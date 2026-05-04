Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική Γυναικών

Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική πόλο Γυναικών
Άλλα Αθλήματα 04 Μαΐου 2026, 17:20

Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική πόλο Γυναικών

Η Εθνική πόλο Γυναικών με επιμέρους 6-2 στο τέταρτο οκτάλεπτο, νίκησε 14-9 την Ουγγαρία για τη Β' προκριματική φάση και σε πολύ μεγάλο ποσοστό εξασφάλισε την πρόκρισή της στα τελικά του World Cup.

Το σημαντικότερο βήμα για την πρόκρισή της στα τελικά του World Cup (θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϋ τον προσεχή Ιούλιο (22-26).) έκανε η Εθνική πόλο γυναικών το μεσημέρι της Δευτέρας (4/5). Στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής για τις θέσεις 5-8 της (Β’ φάση) των προκριματικών του Division 1 που διεξάγονται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, η Ελλάδα επικράτησε της Ουγγαρίας με 14-9.

Ουσιαστικά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε τον ισχυρότερο αντίπαλο στη μάχη για το τελευταίο εισιτήριο, καθώς η μεν Αυστραλία την οποία η ομάδα του Χάρη Παυλίδη θα αντιμετωπίσει και την Τετάρτη (6/5, 16:45)  έχει προκριθεί αυτόματα στα τελικά ως οικοδέσποινα, ενώ ο τελευταίος αντίπαλος είναι η αδύναμη Ιαπωνία η οποία χωρίς νίκη στο τουρνουά έχει ήδη αποκλειστεί.

Όσον αφορά την εξέλιξη του ματς με την Ουγγαρία, η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025 και κάτοχος του τίτλου, πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση, και με ένα εκπληκτικό τελευταίο οκτάλεπτο πραγματοποίησε πολύ καθοριστικό βήμα για την επίτευξη του στόχου της που είναι η δυνατότητα να υπερασπιστεί τον τίτλο της.

Τοπ-σκόρερς αναδείχθηκαν η Χριστίνα Σιούτη που σημείωσε πέντε τέρματα και η Έλενα Ξενάκη που σημείωσε τέσσερα.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο, η Ουγγαρία προηγήθηκε 2-1 στο πρώτο οκτάλεπτο, με την εθνική μας ομάδα να ανοίγει το σκορ στο 6.32 από τη λήξη του με την Έλενα Ξενάκη. Οι Μαγυάρες πέτυχαν και το 3-1 αλλά η Εθνική πόλο Γυναικών…άλλαξε ταχύτητα και με ένα μίνι σερί 3-0, και πολύ καλές άμυνες, προηγήθηκε 4-3 με τέρματα της Στεφανίας Σάντα, της Χριστίνας Σιούτη και της Μαρίας Πάτρα. Το ημίχρονο έκλεισε με ισοπαλία 4-4 καθώς ισοφάρισε η Φάραγκο στο 1.07 ( η Μπογκλάρκα Νέσμελι είχε στο α’ μέρος 7/11 και ποσοστό 63,6% και η Ιωάννα Σταματοπούλου 5/9 και 55,6%).

Η Σοφία Τορνάρου έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα μας (5-4, 7.44 από τη λήξη της γ’ περιόδου), στα 6.55 κερδίσαμε αποβολή, ο Χάρης Παυλίδης πήρε το τάιμ άουτ, και τα κορίτσια διεύρυναν τη διαφορά (6-4) με την Ξενάκη. Συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, παίρνοντας διαφορά δυο τερμάτων (6-4, 7-5, 8-6) με την Ουγγαρία να μειώνει 6-5, 7-6. 8-7.

Στην τελευταία περίοδο: με πέναλτι (στο 7.22, σε φάση που αποβλήθηκε ο Ούγγρος τεχνικός, Σάντορ Τσεχ) η Χριστίνα Σιούτη διαμόρφωσε το 9-7, και με παρόμοιο τρόπο και πάλι η Σιούτη στο 5.54 έδωσε αέρα τριών γκολ στην εθνική μας (10-7). Στο 5.03 η Ξενάκη έκανε το 11-7 και στο 3.16 η Αθηνά Γιαννοπούλου το 12-7 στο καλύτερο διάστημα της ομάδας στη διοργάνωση. Μέχρι το τέλος συνέχισε σε καταιγιστικό ρυθμό και έφτασε με άνεση στην νίκη-κλειδί που τόσο χρειαζόταν.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 9-14

Οκτάλεπτα: 2-1, 2-3, 3-4, 2-6

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Σάντορ Τσεχ): Νέσμελι (10/24, 41,7%), Σιλάγκι, Βάλι 1, Βάρο 1, Ντομσόντι, Ντόμπι, Χέτζλ, Λεϊμέτερ, Αλάκζα, Φάραγκο 4, Γκάρντα 1, Γκολοπέντζα, Λεντβάι 1, Χάιντου 1.

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου (10/19, 52,6%), Κουρέτα, Σάντα 1, Γιαννοπούλου 2, Ξενάκη 4, Σιούτη 5, Πάτρα 1, Σαλταμανίκα, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη.

Δείτε όλα τα στατιστικά και αναλυτικά τη διακύμανση του αγώνα, ΕΔΩ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΪΟΥ

(θέσεις 5-8) Ουγγαρία-Ελλάδα 9-14

16.45 (θέσεις 5-8) Αυστραλία-Ιαπωνία

19.30 (θέσεις 1-4) Ολλανδία-ΗΠΑ

21.15 (θέσεις 1-4) Ισπανία-Ιταλία

ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ

15:00 Αυστραλία-Ελλάδα

16:45 Ουγγαρία – Ιαπωνία

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ

15:00 Ουγγαρία-Αυστραλία

16:45 Ιαπωνία-Ελλάδα

