Η Ζαλγκίρις υποδέχτηκε την Φενέρ για την τρίτη αναμέτρηση της σειράς αναμεσά τους και με τεράστια ανατροπή παρέμεινε ζωντανή και συνεχίζει να ελπίζει. Με τον Τουμπέλις σε σπουδαίο βράδυ με 26 πόντους (13 στην τέταρτη περίοδο) και 6 ριμπάουντ, έκανε το 2-1 και τώρα περιμένει την Παρασκευή (8/5) για το Game 4, όπως και ο Ολυμπιακός για να μάθει τον αντίπαλό του για τον ημιτελικό.

Ο προπονητής των Τούρκων και θρύλος των Λιθουανών είδε την ομάδα του να προηγείται με 18 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως δεν κατάφερε να φύγει με το διπλό και το εισιτήριο για το Final 4 της Αθήνας. Εντυπωσιακό αν κανείς σκεφτεί πως η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης αποτελεί στατιστικά την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης.

Η Φενέρ έκανε τρομερό ξεκίνημα στο Κάουνας, παίρνοντας γρήγορα προβάδισμα, κλείνοντας μάλιστα την πρώτη περίοδο με σερί 12-0. Κάπως έτσι ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο με διαφορά 13 πόντων και την άνοιξε μέχρι και τους 18, με πέντε λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (19-37). Οι Φρανσίσκο και Γκος όμως πήραν μπρος επιθετικά και κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια όντες πίσω μόνο με 7 πόντους (35-42).

Στο δεύτερο ημίχρονο η Φενέρ προσπάθησε να φύγει ξανά μπροστά όμως η Ζαλγκίρις δεν άφησε να ξανά γίνει κάτι τέτοιο. Κράτησε κοντά το ματς μέχρι που στην τέταρτη περίοδο με οδηγό τον Τουμπέλις των 13 πόντων στο δεκάλεπτο, κατάφερε όχι μόνο να ισοφαρίσει για πρώτη φορά στο ματς (70-70), αλλά να περάσει και μπροστά με 2:45 για τη λήξη. Χωρίς σκορ έμειναν οι Τούρκοι για 1:51 και έσπασε το σερί ο Μπάλντουιν με κάρφωμα στα έξι δευτερόλεπτα. Ήταν ήδη αργά όμως, με τους γηπεδούχους να έχουν μαξιλαράκι τριών πόντων και να κλειδώνουν την υπόθεση νίκη από τη γραμμή της βολής.

Τα δεκάλεπτα: 12-25, 35-42, 57-62, 81-78

Ζαλγκίρις Κάουνας (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 18 (3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Φρανσίσκο 12 (2/7 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ράιτ 11 (4/6 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Γκιεντράιτις, Τουμπέλις 26 (6/10 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Λο 2, Σλίβα 2, Μπιρούτις, Μπουτκέβιτσους 3, Σιρβίντις, Ουλάνοβας 7

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουιν 16 (5/12 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μέλι 4 (5 ριμπάουντ), Χόρτον-Τάκερ 15 (6/8 δίποντα, 4 ασίστ), Ντε Κόλο 7 (2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Μπιμπέροβιτς 10 (2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Γιάντουνεν 4 (4 ριμπάουντ), Χολ 14 (4/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Σίλβα 2, Κόλσον 2, Μπιρτς 4 (4 ριμπάουντ)