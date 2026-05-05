Τρίτη 05 Μαϊου 2026
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 29-36: Μεγάλο διπλό για τους Πειραιώτες – Ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά
Άλλα Αθλήματα 05 Μαΐου 2026, 20:33

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 29-36: Μεγάλο διπλό για τους Πειραιώτες – Ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά

Ο Ολυμπιακός ήταν καθολικά ανώτερος, «πάτησε» την ΑΕΚ με 36-29 στο Καματερό, ισοφάρισε τη σειρά των τελικών της Handball Premier σε 1-1 και απέκτησε ξανά πλεονέκτημα έδρας

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Ξανά… αφεντικό στους τελικούς ο Ολυμπιακός! Μετά την… αυτοκτονία στο Game 1 της Ηλιούπολης (32-33), οι Πειραιώτες «απάντησαν» με ηχηρό τρόπο στην ΑΕΚ και έκαναν άνετα το break στο break στους τελικούς της Handball Premier, επικρατώντας στο -κεκλεισμένων των θυρών- Κλειστό του Καματερού με 36-29. 1-1 πλέον η σειρά και πλέον οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εκ νέου το πλεονέκτημα έδρας στα χέρια τους.

Ο Ολυμπιακός ήταν καθολικά ανώτερος στο ματς, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, ήταν σαρωτικός και δεν έδωσε επ’ ουδενί το δικαίωμα στην «Ένωση» να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει κάτι από τον δεύτερο τελικό. Φέτος οι Πειραιώτες έχουν 3/3 επί της ΑΕΚ στο Καματερό! Δύο νίκες στο πρωτάθλημα (κανονική διάρκεια, play offs) και μία στον τελικό του Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας που έγινε στο ίδιο γήπεδο και ο Ολυμπιακός επικράτησε με 33-29!

Ο «Δικέφαλος» σημείωνε πρώτος γκολ στα πρώτα λεπτά του ματς, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πάντα την απάντηση. Ο Τζίμπουλας έβαλε για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ, όταν έκανε το 5-4, ενώ ο Σλίσκοβιτς έδωσε λίγο αργότερα προβάδισμα δύο τερμάτων (6-4) στους φιλοξενούμενους. Στη συνέχεια οι παίκτες του Ρικάρντο Τριλίνι άρχισαν να «ανοίγουν» σιγά-σιγά τη διαφορά, η οποία έφτασε στο +7 (16-9) στο 25΄, ενώ το α΄ μέρος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με 18-12.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν στον ίδιο… ρυθμό και στο ξεκίνημα του β΄ μέρους και απέκτησαν διψήφια διαφορά (24-14) στο 36΄. Στη συνέχεια η Ένωση προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε σε 6-7 γκολ διαφορά, ωστόσο ο Ολυμπιακός δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να πλησιάσει περισσότερο, με αποτέλεσμα να φτάσει στη νίκη και να ανακτήσει το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς.

Πεντάλεπτα: 3-2, 4-5, 5-7, 8-10, 9-16, 12-18 (ημχ.) 13-22, 17-25, 20-28, 24-30, 26-33, 29-36

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής (2), Μπούτος, Παναγιώτου (4), Μπάρος (1), Ραντόισιτς, Περίν, Αντωνιάδης, Τοριάνι (4), Κουκουλάς (10), Γκαρέν (3), Κολοβός, Τουρέ (3), Πεισότο (1), Στούμπερ (2), Ριμπέτ, Ματέους.

Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο, Εσκαλόνα, Κουν, Βίντα (1), Τζίμπουλας (2), Παπάζογλου (5), Παπαντωνόπουλος, Κανετέ (10), Κανδύλας (1), Σλίσκοβιτς (8), Τσαναξίδης, Ίβιτς, Σουργκιέλ (1), Μάνθος (3), Μιχαηλίδης (3), Σάββας (1), Πασιάς (1).

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Ρούμπιο: Η Επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει – Το Ιράν εξέδωσε μηχανισμό διαχείρισης του Ορμούζ

Αθλητική Ροή
LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 05.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός
Euroleague 05.05.26

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Ολυμπιακός για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Απίστευτο κι όμως, αληθινό, το... ακατάλληλο Aspmyra Stadion και μεγάλο όπλο της Μπόντο/Γκλιμτ, με τους Νορβηγούς να δαπανούν 100.000.000 € για την ανέγερση της υπερσύγχρονης «Arctic Arena». Ολες οι λεπτομέριες για το... τέλος του «εφιάλτη»!

Νικόλαος Κώτσης
Κοινωνικός τουρισμός: Το 62% των αιτήσεων θα απορριφθούν – Σκληρή κριτική από ΠΑΝΣΥΠΟ
ΔΥΠΑ 05.05.26

Πάνω από 500.000 αιτήσεις, που κατατέθηκαν μετ'εμποδίων, θα μείνουν εκτός του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός 2026-27». Για επιτελικό φιάσκο κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερρακάκης
Πρόεδρος Eurogroup 05.05.26

«Η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί στρατηγική ανάπτυξης αλλά άμυνα. Η Ευρώπη πρέπει πλέον να περάσει στην επίθεση», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Λούλα και Τραμπ ενδέχεται να συναντηθούν την Πέμπτη – Στην ατζέντα η καταπολέμηση του εγκλήματος και οι σπάνιες γαίες
Κόσμος 05.05.26

Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά μέχρι τώρα, τον περασμένο Οκτώβριο στη Μαλαισία. Επρόκειτο αρχικά να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις αρχές του έτους, κάτι όμως που τελικά δεν συνέβη

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έφτιαξε μηχανισμό για τη διαχείριση του διάπλου – Κανείς δεν περνάει χωρίς άδεια
Μέση Ανατολή 05.05.26

Ένα νέο μηχανισμό, με τον οποίο θα ελέγχει το Ιράν τον διάπλου στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Τα πλοία που θα θέλουν να κινηθούν στην περιοχή θα πρέπει να δηλώνουν την πρόθεσή τους και να εξασφαλίζουν ειδική άδεια.

Μονακό – Ολυμπιακός 82-105: Ραντεβού στην Αθήνα
Euroleague 05.05.26

Ο Ολυμπιακός διέλυσε με 105-82 τη Μονακό στο Πριγκιπάτο, έκανε το 3-0 και προκρίθηκε στο Final Four της Euroleague, που θα γίνει στην Αθήνα (22/5 – 24/5) – Με τον νικητή του ζευγαριού Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις (2-0 η σειρά) στα ημιτελικά οι Ερυθρόλευκοι.

Βρετανία: Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον
Βρετανία 05.05.26

Ο ηλικίας 64 ετών Κιρ Στάρμερ είναι ένας άχρωμος και άτολμος πολιτικός ισορροπιστής, ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων και των συναινέσεων που αποφεύγει τις πολιτικές προκλήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο
Τι συζητήθηκε 05.05.26

Τι συζήτησαν Κώστας Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη κατά την συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Σαφές ότι ο Κ. Καραμανλής εμμένει στη στάση και την απόφασή του σε σχέση με το συνέδριο της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 05.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]
Στεγαστική κρίση 05.05.26

Ούτε λίγο ούτε πολύ το 28,9% του πληθυσμού δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγη σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, όταν ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος εκτιμάται στο 8,2%

Ανδρομάχη Παύλου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

