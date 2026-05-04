Η κλήρωση για το τουρνουά της Ρώμης: Με Μαχάτς στον πρώτο γύρο ο Τσιτσιπάς (vid)
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον πρώτο γύρο του 1000άρι τουρνουά της Ρώμης θα αντιμετωπίσει τον Τόμας Μαχάτς, Νο. 41 στον κόσμο.
Τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ρώμης, αλλά και τους πιθανούς αντιπάλους του μέχρι τον τελικό, έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Ο Έλληνας τενίστας στην πρεμιέρα του στο ιταλικό τουρνουά θα αντιμετωπίσει τον Τόμας Μαχάτς, Νο. 41 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, από τον οποίο είχε ηττηθεί φέτος στο Αυστραλιανό Όπεν.
Εάν πάρει ρεβάνς και επικρατήσει του Τσέχου, ο Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει πιθανότατα τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, Νο. 7 στο ταμπλό της Ρώμης.
Στον τρίτο γύρο έχει ως πιθανό αντίπαλό του τον Κορεντίν Μουτέ και στον τέταρτο τους Φλάβιο Κομπόλι και Κάμερον Νόρι. Στα προημιτελικά τον Φέλιξ Οζιέ Αλιασίμ και στα ημιτελικά τον Γιάνικ Σίνερ, με τον Ιταλο να είναι το φαβορί για τον τίτλο στη Ρώμη.
Στην άλλη μεριά του ταμπλό και ως εκ τούτου μπορεί να τους βρει μόνο στον τελικό, βρίσκονται οι Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Νόβακ Τζόκοβιτς, που επιστρέφει στη δράση. Μαζί τους είναι μεταξύ άλλων οι Αλεξ Ντε Μινόρ, Κάρεν Κατσάνοφ και Λορέντσο Μουσέτι.
Ανέβηκε ο Τσιτσιπάς
Όσον αφορά στα rankings, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την εξαιρετική πορεία που έκανε στο 1000άρι τουρνουά της Μαδρίτης, ανέβηκε πέντε θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και πλέον βρίσκεται στο Νο. 75 του κόσμου. Πρώτος φυσικά παραμένει ο Γιάνικ Σίνερ, ο οποίος μετά την κατάκτηση του τίτλου στη Μαδρίτη αύξησε τη διαφορά από τον δεύτερο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος έχασε το τουρνουά λόγω τραυματισμού.
Η πρώτη δεκάδα στον κόσμο:
Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 14.350 βαθμοί
Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 12.960
Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.805
Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.700
Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.050
Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.030
Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 3.770
Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.755
Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.460
Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 3.415
- Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 765
- Η κλήρωση για το τουρνουά της Ρώμης: Με Μαχάτς στον πρώτο γύρο ο Τσιτσιπάς (vid)
