Μεγάλη ένταση ανάμεσα σε Αταμάν και Μαρτίνεθ – Αποβλήθηκαν και οι δυο (pics)
Ένα φάουλ κατά του Παναθηναϊκού ήταν η αιτία να«ανάψουν τα αίματα» ανάμεσα στον Εργκίν Αταμάν και Πέδρο Μαρτίνεθ στο 27' του αγώνα, γεγονός που οδήγησε στην αποβολή αμφότερων.
Μεγάλη ένταση στο «Telekom Center», με τον Εργκίν Αταμάν να εξοργίζεται για ένα φάουλ και να κινείται κατά του προπονητή της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ και τελικά να αποβάλλονται και οι δύο στο 27′.
Όλα ξεκίνησαν όταν οι διαιτητές τρία λεπτά πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου χρέωσαν με επιθετικό φάουλ τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Ένα φάουλ που προκάλεσε την οργή του Εργκίν Αταμάν, με τον Τούρκο να κινείται προς τον προπονητή της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ.
Οι δύο άνδρες λογόφεραν για λίγα δευτερόλεπτα και παραλίγο να πιαστούν στα χέρια, στο κέντρο του γηπέδου, αλλά ευτυχώς μπήκαν ανάμεσά τους άνθρωποι των γηπεδούχων και δεν υπήρξε φυσική επαφή ανάμεσα στους δύο προπονητές.
Η ένταση ανάμεσα σε Αταμάν και Μαρτίνεθ είχε ως αποτέλεσμα να αποβληθούν αμφότεροι από τον Γιαβόρ, με τον Παναθηναϊκό και την Βαλένθια να συνεχίζουν για τα τελευταία 13 λεπτά της αναμέτρησης χωρίς τους πρώτους προπονητές τους.
Δείτε φωτογραφίες:
