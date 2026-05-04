Ζαχαριάδης: Το μανιφέστο Τσίπρα, βάση διαλόγου για ενότητα και ανασύνθεση – Το ΠΑΣΟΚ κρατά ανοιχτή την πόρτα στη ΝΔ

«Το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή επεξεργασία. Είναι πλήρης, είναι σύγχρονη, είναι φρέσκια», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, εξηγώντας πως επειδή ο ίδιος, στο παρελθόν, έχει ασχοληθεί «και ευρύτερα με τα διεθνή, όχι μόνο της Αριστεράς αλλά και του προοδευτικού χώρου, είναι στο κλίμα και στις διατυπώσεις που έχουν τα σύγχρονα σοσιαλιστικά κόμματα στην Ευρώπη, όπως το ισπανικό του Σάντσεθ, ή παλιότερες διατυπώσεις που είχε το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και βεβαίως», προσέθεσε, «έχει στοιχεία και από αυτά τα οποία λέει η Αριστερά στην Αμερική, εν προκειμένω ο Σάντερς».

«Πρέπει να βρεθούμε όλοι μαζί σε μία κοίτη ενιαία. Αυτή είναι η στόχευσή μας, αυτή είναι η στρατηγική μας. Κανένας δεν θα μας συγχωρέσει χωριστές πορείες και χωριστές εκλογικές καταγραφές», υπογράμμισε ο κ. Ζαχαριάδης, σημειώνοντας ότι «συντρέχουν όροι και προϋποθέσεις ανασυγκρότησης της ευρύτερης παράταξης».

Όπως είπε, μάλιστα, για το μανιφέστο Τσίπρα, «εκτιμώ ότι αυτό το κείμενο είναι καταρχήν μία βάση πολιτικού διαλόγου για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν ένα βήμα κοινό την επόμενη μέρα. Δεν χρειαζόμαστε φθινόπωρο. Χρειαζόμαστε μία διαρκή και παρατεταμένη άνοιξη στον χώρο, γιατί έχουμε βυθιστεί στο φθινόπωρο και τον χειμώνα».

«Ο Τσίπρας έχει αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα»

«Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούν να υπάρχουν δύο σχήματα στις εκλογές, δηλαδή και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας», ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης και προσέθεσε: «Πρέπει να ξεκινήσουν τώρα όλες οι διαδικασίες διαλόγου, προκειμένου να καταλήξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε μία εκλογική καταγραφή. Δεν υπάρχει περιθώριο πολλών καταγραφών, διασπάσεων και κατατμήσεων. Όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας, κατατείνουν ως χορηγοί του κ. Μητσοτάκη. Με αυτό το πλαίσιο, όταν υπάρχει βούληση, βρίσκεται και ο τρόπος. Εμείς έχουμε καταθέσει δημόσια μία άποψη. Προφανώς θα καταθέσουν και οι άλλοι τις απόψεις τους και με σύνθεση, ανοιχτή καρδιά, ανοιχτό μυαλό και συντροφικότητα θα καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης επισήμανε, παράλληλα, ότι «είναι αναγκαίο να υπάρξει επικοινωνία όχι μόνο Φάμελλου-Τσίπρα, Τσίπρα- Φάμελλου, αλλά όλες οι πλευρές με όλες τις πλευρές που ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα. Είναι κρίσιμο και καθοριστικό να γίνει μία πανστρατιά, μία ευρύτατη συσπείρωση δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο, ιδίως τώρα που το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί μια γραμμή περιχαράκωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι στην πολιτική παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Υπάρχουν και τα πρόσωπα, υπάρχουν και τα κείμενα, υπάρχουν και οι διαδρομές».

«Εμένα με ενδιαφέρει να κερδίσουμε τη μεγάλη εικόνα της συσπείρωσης του ευρύτερου χώρου. Να φύγουμε από τον σεχταρισμό και τον πολύ-τεμαχισμό. Και σε αυτή την προσπάθεια νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συναντηθούμε και με τον Τσίπρα και με τον Χαρίτση και με τον Πέτρο Κόκκαλη και με όλους όσοι ενδιαφέρονται να είναι σε μια κοινή τέτοια πορεία», τόνισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε, επίσης, ότι «αρχηγό θα βάλουμε αυτόν που μπορεί να έχει την καλύτερη επίδοση. Το κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή είναι να ανοίξουν τα τηλέφωνα να συζητήσουμε με αυτό το κείμενο ως βάση», ενώ υπογράμμισε πως «ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα, στο πρόσφατο παρελθόν. Και νομίζω ότι έχοντας κάνει αυτοκριτική, έχοντας αναθεωρήσει πολιτικές και έχοντας προσαρμόσει τη στρατηγική του ευρύτερου χώρου στα ερωτήματα του παρόντος και του μέλλοντος, μπορούν να δημιουργηθούν μεγάλες δυναμικές και μεγάλες συσπειρώσεις», για να καταλήξει πως «η κουβέντα όμως ξεκινάει, κατά τη γνώμη μου, από την ενότητα ενός πολυδιασπασμένου και πολυτραυματισμένου χώρου. Και βεβαίως, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την προσπάθεια είναι πάρα πολύ σημαντικός».

«Το ΠΑΣΟΚ κρατά ανοιχτή την πόρτα στη ΝΔ»

Αναφορικά με το ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Ζαχαριάδης, αφού ξεκαθάρισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέτωπο με την κυβέρνηση, όχι με την σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, υπογράμμισε πως «για να μπορέσεις να κάνεις μέτωπο με την κυβέρνηση πρέπει να είσαι καθαρός στις σχέσεις σου και με την κοινωνία και με τις άλλες δυνάμεις στο πολιτικό σύστημα».

«Δεν μπορεί να λες και εσύ και άλλες δυνάμεις πόσο αυταρχική είναι η συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο κράτος δικαίου και τι άθλιες μεθοδεύσεις είναι αυτές. Και να τα λες και εσύ και άλλοι – αναφέρω: Παυλόπουλος, Μενουδάκος, Σωτηρέλης, Δρόσος και πολλοί άλλοι. Και μετά να πηγαίνει ο κ. Δουδώνης, βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, διορισμένος δηλαδή από τον κ. Ανδρουλάκη, και να κάνει πρόταση κοινά αποδεκτή με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να είναι σε αυτά τα ζητήματα συνομιλητής η Νέα Δημοκρατία; Κατά τη γνώμη μου, όχι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Και προσέθεσε πως «το θέμα είναι αν συναινείς αυτή τη στιγμή σε προτάσεις τις οποίες είτε κάνει η Νέα Δημοκρατία, είτε τις κάνεις εσύ και τις κάνει δεκτές η Νέα Δημοκρατία. Αν δηλαδή δημιουργείς μεγάλο συνασπισμό και συναίνεση μέσα στη Βουλή».

«Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί την απόφασή του για μη συνεργασία με τη ΝΔ. Και στο προεδρείο της Βουλής και στη ΓΣΕΕ και με τα λεγόμενα του κ. Μεϊμάρογλου και βεβαίως στο ζήτημα της συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων. Καταθέτει μία πρόταση μόνο του για Εξεταστική Επιτροπή, την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ γνωρίζει και είχε κληθεί να συνδιαμορφώσει με τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης.