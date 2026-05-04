04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
Ζαχαριάδης: Το μανιφέστο Τσίπρα, βάση διαλόγου για ενότητα και ανασύνθεση – Το ΠΑΣΟΚ κρατά ανοιχτή την πόρτα στη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 04 Μαΐου 2026, 13:28

«Αναγκαίο να υπάρξει επικοινωνία όχι μόνο Τσίπρα- Φάμελλου, αλλά όλες οι πλευρές με όλες τις πλευρές που ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα. Καθοριστικό να γίνει μία συσπείρωση δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο, ιδίως τώρα που το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί μια γραμμή περιχαράκωσης», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

«Το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή επεξεργασία. Είναι πλήρης, είναι σύγχρονη, είναι φρέσκια», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, εξηγώντας πως επειδή ο ίδιος, στο παρελθόν, έχει ασχοληθεί «και ευρύτερα με τα διεθνή, όχι μόνο της Αριστεράς αλλά και του προοδευτικού χώρου, είναι στο κλίμα και στις διατυπώσεις που έχουν τα σύγχρονα σοσιαλιστικά κόμματα στην Ευρώπη, όπως το ισπανικό του Σάντσεθ, ή παλιότερες διατυπώσεις που είχε το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και βεβαίως», προσέθεσε, «έχει στοιχεία και από αυτά τα οποία λέει η Αριστερά στην Αμερική, εν προκειμένω ο Σάντερς».

«Πρέπει να βρεθούμε όλοι μαζί σε μία κοίτη ενιαία. Αυτή είναι η στόχευσή μας, αυτή είναι η στρατηγική μας. Κανένας δεν θα μας συγχωρέσει χωριστές πορείες και χωριστές εκλογικές καταγραφές», υπογράμμισε ο κ. Ζαχαριάδης, σημειώνοντας ότι «συντρέχουν όροι και προϋποθέσεις ανασυγκρότησης της ευρύτερης παράταξης».

Όπως είπε, μάλιστα, για το μανιφέστο Τσίπρα, «εκτιμώ ότι αυτό το κείμενο είναι καταρχήν μία βάση πολιτικού διαλόγου για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν ένα βήμα κοινό την επόμενη μέρα. Δεν χρειαζόμαστε φθινόπωρο. Χρειαζόμαστε μία διαρκή και παρατεταμένη άνοιξη στον χώρο, γιατί έχουμε βυθιστεί στο φθινόπωρο και τον χειμώνα».

«Ο Τσίπρας έχει αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα»

«Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούν να υπάρχουν δύο σχήματα στις εκλογές, δηλαδή και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας», ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης και προσέθεσε: «Πρέπει να ξεκινήσουν τώρα όλες οι διαδικασίες διαλόγου, προκειμένου να καταλήξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε μία εκλογική καταγραφή. Δεν υπάρχει περιθώριο πολλών καταγραφών, διασπάσεων και κατατμήσεων. Όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας, κατατείνουν ως χορηγοί του κ. Μητσοτάκη. Με αυτό το πλαίσιο, όταν υπάρχει βούληση, βρίσκεται και ο τρόπος. Εμείς έχουμε καταθέσει δημόσια μία άποψη. Προφανώς θα καταθέσουν και οι άλλοι τις απόψεις τους και με σύνθεση, ανοιχτή καρδιά, ανοιχτό μυαλό και συντροφικότητα θα καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης επισήμανε, παράλληλα, ότι «είναι αναγκαίο να υπάρξει επικοινωνία όχι μόνο Φάμελλου-Τσίπρα, Τσίπρα- Φάμελλου, αλλά όλες οι πλευρές με όλες τις πλευρές που ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα. Είναι κρίσιμο και καθοριστικό να γίνει μία πανστρατιά, μία ευρύτατη συσπείρωση δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο, ιδίως τώρα που το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί μια γραμμή περιχαράκωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι στην πολιτική παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Υπάρχουν και τα πρόσωπα, υπάρχουν και τα κείμενα, υπάρχουν και οι διαδρομές».

«Εμένα με ενδιαφέρει να κερδίσουμε τη μεγάλη εικόνα της συσπείρωσης του ευρύτερου χώρου. Να φύγουμε από τον σεχταρισμό και τον πολύ-τεμαχισμό. Και σε αυτή την προσπάθεια νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συναντηθούμε και με τον Τσίπρα και με τον Χαρίτση και με τον Πέτρο Κόκκαλη και με όλους όσοι ενδιαφέρονται να είναι σε μια κοινή τέτοια πορεία», τόνισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε, επίσης, ότι «αρχηγό θα βάλουμε αυτόν που μπορεί να έχει την καλύτερη επίδοση. Το κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή είναι να ανοίξουν τα τηλέφωνα να συζητήσουμε με αυτό το κείμενο ως βάση», ενώ υπογράμμισε πως «ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα, στο πρόσφατο παρελθόν. Και νομίζω ότι έχοντας κάνει αυτοκριτική, έχοντας αναθεωρήσει πολιτικές και έχοντας προσαρμόσει τη στρατηγική του ευρύτερου χώρου στα ερωτήματα του παρόντος και του μέλλοντος, μπορούν να δημιουργηθούν μεγάλες δυναμικές και μεγάλες συσπειρώσεις», για να καταλήξει πως «η κουβέντα όμως ξεκινάει, κατά τη γνώμη μου, από την ενότητα ενός πολυδιασπασμένου και πολυτραυματισμένου χώρου. Και βεβαίως, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την προσπάθεια είναι πάρα πολύ σημαντικός».

«Το ΠΑΣΟΚ κρατά ανοιχτή την πόρτα στη ΝΔ»

Αναφορικά με το ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Ζαχαριάδης, αφού ξεκαθάρισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέτωπο με την κυβέρνηση, όχι με την σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, υπογράμμισε πως «για να μπορέσεις να κάνεις μέτωπο με την κυβέρνηση πρέπει να είσαι καθαρός στις σχέσεις σου και με την κοινωνία και με τις άλλες δυνάμεις στο πολιτικό σύστημα».

«Δεν μπορεί να λες και εσύ και άλλες δυνάμεις πόσο αυταρχική είναι η συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο κράτος δικαίου και τι άθλιες μεθοδεύσεις είναι αυτές. Και να τα λες και εσύ και άλλοι – αναφέρω: Παυλόπουλος, Μενουδάκος, Σωτηρέλης, Δρόσος και πολλοί άλλοι. Και μετά να πηγαίνει ο κ. Δουδώνης, βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, διορισμένος δηλαδή από τον κ. Ανδρουλάκη, και να κάνει πρόταση κοινά αποδεκτή με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να είναι σε αυτά τα ζητήματα συνομιλητής η Νέα Δημοκρατία; Κατά τη γνώμη μου, όχι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Και προσέθεσε πως «το θέμα είναι αν συναινείς αυτή τη στιγμή σε προτάσεις τις οποίες είτε κάνει η Νέα Δημοκρατία, είτε τις κάνεις εσύ και τις κάνει δεκτές η Νέα Δημοκρατία. Αν δηλαδή δημιουργείς μεγάλο συνασπισμό και συναίνεση μέσα στη Βουλή».

«Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί την απόφασή του για μη συνεργασία με τη ΝΔ. Και στο προεδρείο της Βουλής και στη ΓΣΕΕ και με τα λεγόμενα του κ. Μεϊμάρογλου και βεβαίως στο ζήτημα της συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων. Καταθέτει μία πρόταση μόνο του για Εξεταστική Επιτροπή, την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ γνωρίζει και είχε κληθεί να συνδιαμορφώσει με τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών
Επικαιρότητα 04.05.26

Για τη σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διαδικασία πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών θα γνωμοδοτήσει η επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής

Σύνταξη
Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές
Πολιτική 04.05.26

Ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του αναφέρει ότι παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ αφήνοντας αιχμές κατά του προέδρου του κόμματος. «Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο κόμμα» αναφέρει 

Σύνταξη
Υποκλοπές: «Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» – Κόντρα κυβέρνησης με αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠ συνεχίζουν να βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό - Τι λένε Μαρκόπουλος, Αναστασίου, Γιαννούλης

Σύνταξη
Σκάνδαλα, δημοσκοπική φθορά και εσωκομματικές φουρτούνες – Στα σχοινιά η κυβέρνηση
Πολιτική 04.05.26

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός αναζητούν μάταια ένα αφήγημα για να ανακόψουν τη δημοσκοπική καθίζηση αλλά και να στρέψουν τη συζήτηση μακριά από τα σκάνδαλα που την βαραίνουν, όπως αυτά των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγωνία για νέες πιθανές διαφοροποίησεις στη συνεδρίαση της ΚΟ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη

Σύνταξη
Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή
Πολιτική 04.05.26

 Η πρόταση κατατέθηκε με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του ΥΠΑΑΤ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και οδηγείται σε «μετωπική» με τον Μητσοτάκη
Πολιτική 04.05.26

Με το βλέμμα στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ επιλέγει τη γραμμή του «σκληρού ροκ» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σχεδιάζει τις επόμενες κοινωνικές πρωτοβουλίες του κόμματος και να προετοιμάζει, για τις υποκλοπές, την πρότασή του για Εξεταστική Επιτροπή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Με το φόβο έρευνας για το ΕΛΚ και τη σχέση με τον βραχίονα της «αμαρτωλής» Blue Skies ζουν στο Μαξίμου
Πολιτική 04.05.26

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι Έλληνες σύμβουλοί του, οι υπέρογκες αμοιβές και η σύνδεση με την Blue Skies. Το ενδεχόμενο έρευνας από την OLAF ή την EPPO, προκαλούν πονοκέφαλο στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημοσκόπηση: Η μεγάλη «αιμορραγία» της κυβέρνησης – Χάνει το Κέντρο, σημαντική φθορά σε κρίσιμες ηλικιακές ομάδες
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Η κυβέρνηση δείχνει να χάνει την κυριαρχία της σε παραδοσιακά και στρατηγικά κοινά σε νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το Κέντρο, που αποτέλεσε το «κάστρο» του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019, εμφανίζει πλέον σοβαρές ρωγμές. Στις ηλικιακές ομάδες η φθορά δεν περιορίζεται πια μόνο στους νέους.

Σύνταξη
«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη
«Στο χιλιοστό» 03.05.26

Το βιβλίο «οδηγός» της σκευωρίας Μητσοτάκη εναντίον του Τσίπρα για το Μακεδονικό και τις περικοπές των συντάξεων και η απολογητική απάντηση, «στο χιλιοστό», στον Τσίπρα.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η γεμάτη συμβολισμούς συνάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη με την Φραντσέσκα Αλμπανέζε
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μαζί με αντιπροσωπεία του κόμματος, συναντήθηκε με την Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών, Φραντσέσκα Αλμπανέζε στα γραφεία της ΝΕΑΡ στη Βουλή.

Σύνταξη
Δουδωνής: Η κυβέρνηση επέλεξε τον Τζαβέλλα, ακριβώς επειδή ήταν εμπλεκόμενος για να της καθαρίσει τις υποθέσεις
Επικαιρότητα 03.05.26

Λαβρος κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα ο Παν. Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ μετά και την αποκάλυψη του in. «Θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί» είπε, τονίζοντας ότι η επιλογή του από την κυβέρνηση εξυπηρετεί τη συγκάλυψη του σκανδάλου.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή
Σφοδρά πυρά 03.05.26

«Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΚΚΕ για αποκάλυψη in: Έρχεται να προστεθεί στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Σχολιάζοντας την αποκάλυψη του in για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το ΚΚΕ επισημαίνει πως ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είναι ο ίδιος «που πρωτοστάτησε στην ποινικοποίηση των αγώνων των βιοπαλαιστών αγροτών»

Σύνταξη
Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύτηκε το ψέμα περί ανταλλαγής των συντάξεων με το Μακεδονικό – Η Ιστορία είναι πεισματάρα
Αιχμηρή τοποθέτηση 03.05.26

Με μια αιχμηρή τοποθέτηση ο Αλέξης Τσίπρας, καταγγέλλοντας απόπειρα σπίλωσης του έργου και του ήθους του, εξηγεί γιατί δεν θα συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ που βασίζεται στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα» των Βαρβιτσιώτη - Δενδρινού και θα φιλοξενηθεί στον ΣΚΑΙ. Προεξοφλεί την έλλειψη αντικειμενικότητας για τα γεγονότα το 2015, με την ευχή οι δημιουργοί να τον διαψεύσουν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της
Ελλάδα 04.05.26

Σύμφωνα με τον δικηγόρος της η Παρασκευή Τυχερόπουλου θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με όλα τα νόμιμα μέσα, με τη Δικαιοσύνη να αποτελεί τον τελικό κριτή της υπόθεσης.

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης
Μεγάλες καταστροφές 04.05.26

«Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις» τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης για τους βανδαλισμούς στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης.

Σύνταξη
Γιώργος Μαρίνος: Η Άννα Φόνσου τον τιμά με μουσική σκηνή στο όνομά του
Βίντεο 04.05.26

Η κεντρική αίθουσα στο «Σπίτι του Ηθοποιού» θα ονομαστεί «Μουσική Σκηνή Γιώργος Μαρίνος», σε μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο καλλιτέχνη στις 11 Μαΐου. όπως αποκάλυψε η Άννα Φόνσου

Σύνταξη
Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή
Υγεία 04.05.26

Γράφει η Δρ. Μαρία Καπαρέλου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής-Αιματολογικής ομάδας, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Σύνταξη
Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο
Αθλητικές υποδομές 04.05.26

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 ευρώ για την κατασκευή του Πολυχώρου Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων στην Πάτμο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος του νησιού.

Σύνταξη
Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών
Επικαιρότητα 04.05.26

Για τη σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διαδικασία πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών θα γνωμοδοτήσει η επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

