίωση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί
Το θέμα προκαλεί και πολιτικούς προβληματισμούς, αφού υπάρχει το ερώτημα κατά πόσον πρέπει να εγκριθεί οποιαδήποτε σχέδιο και αν «αλώνεται» η Κύπρος από ξένους

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Δικαστικό μπλόκο για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θεμελιώνεται η τέλεση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων»
Ερωτήματα για την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου το 2022 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς από τον ίδιο φάκελο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζήτησε – σε πρώτη φάση – την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ
Ο φερόμενος ως διαχειριστής της Krikel την επίμαχη περίοδο των παράνομων παρακολουθήσεων, Σταμάτης Τρίμπαλης, είχε παραδεχθεί ότι είπε ψέματα στην εξεταστική, ενώ είχε καταθέσει ενόρκως ότι γνώρισε τις ερωτήσεις που θα υπέβαλαν βουλευτές «περισσότερο από τη ΝΔ». Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ επανέρχεται επικαλούμενο το ρεπορτάζ του in

Πάνος Τσίκαλας
Ευρώπη: Η μάχη με τις Big Tech – Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας
Η Ευρώπη βλέπει πλέον με δυσπιστία την κυριαρχία των αμερικανικών Big Tech και δεν κάθεται με «σταυρωμένα τα χέρια». Τι έδειξε η πρώτη επίσημη αξιολόγηση του νόμου για τις ψηφιακές αγορές.

Στράτος Ιωακείμ
Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

Ανδρομάχη Παύλου
Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον Ουμέροφ στο Μαϊάμι, σύμφωνα με ΜΜΕ
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «φυτώριο» τρομοκρατίας την Ευρώπη και επιτίθεται στις αριστερές δυνάμεις της
«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει την επίμονη παρακμή της», αναφέρει η έκθεση για τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας.

Λίβανος: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό
Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ξανά τη Βηρυτό, σκοτώνοντας ανώτερο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Γαλλία: Ο πάπας Λέων ΙΔ’ μπορεί να επισκεφτεί τη χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου
«Η Καθολική Εκκλησία στη Γαλλία ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Λέοντα ΙΔ'», αναφέρει η Διάσκεψη των Επισκοπών, προσθέτοντας ότι το ταξίδι του «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου».

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»
Όσα είπε ο βοηθός του Μαρτίνεθ, μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Εργκίν Αταμάν προσπθεί να επηρεάσει το παιχνίδι με τις διαμαρτυρίες του.

Ρωσία: Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο – Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί
Η Ρωσία καλεί τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

