ΑΕΚ – Ολυμπιακός 29-36: Μεγάλο διπλό για τους Πειραιώτες – Ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ξανά… αφεντικό στους τελικούς ο Ολυμπιακός! Μετά την… αυτοκτονία στο Game 1 της Ηλιούπολης (32-33), οι Πειραιώτες «απάντησαν» με ηχηρό τρόπο στην ΑΕΚ και έκαναν άνετα το break στο break στους τελικούς της Handball Premier, επικρατώντας στο -κεκλεισμένων των θυρών- Κλειστό του Καματερού με 36-29. 1-1 πλέον η σειρά και πλέον οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εκ νέου το πλεονέκτημα έδρας στα χέρια τους.

Ο Ολυμπιακός ήταν καθολικά ανώτερος στο ματς, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, ήταν σαρωτικός και δεν έδωσε επ’ ουδενί το δικαίωμα στην «Ένωση» να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει κάτι από τον δεύτερο τελικό. Φέτος οι Πειραιώτες έχουν 3/3 επί της ΑΕΚ στο Καματερό! Δύο νίκες στο πρωτάθλημα (κανονική διάρκεια, play offs) και μία στον τελικό του Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας που έγινε στο ίδιο γήπεδο και ο Ολυμπιακός επικράτησε με 33-29!

Ο «Δικέφαλος» σημείωνε πρώτος γκολ στα πρώτα λεπτά του ματς, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πάντα την απάντηση. Ο Τζίμπουλας έβαλε για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ, όταν έκανε το 5-4, ενώ ο Σλίσκοβιτς έδωσε λίγο αργότερα προβάδισμα δύο τερμάτων (6-4) στους φιλοξενούμενους. Στη συνέχεια οι παίκτες του Ρικάρντο Τριλίνι άρχισαν να «ανοίγουν» σιγά-σιγά τη διαφορά, η οποία έφτασε στο +7 (16-9) στο 25΄, ενώ το α΄ μέρος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με 18-12.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν στον ίδιο… ρυθμό και στο ξεκίνημα του β΄ μέρους και απέκτησαν διψήφια διαφορά (24-14) στο 36΄. Στη συνέχεια η Ένωση προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε σε 6-7 γκολ διαφορά, ωστόσο ο Ολυμπιακός δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να πλησιάσει περισσότερο, με αποτέλεσμα να φτάσει στη νίκη και να ανακτήσει το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς.

Πεντάλεπτα: 3-2, 4-5, 5-7, 8-10, 9-16, 12-18 (ημχ.) 13-22, 17-25, 20-28, 24-30, 26-33, 29-36

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής (2), Μπούτος, Παναγιώτου (4), Μπάρος (1), Ραντόισιτς, Περίν, Αντωνιάδης, Τοριάνι (4), Κουκουλάς (10), Γκαρέν (3), Κολοβός, Τουρέ (3), Πεισότο (1), Στούμπερ (2), Ριμπέτ, Ματέους.

Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο, Εσκαλόνα, Κουν, Βίντα (1), Τζίμπουλας (2), Παπάζογλου (5), Παπαντωνόπουλος, Κανετέ (10), Κανδύλας (1), Σλίσκοβιτς (8), Τσαναξίδης, Ίβιτς, Σουργκιέλ (1), Μάνθος (3), Μιχαηλίδης (3), Σάββας (1), Πασιάς (1).