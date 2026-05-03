Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Κοστιούκ: Θρίαμβος με πολιτικό βάρος στη Μαδρίτη και παγωμένη ατμόσφαιρα στον τελικό με την Αντρέεβα
Άλλα Αθλήματα 03 Μαΐου 2026, 11:19

Κοστιούκ: Θρίαμβος με πολιτικό βάρος στη Μαδρίτη και παγωμένη ατμόσφαιρα στον τελικό με την Αντρέεβα

Η Ουκρανή κατακτά το πρώτο της Masters 1000 μέσα σε ένταση, συμβολισμούς και σιωπές που λένε περισσότερα από λόγια

Γιώργος Μαζιάς
Η Μαδρίτη φιλοξένησε έναν τελικό που ξεπέρασε τα στενά όρια του αθλητισμού και μετατράπηκε σε καθρέφτη της σύγχρονης γεωπολιτικής πραγματικότητας. Η Μάρτα Κοστιούκ, 23 ετών από το Κίεβο, κατέκτησε τον τίτλο του Masters 1000 της WTA επικρατώντας της Ρωσίδας Μίρα Αντρέεβα με 6-3, 7-5, σε έναν αγώνα διάρκειας μίας ώρας και 21 λεπτών. Ήταν μια νίκη με διπλή σημασία: αγωνιστική κορύφωση αλλά και έντονος συμβολισμός, σε μια εποχή όπου ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας συνεχίζει να επηρεάζει κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής.

Η ένταση ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή. Οι δύο αθλήτριες απέφυγαν οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη του αγώνα. Δεν υπήρξε χειραψία στο φιλέ, ούτε καν η καθιερωμένη ανταλλαγή χαιρετισμού με τις ρακέτες. Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε ψυχρό κλίμα, με τις δύο φιναλίστ να φωτογραφίζονται χωριστά, αποτυπώνοντας μια απόσταση που δεν ήταν μόνο προσωπική, αλλά βαθιά πολιτική.

Η Αντρέεβα, εμφανώς απογοητευμένη, αποχώρησε γρήγορα προς τον πάγκο της μετά το τελευταίο πόντο, ενώ στην ομιλία της κράτησε έναν πιο τυπικό τόνο, συγχαίροντας την αντίπαλό της για την απόδοσή της. Αντίθετα, η Κοστιούκ δεν έκανε καμία αναφορά στη Ρωσίδα τενίστρια, παραμένοντας συνεπής στη στάση που έχει υιοθετήσει από την αρχή του πολέμου. Στο τέλος της δικής της ομιλίας, αφιέρωσε τη νίκη της στην πατρίδα της, κλείνοντας με το σύνθημα «Slava Ukraini», που έχει εξελιχθεί σε σύμβολο εθνικής αντίστασης.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Κοστιούκ κυριάρχησε στο πρώτο σετ, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της και εκμεταλλευόμενη τα λάθη της αντιπάλου της. Στο δεύτερο σετ, η Αντρέεβα αντέδρασε και έφτασε κοντά στην ισοφάριση, έχοντας δύο set points στο 5-4. Ωστόσο, η Ουκρανή έδειξε ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, σώζοντας και τα δύο κρίσιμα σημεία και κερδίζοντας τρία συνεχόμενα games για να «κλείσει» τον τίτλο.

Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί το πρώτο τρόπαιο Masters 1000 στην καριέρα της Κοστιούκ και το τρίτο συνολικά, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία στο παγκόσμιο τένις. Παράλληλα, θα την ανεβάσει στο Νο15 της παγκόσμιας κατάταξης, το υψηλότερο σημείο που έχει φτάσει μέχρι σήμερα.

Από την άλλη πλευρά, η Αντρέεβα, αν και παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της νέας γενιάς, δείχνει να περνά μια φάση προσαρμογής. Η εντυπωσιακή της άνοδος την προηγούμενη χρονιά είχε δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες, οι οποίες προς το παρόν δεν επιβεβαιώνονται πλήρως. Παρ’ όλα αυτά, η ηλικία και οι δυνατότητές της αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη μεγαλύτερη εξέλιξη στο μέλλον.

Ο τελικός της Μαδρίτης δεν θα μείνει στη μνήμη μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά κυρίως για όσα συμβόλισε. Σε μια εποχή όπου ο αθλητισμός συχνά καλείται να συνυπάρξει με την πολιτική, η εικόνα δύο νεαρών αθλητριών που δεν αντάλλαξαν ούτε μια ματιά αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση ότι ορισμένες αντιπαραθέσεις ξεπερνούν τις γραμμές του γηπέδου.

Τρομερή Μαρία Στρατουδάκη: Δύο χάλκινα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων
Αθλητισμός & Σπορ 03.05.26

Τρομερή Μαρία Στρατουδάκη: Δύο χάλκινα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων

Η 17χρονη αθλήτρια του Κρατερού Χανίων κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων καταρρίπτοντας και έξι πανελλήνια ρεκόρ.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2: Στο +14 από τη Ρεάλ οι Καταλανοί, έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον τίτλο
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2: Στο +14 οι Καταλανοί, έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον τίτλο

Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 2-1 την Οσασούνα στην Παμπλόνα, πήγε στο +14 από τη Ρέάλ και σε περίπτωση που η «βασίλισσα» γκελάρει με την Εσπανιόλ θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια.

Η Φαμαλικάο άφησε εκτός τίτλου τη Μπενφίκα (2-2) και ο Μουρίνιο στον πάγκο τον Παυλίδη
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Η Φαμαλικάο άφησε εκτός τίτλου τη Μπενφίκα (2-2) και ο Μουρίνιο στον πάγκο τον Παυλίδη

Η Μπενφίκα έχασε κάθε ελπίδα για τον τίτλο στην Primeira Liga μετά το 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάo. Στον πάγκο, σε όλο το παιχνίδι, άφησε τον πρώτο σκόρερ της. Βαγγέλη Παυλίδη ο Μουρίνιο.

Μπενίτεθ: «Το να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα»
Μπάσκετ 02.05.26

Μπενίτεθ: «Το να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα»

Σύμφωνα με τον Ράφα Μπενίτεθ η είσοδος του Παναθηναϊκού στην πρώτη τετράδα της Super League και η συμμετοχή του στα πλέι οφ του 1-4 ήταν επίτευγμα βάσει της θέσης που είχε πριν αναλάβει ο ίδιος.

Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ
Μπάσκετ 02.05.26

Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική μπάσκετ

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε στις ΗΠΑ με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς και συζήτησαν και το ενδεχόμενο ο γιος του, Αντρέι Στογιάκοβιτς, να αγωνιστεί μελλοντικά στην Εθνικής Ελλάδας.

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες

Με κορυφαίο τον Γιόκερες (δύο γκολ και ασίστ) η Άρσεναλ «λύγισε» εύκολα τη Φούλαμ (3-0) και πλέον βρίσκεται στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» όμως να έχουν δύο ματς περισσότερα.

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Οσασούνα – Μπαρτσελόνα για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Κρήτη: Χαλάζι και θυελλώδεις βοριάδες στο Ηράκλειο – Πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι
Στην Κρήτη 03.05.26

Χαλάζι και θυελλώδεις βοριάδες στο Ηράκλειο - Πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι

Μέσα σε πέντε λεπτά το χαλάζι είχε «ασπρίσει» τις αυλές στο Ηράκλειο - Στο λιμάνι, οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα ένα κρουαζιερόπλοιο να αναγκαστεί να επιστρέψει στον Πειραιά

Αθλητισμός & Σπορ 03.05.26

Δήμος Μπουλούκος
Πρόωρη αυλαία για το «Σπίτι Μου 2» – Βροχή διαμαρτυριών
Λήγει 2/6 03.05.26

Πρόωρη αυλαία για το «Σπίτι Μου 2» – Βροχή διαμαρτυριών

Το πρόγραμμα φθηνών επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων «Σπίτι Μου 2», λήγει πρόωρα στις 2 Ιουνίου, αντί για τέλη Αυγούστου όπως αναμενόταν. Αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους που τρέχουν και δεν φτάνουν.

Άβα Γκάρντνερ – Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους
Πάθος 03.05.26

Άβα Γκάρντνερ - Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους - «Εδώ έζησαν τη θυελλώδη σχέση τους»

Η κατοικία που στέγασε έναν από τους πιο παθιασμένους και ταραχώδεις έρωτες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου, αυτή της Άβα Γκάρντνερ και του Φράνκ Σινάτρα, διατίθεται πλέον προς πώληση

«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Πόλεμος σε αλυσίδα 03.05.26

«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

ΔΝΤ: Επικρίνει τις κυβερνήσεις της ΕΕ ότι αγνοούν προειδοποιήσεις για επιδοτήσεις ενέργειας
Οικονομικές Ειδήσεις 03.05.26

Το ΔΝΤ επικρίνει τις κυβερνήσεις της ΕΕ ότι αγνοούν προειδοποιήσεις για επιδοτήσεις ενέργειας - Η αναφορά στην Ελλάδα

Το ΔΝΤ προτρέπει τις χώρες να στοχεύσουν την υποστήριξη στους πιο ευάλωτους αντί να χρησιμοποιούν δαπανηρά γενικά μέτρα

Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο
Ανήκει σε ζάπλουτο Ρώσο 03.05.26

Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο

Η διέλευση του Nord από τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω γεωπολιτικής έντασης αποκαλύπτει τα όρια της διεθνούς πίεσης και τη δύναμη των παγκόσμιων ελίτ

Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»
Πρόβλημα για την ΕΕ 03.05.26

Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»

Πώς οι ΗΠΑ χτίζουν τους νέους οικονομικούς κολοσσούς - Οι συγχωνεύσεις-μαμούθ αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία, με την Ευρώπη να αναζητά νέα στρατηγική ανάμεσα σε ρύθμιση και ανταγωνιστικότητα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο – Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά
Στη Θεσσαλονίκη 03.05.26

Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο - Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά

Στην Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη σήμανε συναγερμός και άμεσα έφτασε έξω από την οικία ισχυρή δύναμη με 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά

Σήμερα η πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ
Οικονομία 03.05.26

Σήμερα η πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ

Συνολικά, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν αναμένεται να αυξήσουν τις ποσοστώσεις τους «κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα», εξηγεί ο Αρν Λόμαν Ράσμουσεν αναλυτής στην Global Risk Management.

ΑΑΔΕ: Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις
Οδηγός 03.05.26

Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις

Στη δήλωση για τα αναδρομικά, τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό

