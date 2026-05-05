Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου-Πολύζου στην Αθηναϊκή Λέσχη – Πριν το επίσημο γεύμα προς τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αξίωνε να συλληφθεί η δημοσιογράφος, Βασιλική Πολύζου.
Ένταση σημειώθηκε μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου λίγα λεπτά πριν το επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προς τιμήν του Οικομενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
Το περιστατικό έγινε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου
Η δημοσιογράφος βρέθηκε στην Αθηναϊκή Λέσχη για να καλύψει το γεγονός, καθώς επρόκειτο για μια επίσημη εκδήλωση προς τιμήν του προκαθήμενου της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Σύλληψη της Πολύζου ζήτησε η Κωνσταντοπούλου
Το κλίμα φορτίστηκε έντονα όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου είδε τη Βασιλική Πολύζου και ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και αρμόδια στελέχη να προχωρήσουν στη σύλληψή της, υποστηρίζοντας ότι έχει κινηθεί νομικά εναντίον της.
Σύμφωνα με μάρτυρες του περισταστατικού η πρόεδρος της Πλεύσης χαρακτήρισε τη δημοσιογράφο «κακοποιό στοιχείο» πως έχει «κινηθεί εναντίον της, για εγκληματική οργάνωση».
Πώς έληξε το επεισόδιο
Η «πυροσβεστική» διάθεση που επέδειξε ο Νικήτας Κακλαμάνης δεν έκαμψε την αξίωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για σύλληψη της δημοσιογράφου με την πρόεδρο του κοινοβουλευτικού κόμματος να τονίζει πως πρόκειται για κλειστή εκδήλωση αφού δεν υπήρχε παρουσία συναδέλφων της Πολύζου.
Τελικά, το επεισόδιο έληξε χωρίς σύλληψη αλλά με την αποχώρηση της Βασιλικής Πολύζου από την Αθηναϊκή Λέσχη.
