Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Διεθνής Οικονομία 03 Μαΐου 2026, 08:00

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παρά τις προόδους των τελευταίων δεκαετιών, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων εξακολουθεί να αποτελεί μια απτή πραγματικότητα στην αγορά εργασίας.

Πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, που συνδέεται με τον επαγγελματικό διαχωρισμό βάσει φύλου, την υπερεκπροσώπηση των γυναικών σε χαμηλότερα αμειβόμενους τομείς και την άνιση κατανομή των οικογενειακών ευθυνών.

Ωστόσο, όταν εξετάζει κανείς τις επαγγελματικές διαδρομές ανδρών και γυναικών κατά τη διάρκει του χρόνου, αναδεικνύεται ένας καθοριστικός παράγοντας: η μητρότητα.

Για πολλές γυναίκες, η απόκτηση παιδιών σηματοδοτεί μια καμπή στην καριέρα τους, οδηγώντας σε μειωμένα εισοδήματα και περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Αντίθετα, η πατρότητα φαίνεται να έχει ελάχιστη ή και καθόλου αρνητική επίδραση στην επαγγελματική πορεία των ανδρών.

Αυτή η ασυμμετρία βρίσκεται στον πυρήνα της λεγόμενης «ποινή της μητρότητας».

Η ποινή της μητρότητας ως δομικό φαινόμενο

Στην οικονομική βιβλιογραφία, η «ποινή της μητρότητας» περιγράφει τη συστηματική μείωση των αποδοχών και των ευκαιριών απασχόλησης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μετά τη γέννηση παιδιών.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για ένα ευρέως καταγεγραμμένο μοτίβο που εμφανίζεται σε πολλές χώρες, γράφουν οι καθηγήτριες οικονομικών Rebeca García-Ramos και Gema García Piqueres σε άρθρο τους στο The Conversation.

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις, όπως αυτή της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2026, οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών.

Τα δεδομένα από την Ισπανία επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα: ενώ η πατρότητα συνδέεται με αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των ανδρών, η μητρότητα οδηγεί σε μείωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών.

Η τιμωρία εμφανίζεται μετά το πρώτο παιδί

Η επίδραση της μητρότητας γίνεται εμφανής ήδη από τη γέννηση του πρώτου παιδιού. Έρευνες δείχνουν ότι στα πρώτα στάδια της καριέρας, οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι σχετικά μικρές. Ωστόσο, μετά τη μητρότητα, το χάσμα όχι μόνο εμφανίζεται αλλά και διευρύνεται σημαντικά.

Ενδεικτικά, μελέτες καταγράφουν μείωση του εισοδήματος των γυναικών κατά περίπου 11% τον πρώτο χρόνο μετά τη γέννηση παιδιού.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η απώλεια αυτή δεν είναι προσωρινή: δέκα χρόνια αργότερα, οι συνολικές απώλειες μπορεί να φτάνουν σχεδόν το 28% σε σύγκριση με τα προ της μητρότητας επίπεδα.

Αντίθετα, τα εισοδήματα των ανδρών παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα, επιβεβαιώνοντας ότι η γονεϊκότητα δεν επηρεάζει συμμετρικά τα δύο φύλα.

Το μισθολογικό χάσμα δεν είναι στατικό· αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.

Στην Ισπανία, εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στο 15,7%, με τις γυναίκες να κερδίζουν κατά μέσο όρο αρκετές χιλιάδες ευρώ λιγότερα ετησίως από τους άνδρες.

Αν και το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, η ανισότητα παραμένει έντονη, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Το μεγαλύτερο χάσμα παρατηρείται κοντά στο τέλος της επαγγελματικής ζωής, γεγονός που αντανακλά τις σωρευτικές επιπτώσεις της μητρότητας και των διακοπών στην καριέρα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 2024 το μέσο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ ήταν 11,1%.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών. Το χάσμα κυμαίνεται από -0,8% στο Λουξεμβούργο έως 18,8% στην Εσθονία.

Πώς αλλάζει η επαγγελματική πορεία των μητέρων

Η ποινή της μητρότητας δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά σε έναν συνδυασμό αλλαγών που επηρεάζουν τη σχέση των γυναικών με την εργασία.

Πρώτον, πολλές γυναίκες μειώνουν τις ώρες εργασίας τους μετά τη γέννηση παιδιών.

Εκτιμάται ότι κατά τον πρώτο χρόνο της μητρότητας εργάζονται περίπου 10% λιγότερες ημέρες.

Δεύτερον, αυξάνεται η πιθανότητα να στραφούν σε θέσεις μερικής απασχόλησης ή λιγότερο σταθερές μορφές εργασίας.

Αυτές οι αλλαγές έχουν διπλή επίπτωση: αφενός μειώνουν το άμεσο εισόδημα, αφετέρου περιορίζουν τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Η μειωμένη διαθεσιμότητα μπορεί να σημαίνει λιγότερες προαγωγές, μικρότερη πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης και χαμηλότερη συσσώρευση εργασιακής εμπειρίας.

Ο αντίκτυπος, ωστόσο, δεν είναι ίδιος για όλες τις γυναίκες.

Εκείνες με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης τείνουν να παραμένουν στην αγορά εργασίας, συχνά μειώνοντας απλώς τις ώρες τους.

Αντίθετα, οι γυναίκες με χαμηλότερη εκπαίδευση είναι πιο πιθανό να διακόψουν πλήρως ή προσωρινά την εργασία τους.

Το βάρος της κατανομής της φροντίδας

Πέρα από τις ατομικές αποφάσεις, η κατανομή των ευθυνών φροντίδας παραμένει καθοριστική.

Στην Ισπανία, όπως και στις περισσότερες χώρες, οι γυναίκες αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος των οικιακών εργασιών και της φροντίδας των παιδιών. Αυτό οδηγεί σε περισσότερες διακοπές της καριέρας, μειωμένη διαθεσιμότητα, υψηλότερο ποσοστό γυναικών σε θέσεις μερικής απασχόλησης και μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης.

Η έρευνα της Αμερικανίδας οικονομοόγο Claudia Goldin επισημαίνει επίσης τον ρόλο των θέσεων εργασίας που ανταμείβουν την απόλυτη διαθεσιμότητα (θέσεις εργασίας που απαιτούν πλήρη αφοσίωση). Όταν οι μισθοί εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αυτή τη διαθεσιμότητα, οποιαδήποτε διακοπή ή μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά αυτού του φαινομένου είναι ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο αποτέλεσμα για τους άνδρες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το εισόδημα των ανδρών επηρεάζεται ελάχιστα μετά τη γέννηση των παιδιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρατηρείται μάλιστα μια μικρή αύξηση. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό στην οικονομική βιβλιογραφία ως πατρική πριμοδότηση.

Η επιμονή των κοινωνικών προσδοκιών που τοποθετούν τους άνδρες ως τον κύριο οικονομικό στυλοβάτη του νοικοκυριού, καθώς και η μεγαλύτερη συνέχεια στις επαγγελματικές διαδρομές των ανδρών, θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο.

Οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες

Η ποινή της μητρότητας έχει συνέπειες που εκτείνονται πέρα από το επίπεδο του ατομικού εισοδήματος.

Συμβάλλει στη διεύρυνση του συνολικού μισθολογικού χάσματος, οδηγεί σε μικρότερη διάρκεια καριέρας και μειώνει τις μελλοντικές συντάξεις των γυναικών.

Παράλληλα, επηρεάζει την ίδια την οικονομία, περιορίζοντας το διαθέσιμο ανθρώπινο κεφάλαιο και την παραγωγικότητα.

Σε δημογραφικό επίπεδο, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την απόκτηση παιδιών, σε μία περίοδο κατά την οποία όπου το ποσοστό γεννήσεων  στην Ευρώπη είναι ήδη χαμηλό.

Προς τη μείωση των ανισοτήτων

Η αντιμετώπιση της ανισότητας μητρότητας απαιτεί συνδυασμό πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών.

Διεθνείς εμπειρίες δείχνουν ότι μέτρα όπως η ισότιμη γονική άδεια για άνδρες και γυναίκες, η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και η προώθηση πιο ευέλικτων μοντέλων εργασίας μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά.

Εξίσου σημαντική είναι η αλλαγή στις κοινωνικές αντιλήψεις σχετικά με την κατανομή των ευθυνών φροντίδας.

Χωρίς μια πιο ισορροπημένη συμμετοχή των ανδρών στην οικογενειακή ζωή, οι ανισότητες στην αγορά εργασίας είναι δύσκολο να εξαλειφθούν.

