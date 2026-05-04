Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
Μαρινάκης: «Όχι» στην προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 04 Μαΐου 2026, 12:42

Μαρινάκης: «Όχι» στην προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή από την κυβέρνηση

Νέο «όχι» της κυβέρνησης για σύσταση προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Προς νέο μπλόκο της ποινικής διερεύνησης που ζητά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

«Από την επισκόπηση της δικογραφίας από την κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν στην ανάγκη συγκρότησης προκαταρκτικής εξέτασης. Επομένως θα ψηφίσουμε αρνητικά στις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και ΠΑΣΟΚ», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την πρόταση της αντιπολίτευσης για τους δύο πρώην υπουργούς Αραμπατζή και Λιβανό που αναφέρονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μην κοροϊδευόμαστε. Αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων, φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μία προσπάθεια χρήσης μίας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω, αυτή τη φορά σε μία ακόμα προκαταρκτική εξέταση χωρίς στοιχεία.

Αυτό τους ενδιαφέρει, να μετατρέψουν τη χώρα και την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο, απέραντο δικαστήριο, σε μία ατελείωτη συζήτηση επί ποινικών ζητημάτων, χωρίς πραγματικά στοιχεία, χωρίς δεδομένα, με πολύ βαριές εκφράσεις, υπερβολικές, εκτός της λογικής των πραγματικών δεδομένων της δικογραφίας».

«Είμαστε η κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία χωρίς να πιστεύει στην ενοχή, πάντα με βάση το τεκμήριο αθωότητας έχει δεχτεί να παραπεμφθούν δύο πρώην υπουργοί, ένας υπουργός και ένας υφυπουργός, οι κ.κ. Καραμανλής και Τριαντόπουλος για άλλη υπόθεση, ενώπιον του φυσικού δικαστή, του δικαστικού συμβουλίου. Σε άλλες περιπτώσεις που δεν υπήρχαν καθόλου στοιχεία, ούτε καν ενδείξεις, όπως στην περίπτωση του κ. Βορίδη και του κ. Αυγενάκη απαντήσαμε αρνητικά, έτσι θα απαντήσουμε και τώρα».

Σε ερώτηση για το ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης στην πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές που προετοιμάζει η αντιπολίτευση, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί εφόσον κατατεθεί τέτοια πρόταση.

Ουδέν σχόλιο από Μαρινάκη για τις αποκαλύψεις του in για τον Τζαβέλλα

Σε σχέση με τις αποκαλύψεις του in για την εμπλοκή που είχε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλας στην υπόθεση των υποκλοπών πριν αποφασίσει να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση μετά το αίτημα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και τις συνακόλουθες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικούς ούτε δικαστικές αποφάσεις ενώ επιτέθηκε σε αυτό που περιέγραψε ως «αυτόκλητους δικαστές του πληκτρολογίου» αλλά και στον Δικηγορικό Σύλλογο που όπως είπε ακολουθεί θεσμικό κατήφορο.

«Δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία σχολιασμού όσων έχουν ειπωθεί, αν έχουν ειπωθεί, σε μία απόρρητη διαδικασία για ένα τέτοιο θέμα στην Επιτροπή Εθνικής Διαφάνειας. Όσοι διαρρέουν, αν ισχύουν αυτά που διαρρέουν, αξιολογούνται. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος».

«Ο κ. Τζαβέλλας είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μετά από υπόδειξη της ένωσης εισαγγελέων για αυτή τη θέση. […]

«Εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε μέρος σε αυτό τον θεσμικό κατήφορο που θα έχει τεράστιες θεσμικές συνέπειες. Πρόκειται για επιθέσεις στη Δικαιοσύνη. Εμείς δεν θα πάρουμε θέση για την άποψη της πλειοψηφίας του δσ του ΔΣΑ. Όλοι αξιολογούμαστε για τη στάση μας. Υπάρχει μία διάταξη, εφαρμόστηκε ο νόμος. Δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε τους δικαστικούς λειτουργούς. Το που εφαρμόζεται ένα άρθρο του κώδικα ποινικής δικονομίας θα το αποφασίσουν οι δικαστές. Ούτε εσείς, ούτε εγώ ούτε κανένας τηλεδικαστής ή δικαστής του πληκτρολογίου, ούτε κανένα πολιτικό κόμμα.  Η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις», είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Η κυβέρνηση στηρίζει απόλυτα τη δικαιοσύνη και τον ανεξάρτητο ρόλο της σε μία επικίνδυνη περίοδο επιθέσεων κατά δικαστών», ήταν η απάντηση του κ. Μαρινάκη σε ερώτηση για το εάν ο κ. Τζαβέλλας περιβάλλεται από την ίδια εμπιστοσύνη από την κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις.

«Κανείς δεν μπορεί να παριστάνει τον δικαστή και τον εισαγγελέα από ένα πληκτρολόγιο ή από οποιονδήποτε θεσμό», πρόσθεσε.

Για Flotilla, Τσίπρα και εσωκομματικά της ΝΔ

Σε σχέση με την κατάληψη των πλοίων του Global Sumud Flotilla σε ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης και ερώτηση για το εάν η κυβέρνηση καταδικάζει τις ισραηλινές ενέργειες, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στις ανακοινώσεις του υπουργείου Εξωτερικών και έκρινε ότι οι ελληνικές αρχές εργάστηκαν υποδειγματικά.

Ο κ. Μαρινάκης δέχτηκε επίσης ερωτήσεις για την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΚΑΪ με φόντο βιβλίο δημοσιογράφων του σταθμού για το 2015. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «είτε ο κ. Τσίπρας δεν έχει διαβάσει το βιβλίο, είτε λέει ψέματα» ενώ κληθείς να σχολιάσει παλιότερο βίντεο με τον κ. Μητσοτάκη που παρέπεμπε στο συγκεκριμένο βιβλίο για να υποστηρίξει ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντάλλαξε το Μακεδονικό με τις συντάξεις ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο νυν πρωθυπουργός τοποθετήθηκε τότε με βάση τη γενικότερη συζήτηση και έκανε κάποιες αναφορές στο εν λόγω βιβλίο.

Αναφορικά με την επικείμενη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ και τις δημόσιες διαφοροποιήσεις στελεχών της κυβερνητικής παράταξης, ο κ. Μαρινάκης υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για εσωτερικό πρόβλημα και αντέτεινε ότι ζήτημα τέτοιο υπάρχει στα υπόλοιπα κόμματα κάνοντας αναφορά στην παραίτηση Καστανίδη.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Ζαχαριάδης: Το μανιφέστο Τσίπρα, βάση διαλόγου για ενότητα και ανασύνθεση – Το ΠΑΣΟΚ κρατά ανοιχτή την πόρτα στη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Ζαχαριάδης: Το μανιφέστο Τσίπρα, βάση διαλόγου για ενότητα και ανασύνθεση – Το ΠΑΣΟΚ κρατά ανοιχτή την πόρτα στη ΝΔ

«Αναγκαίο να υπάρξει επικοινωνία όχι μόνο Τσίπρα- Φάμελλου, αλλά όλες οι πλευρές με όλες τις πλευρές που ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα. Καθοριστικό να γίνει μία συσπείρωση δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο, ιδίως τώρα που το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί μια γραμμή περιχαράκωσης», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών
Επικαιρότητα 04.05.26

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών

Για τη σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διαδικασία πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών θα γνωμοδοτήσει η επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής

Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές
Πολιτική 04.05.26

Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές

Ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του αναφέρει ότι παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ αφήνοντας αιχμές κατά του προέδρου του κόμματος. «Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο κόμμα» αναφέρει 

Υποκλοπές: «Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» – Κόντρα κυβέρνησης με αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

«Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» - Συνεχίζεται η επίθεση της αντιπολίτευσης

Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠ συνεχίζουν να βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό - Τι λένε Μαρκόπουλος, Αναστασίου, Γιαννούλης

Σκάνδαλα, δημοσκοπική φθορά και εσωκομματικές φουρτούνες – Στα σχοινιά η κυβέρνηση
Πολιτική 04.05.26

Σκάνδαλα, δημοσκοπική φθορά και εσωκομματικές φουρτούνες – Στα σχοινιά η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός αναζητούν μάταια ένα αφήγημα για να ανακόψουν τη δημοσκοπική καθίζηση αλλά και να στρέψουν τη συζήτηση μακριά από τα σκάνδαλα που την βαραίνουν, όπως αυτά των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγωνία για νέες πιθανές διαφοροποίησεις στη συνεδρίαση της ΚΟ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη

Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή
Πολιτική 04.05.26

Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή

 Η πρόταση κατατέθηκε με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του ΥΠΑΑΤ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και οδηγείται σε «μετωπική» με τον Μητσοτάκη
Πολιτική 04.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και οδηγείται σε «μετωπική» με τον Μητσοτάκη

Με το βλέμμα στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ επιλέγει τη γραμμή του «σκληρού ροκ» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σχεδιάζει τις επόμενες κοινωνικές πρωτοβουλίες του κόμματος και να προετοιμάζει, για τις υποκλοπές, την πρότασή του για Εξεταστική Επιτροπή.

Με το φόβο έρευνας για το ΕΛΚ και τη σχέση με τον βραχίονα της «αμαρτωλής» Blue Skies ζουν στο Μαξίμου
Πολιτική 04.05.26

Με το φόβο έρευνας για το ΕΛΚ και τη σχέση με τον βραχίονα της «αμαρτωλής» Blue Skies ζουν στο Μαξίμου

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι Έλληνες σύμβουλοί του, οι υπέρογκες αμοιβές και η σύνδεση με την Blue Skies. Το ενδεχόμενο έρευνας από την OLAF ή την EPPO, προκαλούν πονοκέφαλο στο Μαξίμου.

Δημοσκόπηση: Η μεγάλη «αιμορραγία» της κυβέρνησης – Χάνει το Κέντρο, σημαντική φθορά σε κρίσιμες ηλικιακές ομάδες
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Η μεγάλη δημοσκοπική αιμορραγία της κυβέρνησης - Χάνει το Κέντρο, σημαντική φθορά σε κρίσιμες ηλικιακές ομάδες

Η κυβέρνηση δείχνει να χάνει την κυριαρχία της σε παραδοσιακά και στρατηγικά κοινά σε νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το Κέντρο, που αποτέλεσε το «κάστρο» του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019, εμφανίζει πλέον σοβαρές ρωγμές. Στις ηλικιακές ομάδες η φθορά δεν περιορίζεται πια μόνο στους νέους.

«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη
«Στο χιλιοστό» 03.05.26

«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη

Το βιβλίο «οδηγός» της σκευωρίας Μητσοτάκη εναντίον του Τσίπρα για το Μακεδονικό και τις περικοπές των συντάξεων και η απολογητική απάντηση, «στο χιλιοστό», στον Τσίπρα.

Νέα Αριστερά: Η γεμάτη συμβολισμούς συνάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη με την Φραντσέσκα Αλμπανέζε
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Η γεμάτη συμβολισμούς συνάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη με την Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μαζί με αντιπροσωπεία του κόμματος, συναντήθηκε με την Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών, Φραντσέσκα Αλμπανέζε στα γραφεία της ΝΕΑΡ στη Βουλή.

Δουδωνής: Η κυβέρνηση επέλεξε τον Τζαβέλλα, ακριβώς επειδή ήταν εμπλεκόμενος για να της καθαρίσει τις υποθέσεις
Επικαιρότητα 03.05.26

Δουδωνής: Η κυβέρνηση επέλεξε τον Τζαβέλλα, ακριβώς επειδή ήταν εμπλεκόμενος για να της καθαρίσει τις υποθέσεις

Λαβρος κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα ο Παν. Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ μετά και την αποκάλυψη του in. «Θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί» είπε, τονίζοντας ότι η επιλογή του από την κυβέρνηση εξυπηρετεί τη συγκάλυψη του σκανδάλου.

ΚΚΕ: Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή
Σφοδρά πυρά 03.05.26

ΚΚΕ: Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή

«Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική», τονίζει το ΚΚΕ

ΚΚΕ για αποκάλυψη in: Έρχεται να προστεθεί στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

ΚΚΕ για αποκάλυψη in: Έρχεται να προστεθεί στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών

Σχολιάζοντας την αποκάλυψη του in για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το ΚΚΕ επισημαίνει πως ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είναι ο ίδιος «που πρωτοστάτησε στην ποινικοποίηση των αγώνων των βιοπαλαιστών αγροτών»

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύτηκε το ψέμα περί ανταλλαγής των συντάξεων με το Μακεδονικό – Η Ιστορία είναι πεισματάρα
Αιχμηρή τοποθέτηση 03.05.26

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύτηκε το ψέμα περί ανταλλαγής των συντάξεων με το Μακεδονικό – Η Ιστορία είναι πεισματάρα

Με μια αιχμηρή τοποθέτηση ο Αλέξης Τσίπρας, καταγγέλλοντας απόπειρα σπίλωσης του έργου και του ήθους του, εξηγεί γιατί δεν θα συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ που βασίζεται στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα» των Βαρβιτσιώτη - Δενδρινού και θα φιλοξενηθεί στον ΣΚΑΙ. Προεξοφλεί την έλλειψη αντικειμενικότητας για τα γεγονότα το 2015, με την ευχή οι δημιουργοί να τον διαψεύσουν.

Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της
Ελλάδα 04.05.26

Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της

Σύμφωνα με τον δικηγόρος της η Παρασκευή Τυχερόπουλου θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με όλα τα νόμιμα μέσα, με τη Δικαιοσύνη να αποτελεί τον τελικό κριτή της υπόθεσης.

Βανδαλισμοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης
Μεγάλες καταστροφές 04.05.26

Βανδαλισμοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης

«Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις» τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης για τους βανδαλισμούς στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης.

Γιώργος Μαρίνος: Η Άννα Φόνσου τον τιμά με μουσική σκηνή στο όνομά του
Βίντεο 04.05.26

Γιώργος Μαρίνος: Η Άννα Φόνσου τον τιμά με μουσική σκηνή στο όνομά του

Η κεντρική αίθουσα στο «Σπίτι του Ηθοποιού» θα ονομαστεί «Μουσική Σκηνή Γιώργος Μαρίνος», σε μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο καλλιτέχνη στις 11 Μαΐου. όπως αποκάλυψε η Άννα Φόνσου

Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή
Υγεία 04.05.26

Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή

Γράφει η Δρ. Μαρία Καπαρέλου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής-Αιματολογικής ομάδας, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο
Αθλητικές υποδομές 04.05.26

Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 ευρώ για την κατασκευή του Πολυχώρου Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων στην Πάτμο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος του νησιού.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

