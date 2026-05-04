Από τον Μάσα, στον… Χουάνκαρ και στην Τούμπα- Όλες οι φάσεις που… υπέγραψαν οι Ιταλοί διαιτητές (vids)
Ποδόσφαιρο 04 Μαΐου 2026, 15:59

Από τον Μάσα, στον… Χουάνκαρ και στην Τούμπα- Όλες οι φάσεις που… υπέγραψαν οι Ιταλοί διαιτητές (vids)

Τρία κρίσιμα ντέρμπι, τρεις Ιταλοί διαιτητές και ένα κοινό αποτέλεσμα - Όλες οι φάσεις που... υπέγραψαν οι ρέφερι από τη γειτονική χώρα

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα σε ένα παιχνίδι όπου συνέβησαν πράγματα και θαύματα από τους Ιταλούς διαιτητές, που δεν κράτησαν ούτε τα προσχήματα, με τους ερυθρόλευκους να αδικούνται σε ακόμη ένα κρίσιμο ντέρμπι από ρέφερι που ήρθαν στη Super League να σφυρίξουν από τη γειτονική χώρα.

Ο διαιτητής Σότσα, μαζί με τους βοηθούς και τον Παϊρέτο στο VAR έκλεισαν τα μάτια σε πολλές φάσεις. Τέσσερις διεθνείς ρέφερι από την Ιταλία που θα τους θυμόμαστε για καιρό. Το «καρέ» που δεν είδε τον Μπάμπα να είναι ένα μέτρο οφσάιντ στη φάση του ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-0 είναι η πιο χαρακτηριστική φάση για το δυο μέτρα και δυο σταθμά, σε αγωνιστικό χώρο και VAR, σε μια… σύμπτωση επαναλαμβανόμενη με Ιταλούς διαιτητές.

Από τον Νταβίντε Μάσα στο Καραϊσκάκη πριν από τρία χρόνια (23/4/2023) στο Ολυμπιακός – ΑΕΚ που όρισε την τύχη της αναμέτρησης με απίστευτες αποφάσεις, μέχρι το… περιβόητο ντέρμπι του Χουάνκαρ, με διαιτητή τον Φάμπιο Μαρέσκα, που αποχώρησε από το γήπεδο με δική του βούληση και πριν σφυριχτεί προσωρινή διακοπή, να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Και φυσικά το παιχνίδι της Κυριακής στην Τούμπα με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ και ρέφερι τον Σιμόνε Σότσα, με τον Παϊρέτο στο VAR που τα έκαναν… μαντάρα. Ή καλύτερα τα έκαναν όπως ήθελαν, κλείνοντας τα μάτια στο καθαρό οφσάιντ του Μπάμπα στο 1-0, στο φάουλ στον Κοστίνια και στο χέρι του Κένι, που είναι κάποιες από τις πολλές φάσεις που αδικήθηκε ο Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλές φάσεις που αδικήθηκε στην Τούμπα από τον Σότσα, ενώ το ίδιο ισχύει και από τα ματς του 2023, όπου σφύριξαν Ιταλοί ρέφερι. Το ματς με την ΑΕΚ και τον Μάσα τον Απρίλιο του 2023 είναι σημαδιακό με λάθη που έβαλαν φωτιά στο γήπεδο και προκάλεσαν την οργή των γηπεδούχων, ενώ το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό εκτός από αμφισβητούμενες φάσεις έχει και τη διακοπή του αγώνα από τον Μαρέσκα.

Το μεμπτό για τον Μαρέσκα και αυτό που τελικώς έκρινε στα δικαστήρια τον αγώνα και τον μετέτρεψε από μια ισοπαλία του 1-1 σε ήττα στα χαρτιά για τον γηπεδούχο Ολυμπιακό, είναι μια πρόσθετη έκθεση του Μαρέσκα που ζητήθηκε από τον δικαστή της Super League και στην οποία ο Μαρέσκα αυθαιρέτως γράφει για «seriousness of injury» πράγμα που δεν ανέφερε ποτέ στο φύλλο Αγώνα.

Όλες οι φάσεις που… έχασαν οι διαιτητές στο ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στην Τούμπα

3 Μαΐου 2026
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1
Διαιτητής: Simone Sozza
Βοηθοί: Marco Trinchieri – Federico Fontani
4ος: Χρήστος Βεργέτης
VAR: Luca Pairetto
AVAR: Francesco Fourneau

11′ Ο Μπάμπα πάτησε τον Κοστίνια λίγο πριν αυτός μπει στην περιοχή του ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα να τον προλάβει ο Παβλένκα. Ο Σότσα δεν έδωσε φάουλ υπέρ του Κοστίνια, ούτε κίτρινη έβγαλε στον Μπάμπα.
13′ Δεν υπήρχε κόρνερ στη φάση από την οποία προήλθε το 1-0 του ΠΑΟΚ. Η μπάλα χτύπησε τελευταία στον Κένι μετά το διώξιμο του Πιρόλα.
15′ Ο ΠΑΟΚ σκόραρε με τον Γερεμέγεφ, όμως το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει επειδή ο Μπάμπα ήταν μπροστά από τον Τζολάκη και έκλεινε το οπτικό πεδίο του γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Ο δεύτερος βοηθός και ο VAR Παϊρέτο έκλεισαν ξανά τα μάτια σε ολοκάθαρη παράβαση – καρμπόν με το γκολ του Ολυμπιακού που ακυρώθηκε στο ματς των play offs με την ΑΕΚ.
42΄Ο Ορτέγκα πήρε κίτρινη για πάτημα σε αντίπαλο, την στιγμή κατά την οποία είχαν μείνει ατιμώρητα νωρίτερα δύο τέτοια φάουλ παικτών του ΠΑΟΚ.
65′ Δευτερόλεπτα πριν από το 3-1 του ΠΑΟΚ, ο Μιχαηλίδης σπρώχνει και ρίχνει στο έδαφος τον Ορτέγκα. Ο διαιτητής δεν καταλογίζει φάουλ και στην εξέλιξη της φάσης ο ΠΑΟΚ σημείωνει τρίτο γκολ.
74′ Θα έπρεπε να δοθεί πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού για χέρι του Κένι.

Όλες οι φάσεις από το Ολυμπιακός – ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη

23 Απριλίου 2023
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-3
Διαιτητής: Davide Massa
Βοηθοί: Alessio Berti – Filippo Bercigli
4ος: Βασίλειος Φωτιάς
VAR: Marco Piccinini
AVAR: Πολυχρόνης Κωσταράς

1′ Έπρεπε να σφυρίξει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού όταν ο Βίντα κράτησε τον Μπακαμπού.
8′ Έπρεπε να σφυρίξει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού όταν ο Μουκουντί της ΑΕΚ έσπρωξε τον Βαλμπουενά.
13′ Κακώς ο διαιτητής δεν σφύριξε πέναλτι σε σπρώξιμο στο Μπακαμπού, έπρεπε ο VAR να συστήσει στο διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης για πέναλτι.

18′ Σωστά ο Α βοηθός υπέδειξε οφσάιντ παίκτη της ΑΕΚ, όμως θα μπορούσε ο διαιτητής να παίξει το πλεονέκτημα.
27′ Έπρεπε να σφυρίξει επιθετικό φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού (έσπρωξε ο Ελίασον τον Ρέαμπτσουκ), αντί να υποδείξει κόρνερ υπέρ της ΑΕΚ.
30′ Έπρεπε να υποδείξει κίτρινη κάρτα στον Σιμάνσκι της ΑΕΚ για ανακοπή υποσχόμενης επίθεσης.
35′ Έπρεπε να σφυρίξει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού για αντικανονικό μαρκάρισμα στον Φορτούνη (κλωτσιά στην κνήμη).
38′ Έπρεπε να αποβάλλει με κόκκινη κάρτα τον Σιμάνσκι για σοβαρό επικίνδυνο παίξιμο στον Βαλμπουενά, πάτημα με τις τάπες του στον αχίλλειο τένοντα.
41′ Κακώς υπέδειξε κίτρινη κάρτα στον Ρόντινέι, το μαρκάρισμα του δεν ήταν ριψοκίνδυνο. Σε παρόμοιες περιπτώσεις δεν είχε σφυρίξει ούτε φάουλ, αλλά ούτε είχε υποδείξει κίτρινες κάρτες σε παίκτες της ΑΕΚ.
66′ Κακώς δεν σφύριξε φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια ο Φορτούνης έκανε φάουλ σωστά σφύριξε και υπέδειξε και κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού για αντιαθλητική συμπεριφορά. Έπρεπε όμως να υποδείξει και δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Σιμάνσκι της ΑΕΚ για την αψιμαχία που είχαν μεταξύ τους.
72′ Έπρεπε να σφυρίξει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, όταν παίκτης της ΑΕΚ μάρκαρε αντικανονικά τον Φορτούνη.
78′ Έπρεπε να σφυρίξει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού όταν Βίντα της ΑΕΚ μάρκαρε αντικανονικά τον Φορτούνη, έξω αριστερά από την περιοχή της ΑΕΚ.

80-82′ Κακώς σφύριξε πέναλτι όταν ο Βίντα έπεσε στην περιοχή πέναλτι, κακώς ο VAR δεν συνέστησε στον διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης, για μη παράβαση πέναλτι. Δεν υπήρξε καμία επαφή από τον Ρέαμπτσουκ.
90+1-5′ Κακώς ο Β βοηθός και ο διαιτητής δεν σφύριξε φάουλ πριν από το γκολ της ΑΕΚ, κακώς ο VAR δεν συνέστησε στο διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης για παράβαση φάουλ πριν από το γκολ.

Όλες οι φάσεις από το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (διακοπή) στο Καραϊσκάκη

22 Οκτωβρίου 2023
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-1 (διακοπή)
Διαιτητής: Fabio Maresca
Βοηθοί: Giovanni Baccini – Valerio Vecchi
4ος: Ευστάθιος Γκορτσίλας
VAR: Marco Piccinini
AVAR: Βασίλειος Νικολακάκης

6′ Ο Α βοηθός υπέδειξε οφσάιντ, όμως η φάση ήταν οριακή και έπρεπε να το υποδείξει μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης.
11-12′ Έπρεπε να υποδείξει κίτρινη κάρτα στον Σένκεφελντ του Παναθηναϊκού για ριψοκίνδυνο παίξιμο, πάτημα στο πόδι του Μασούρα.
28-30′ Στο γκολ του Παναθηναϊκού από το μακρινό πλάνο που έδειξαν δεν είναι ξεκάθαρο αν ήταν οφσάιντ ο Ιωαννίδης. Εγινε έλεγχος επιβεβαίωσης από το VAR για οφσάιντ, όμως έπρεπε να δείξουν την φάση χρησιμοποιώντας την τρισδιάστατη γραμμή του οφσάιντ στον Ιωαννίδη. Ο οποίος έκανε κίνηση να μαρκάρει τον αντίπαλό του αμυντικό, που αν ήταν οφσάιντ έπρεπε να τον τιμωρήσουν γιατί επηρέασε τον αντίπαλό του.
31′ Κακώς σφύριξε επιθετικό φάουλ σε βάρος του Μασούρα, δεν έκανε κάτι το αντικανονικό.
34′ Έπρεπε να υποδείξει κίτρινη κάρτα στον Παλάσιος του Παναθηναϊκού για ριψοκίνδυνο παίξιμο στο πόδι του Ποντένσε.
43′ Έπρεπε να σφυρίξει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού όταν παίκτης του Παναθηναϊκού μάρκαρε αντικανονικά τον Φορτούνη. Στην αμέσως επόμενη διακοπή ο Φορτούνης διαμαρτυρήθηκε στο διαιτητή και του υπέδειξε κίτρινη κάρτα.
49′ Η στιγμής της διακοπής με τον φερόμενο τραυματισμό του Χουάνκαρ.

Μελόνι: Δεν συμφωνώ με ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία
Δεν εξαρτάται από μένα 04.05.26

Μελόνι: Δεν συμφωνώ με ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία

Η Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται στη Ρώμη για συνομιλίες στις οποίες περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον πάπα Λέοντα

Σύνταξη
Η άγρια δολοφονία μοντέλου που «πάγωσε» την Ελβετία – Τη σκότωσε και τη διαμέλισε με πρωτοφανή αγριότητα
Αποτροπιασμός 04.05.26

Η άγρια δολοφονία μοντέλου που «πάγωσε» την Ελβετία – Τη σκότωσε και τη διαμέλισε με πρωτοφανή αγριότητα

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στο Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία, μετά από σφοδρή αντιπαράθεση του ζευγαριού.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες – Αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη
Πολιτική 04.05.26

ΠΑΣΟΚ: Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες – Αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη

«Η αλήθεια είναι μία: επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες. Μιλώντας για κυβερνητική πρωτοβουλία που θα μειώσει τα επιτόκια και θα βάλει όρια στο ύψος των οφειλών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Με τη συνήθη δικαιολογία περί «σεβασμού στην Δικαιοσύνη» – δεν – απάντησε ο Μαρινάκης στις αποκαλύψεις του in για Τζαβέλλα
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Με τη συνήθη δικαιολογία περί «σεβασμού στην Δικαιοσύνη» – δεν – απάντησε ο Μαρινάκης στις αποκαλύψεις του in για Τζαβέλλα

«Το πού εφαρμόζεται και πού όχι ένα άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αυτό θα το αξιολογήσουν οι δικαστικοί λειτουργοί - ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε κανένας τηλεδικαστής ή δικαστής εφημερίδας, πληκτρολογίου ή από πολιτικό κόμμα. Τελεία και παύλα! Κανένα άλλο σχόλιο», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης

Σύνταξη
Βαρουφάκης: Αρνήθηκε επίσης τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ – Ιστορικά γεγονότα πλαστογραφούνται
Η επιστολή του 04.05.26

Ο Βαρουφάκης αρνήθηκε επίσης τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ - «Ιστορικά γεγονότα πλαστογραφούνται»

Με αιχμηρά σχόλια για συσκότιση, παραποίηση και πλαστογραφία ιστορικών γεγονότων ο Γιάνης Βαρουφάκης αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για το πρώτο εξάμηνο του 2015

Σύνταξη
Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική των υποκλοπών – Predator, ΕΥΠ και αναζήτηση ευθυνών Μητσοτάκη στο επίκεντρο
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική των υποκλοπών – Predator, ΕΥΠ και αναζήτηση ευθυνών Μητσοτάκη στο επίκεντρο

Μεταξύ άλλων, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, τονίζει τη χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022 αλλά και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκομένου προσώπου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της
Ελλάδα 04.05.26

Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της

Σύμφωνα με τον δικηγόρος της η Παρασκευή Τυχεροπούλου θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με όλα τα νόμιμα μέσα, με τη Δικαιοσύνη να αποτελεί τον τελικό κριτή της υπόθεσης.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

