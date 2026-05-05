Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο

Το κατώφλι του γραφείου του Κώστα Καραμανλή στην οδό Παναγή Κυριακού πέρασε (05/05) η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είχε συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό.

Tο 16ο Συνέδριο της ΝΔ θα διεξαχθεί από 15 έως 17 Μαΐου

Δεδομένο είναι ότι η κ. Μπακογιάννη επισκέπτεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον Κ. Καραμανλή, ωστόσο η σημερινή συνάντηση είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον, αφού ασφαλώς εντάσσεται και στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναμενόταν να αναλάβει προς την κατεύθυνση να παραστεί στο Συνέδριο της ΝΔ στις 15-17 Μαϊου ο πρώην πρωθυπουργός.

Άλλωστε η ίδια η πρώην υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Καραμανλή, κληθείσα να σχολιάσει πρόσφατα (Παραπολιτικά 90,1) την πληροφορία ότι ο Κ. Καραμανλής δεν θα παραστεί στο συνέδριο, είχε δηλώσει ότι «με στενοχωρεί αυτό, δεν το ξέρω αλλά αν είναι αλήθεια θα κάνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια μπορούμε προς την κατεύθυνση αυτή ώστε και ο κ. Καραμανλής να είναι παρών στο συνέδριο της ΝΔ».

Η ατζέντα

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πληροφορίες του in, στην ατζέντα της σημερινής συνάντησης του Κ. Καραμανλή και της Ντ. Μπακογιάννη βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τα ελληνοτουρκικά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενώ η κ. Μπακογιάννη έδωσε στον πρώην πρωθυπουργό το κομμάτι του βιβλίου της, το οποίο αφορά την θητεία της στο υπουργείο Εξωτερικών, επί της κυβέρνησης Καραμανλή.

Και βέβαια συζήτησαν και για το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ. Είναι σαφές ότι ο πρώην πρωθυπουργός εμμένει στην απόφασή του να μην παραστεί στο συνέδριο, όπου είναι προφανές ότι δε μπορεί απλώς να πάει να ακούσει και να χειροκροτήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον οποίο ασκεί, όλο αυτό το διάστημα, με τον δικό του θεσμικό τρόπο, έντονη κριτική.

Και από την άλλη γνωρίζει ότι αν πάει στο συνέδριο και μιλήσει, εκφράζοντας τις διαφωνίες, τους προβληματισμούς και την κριτική του προς τον σημερινό πρωθυπουργό, τότε θα τινάξει το συνέδριο στον αέρα.

Νέα δημόσια παρέμβαση

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι ο κ. Καραμανλής -ο οποίος, λόγω και της οικογενειακής του παράδοσης, θεωρεί σπίτι του τη ΝΔ και δεν θα έκανε ποτέ κάτι που θα την έβλαπτε- έχει επιλέξει να διατυπώνει με τον δικό του θεσμικό τρόπο τις διαφωνίες του με το Μαξίμου, εμφανίζεται να επιλέγει να κινηθεί και τώρα με τον ίδιο θεσμικό τρόπο και να στείλει το μήνυμα της αγεφύρωτης απόστασης που τον χωρίζει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μέσα από την ηχηρή απουσία του από το συνέδριο.

Κάτι που έχει πράξει και σε άλλες κεντρικές πρωθυπουργικές εκδηλώσεις, όπως λ.χ. το street party στη Ρηγίλλης για τα 50 χρόνια της ΝΔ, όπου και πάλι ο πρώην πρωθυπουργός επέλεγε να στείλει το μήνυμά του μέσω της απουσίας του.

Μάλιστα αύριο, όπως πληροφορείται το in, αναμένεται νέα δημόσια παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος θα είναι κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση για τα 75 χρόνια της ΚΕΟΣΟΕ στην Παλλήνη, όπου θα μιλήσει για τα αγροτικά ζητήματα.