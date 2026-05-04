«Από την επισκόπηση της δικογραφίας από την κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν στην ανάγκη συγκρότησης προκαταρκτικής εξέτασης. Επομένως θα ψηφίσουμε αρνητικά στις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και ΠΑΣΟΚ», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την πρόταση της αντιπολίτευσης για τους δύο πρώην υπουργούς Αραμπατζή και Λιβανό που αναφέρονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μην κοροϊδευόμαστε. Αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων, φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μία προσπάθεια χρήσης μίας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω, αυτή τη φορά σε μία ακόμα προκαταρκτική εξέταση χωρίς στοιχεία.

Αυτό τους ενδιαφέρει, να μετατρέψουν τη χώρα και την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο, απέραντο δικαστήριο, σε μία ατελείωτη συζήτηση επί ποινικών ζητημάτων, χωρίς πραγματικά στοιχεία, χωρίς δεδομένα, με πολύ βαριές εκφράσεις, υπερβολικές, εκτός της λογικής των πραγματικών δεδομένων της δικογραφίας».

«Είμαστε η κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία χωρίς να πιστεύει στην ενοχή, πάντα με βάση το τεκμήριο αθωότητας έχει δεχτεί να παραπεμφθούν δύο πρώην υπουργοί, ένας υπουργός και ένας υφυπουργός, οι κ.κ. Καραμανλής και Τριαντόπουλος για άλλη υπόθεση, ενώπιον του φυσικού δικαστή, του δικαστικού συμβουλίου. Σε άλλες περιπτώσεις που δεν υπήρχαν καθόλου στοιχεία, ούτε καν ενδείξεις, όπως στην περίπτωση του κ. Βορίδη και του κ. Αυγενάκη απαντήσαμε αρνητικά, έτσι θα απαντήσουμε και τώρα».

Σε ερώτηση για το ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης στην πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές που προετοιμάζει η αντιπολίτευση, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί εφόσον κατατεθεί τέτοια πρόταση.

Ουδέν σχόλιο από Μαρινάκη για τις αποκαλύψεις του in για τον Τζαβέλλα

Σε σχέση με τις αποκαλύψεις του in για την εμπλοκή που είχε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλας στην υπόθεση των υποκλοπών πριν αποφασίσει να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση μετά το αίτημα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και τις συνακόλουθες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικούς ούτε δικαστικές αποφάσεις ενώ επιτέθηκε σε αυτό που περιέγραψε ως «αυτόκλητους δικαστές του πληκτρολογίου» αλλά και στον Δικηγορικό Σύλλογο που όπως είπε ακολουθεί θεσμικό κατήφορο.

«Δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία σχολιασμού όσων έχουν ειπωθεί, αν έχουν ειπωθεί, σε μία απόρρητη διαδικασία για ένα τέτοιο θέμα στην Επιτροπή Εθνικής Διαφάνειας. Όσοι διαρρέουν, αν ισχύουν αυτά που διαρρέουν, αξιολογούνται. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος».

«Ο κ. Τζαβέλλας είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μετά από υπόδειξη της ένωσης εισαγγελέων για αυτή τη θέση. […]

«Εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε μέρος σε αυτό τον θεσμικό κατήφορο που θα έχει τεράστιες θεσμικές συνέπειες. Πρόκειται για επιθέσεις στη Δικαιοσύνη. Εμείς δεν θα πάρουμε θέση για την άποψη της πλειοψηφίας του δσ του ΔΣΑ. Όλοι αξιολογούμαστε για τη στάση μας. Υπάρχει μία διάταξη, εφαρμόστηκε ο νόμος. Δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε τους δικαστικούς λειτουργούς. Το που εφαρμόζεται ένα άρθρο του κώδικα ποινικής δικονομίας θα το αποφασίσουν οι δικαστές. Ούτε εσείς, ούτε εγώ ούτε κανένας τηλεδικαστής ή δικαστής του πληκτρολογίου, ούτε κανένα πολιτικό κόμμα. Η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις», είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Η κυβέρνηση στηρίζει απόλυτα τη δικαιοσύνη και τον ανεξάρτητο ρόλο της σε μία επικίνδυνη περίοδο επιθέσεων κατά δικαστών», ήταν η απάντηση του κ. Μαρινάκη σε ερώτηση για το εάν ο κ. Τζαβέλλας περιβάλλεται από την ίδια εμπιστοσύνη από την κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις.

«Κανείς δεν μπορεί να παριστάνει τον δικαστή και τον εισαγγελέα από ένα πληκτρολόγιο ή από οποιονδήποτε θεσμό», πρόσθεσε.

Για Flotilla, Τσίπρα και εσωκομματικά της ΝΔ

Σε σχέση με την κατάληψη των πλοίων του Global Sumud Flotilla σε ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης και ερώτηση για το εάν η κυβέρνηση καταδικάζει τις ισραηλινές ενέργειες, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στις ανακοινώσεις του υπουργείου Εξωτερικών και έκρινε ότι οι ελληνικές αρχές εργάστηκαν υποδειγματικά.

Ο κ. Μαρινάκης δέχτηκε επίσης ερωτήσεις για την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΚΑΪ με φόντο βιβλίο δημοσιογράφων του σταθμού για το 2015. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «είτε ο κ. Τσίπρας δεν έχει διαβάσει το βιβλίο, είτε λέει ψέματα» ενώ κληθείς να σχολιάσει παλιότερο βίντεο με τον κ. Μητσοτάκη που παρέπεμπε στο συγκεκριμένο βιβλίο για να υποστηρίξει ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντάλλαξε το Μακεδονικό με τις συντάξεις ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο νυν πρωθυπουργός τοποθετήθηκε τότε με βάση τη γενικότερη συζήτηση και έκανε κάποιες αναφορές στο εν λόγω βιβλίο.

Αναφορικά με την επικείμενη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ και τις δημόσιες διαφοροποιήσεις στελεχών της κυβερνητικής παράταξης, ο κ. Μαρινάκης υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για εσωτερικό πρόβλημα και αντέτεινε ότι ζήτημα τέτοιο υπάρχει στα υπόλοιπα κόμματα κάνοντας αναφορά στην παραίτηση Καστανίδη.