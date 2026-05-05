Συγκίνηση: Ο ΟΦΗ πήγε το Κύπελλο στον τάφο του Γκέραρντ

Σε μια τρομερά συγκινητική κίνηση προχώρησαν οι άνθρωποι του ΟΦΗ, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το οποίο ήταν και το δεύτερο στην ιστορία του συλλόγου.

Το τρόπαιο πήγε μέχρι την Ελιά και βρέθηκε στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ, σαν ένα συμβολικό «ευχαριστώ» σε εκείνον που οδήγησε τον ΟΦΗ στην κορυφή το 1987, όταν οι Κρητικοί κατέκτησαν τον παρθενικό τους τίτλο.

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, το τρόπαιο τοποθετήθηκε στον τόπο που «αναπαύεται» ο σπουδαίος Ολλανδός τεχνικός. Μια κίνηση που προκαλεί ρίγη συγκίνησης, με τους ανθρώπους του ΟΦΗ να του… παραδίδουν το τρόπαιο.

Ήταν μια στιγμή που ξεπέρασε το ποδόσφαιρο. Μια στιγμή μνήμης, σεβασμού και συνέχειας. Γιατί ο ΟΦΗ δεν ξεχνά και ο Γκέραρντ θα είναι για πάντα κομμάτι της ψυχής του.