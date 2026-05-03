ΚΚΕ για αποκάλυψη in: Έρχεται να προστεθεί στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών

Στην αποκάλυψη του in για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και τον ρόλο που διαδραμάτισε στις υποκλοπές αναφέρεται το ΚΚΕ, επισημαίνοντας τα στοιχεία προστίθενται προστεθεί στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών.

Όπως υπογραμμίζει το ΚΚΕ, «οι αποκαλύψεις περί εμπλοκής του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που αποφάσισε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, στην παρακολούθηση συγκεκριμένων προσώπων υπογράφοντας ως εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΥΠ, έρχονται να προστεθούν στα ήδη σοβαρά στοιχεία αυτού του σκανδάλου αλλά και στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψής του».

Σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι «μεθοδεύσεις που αξιοποιούν στο έπακρο το διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση, αναδεικνύοντας για μια ακόμα φορά ότι έλυσε τα χέρια και αυτής της κυβέρνησης η άρνηση της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να δεχθούν την πρόταση του ΚΚΕ στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση για κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης, φτάνοντας στο σημείο, στη συγκεκριμένη δυσώδη υπόθεση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να λειτουργεί ταυτόχρονα ως ελεγκτής και ως ελεγχόμενος».

«Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει τον ρόλο της αστικής δικαιοσύνης»

Παράλληλα, τονίζει για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα πως «πρόκειται για τον ίδιο που πρωτοστάτησε στην ποινικοποίηση των αγώνων των βιοπαλαιστών αγροτών, συνεχίζοντας το ‘έργο’ των προηγούμενων εισαγγελέων του Αρείου Πάγου με τις προσπάθειες τους για συγκάλυψη του εγκλήματος στα Τέμπη, τις κατευθύνσεις τους για διώξεις και αγροτοδικεία, την πρώτη απόφαση για αρχειοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών».

Τέλος, αναφέρει ότι «η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει τον ρόλο της αστικής δικαιοσύνης στη νομιμοποίηση του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου του “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων” που, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ, έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις.