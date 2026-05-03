ΑΕΚ: Η 11άδα της για το ντέρμπι της Λεωφόρου
Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, γνωστοποίησε την 11άδα με την οποία η ΑΕΚ θα παραταχθεί στη Λεωφόρο, κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε γνωστή την εντεκάδα της ΑΕΚ για το αποψινό (3/5, 21:00) ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ο Σέρβος τεχνικός κρατά και πάλι τον Γιόβιτς στον πάγκο, με τους Βάργκα, Ζίνι να ξεκινούν στην κορυφή της επίθεσης ενώ ο Πήλιος επιστρέφει στο αριστερό άκρο της άμυνας.
Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια για την Ένωση και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα θα είναι οι Πινέδα, Μαρίν, στα δύο άκρα οι Κοϊτά, Περέιρα και στην επίθεση οι Βάργκα, Ζίνι.
Συνοπτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Περέιρα, Βάργκα και Ζίνι.
Στον πάγκο: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς, Ελίασον.
Η σύνθεση της ΑΕΚ:
