Ο Καμπάτσο αναδείχθηκε MVP των game 2 της Euroleague
Ο Φακούντο Καμπάτσο πήρε τον τίτλο του MVP των game 2 των play offs της EuroLeague.
- Συνελήφθησαν τρεις νεαρές για τους βανδαλισμούς στο Εφετείο Αθηνών – Βρέθηκαν βαριοπούλες και αντιασφυξιογόνες μάσκες
- Συμμορία έκλεβε αυτοκίνητα, μηχανές και φορτηγά σε όλη την Αττική – Βρέθηκε πλήθος εξαρτημάτων από τα οχήματα
- Τα νεότερα για την υγεία του 5χρονου που ακρωτηριάστηκε σε νηπιαγωγείο
- Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες στη Σάμο - Περισυνελέγησαν 14 άνθρωποι, συνελήφθη ο φερόμενος διακινητής
Τα δεύτερα παιχνίδια των play offs της Euroleague ολοκληρώθηκαν, με την διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει το βραβείο του MVP.
Αυτός που αναδείχθηκε νικητής του βραβείου ήταν ο Φακούντο Καμπάτσο, για όλα όσα έκανε στην νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ.
H εξαιρετική εμφάνιση του Καμπάτσο
Ο Καμπάτσο μέτρησε 23 πόντους (5/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα) και 6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, παίρνοντας έτσι το βραβείο.
Μάλιστα, ο Καμπάτσο πέρασε μόλις για ένα βαθμό τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην αξιολόγηση, ο οποίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Βαλένθια, με 27 πόντους (3/8 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 6/6 βολές), 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, βάζοντας το νικητήριο σουτ, και συμπληρώνοντας 29 στο PIR.
- LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ
- LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά
- LIVE: Νιουκάστλ – Μπράιτον
- Ο Τσιτσιπάς προπονείται… οικογενειακώς: Παρέμβαση της μητέρας του σε άσκηση – την απομάκρυνε ο πατέρας του (vid)
- Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)
- Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
- Οι διαφαινόμενες προκρίσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού… εκτόξευσαν τις τιμές στα εισιτήρια του Final-4
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις