Ο Καμπάτσο αναδείχθηκε MVP των game 2 της Euroleague

Τα δεύτερα παιχνίδια των play offs της Euroleague ολοκληρώθηκαν, με την διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει το βραβείο του MVP.

Αυτός που αναδείχθηκε νικητής του βραβείου ήταν ο Φακούντο Καμπάτσο, για όλα όσα έκανε στην νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

H εξαιρετική εμφάνιση του Καμπάτσο

Ο Καμπάτσο μέτρησε 23 πόντους (5/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα) και 6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, παίρνοντας έτσι το βραβείο.

Μάλιστα, ο Καμπάτσο πέρασε μόλις για ένα βαθμό τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην αξιολόγηση, ο οποίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Βαλένθια, με 27 πόντους (3/8 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 6/6 βολές), 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, βάζοντας το νικητήριο σουτ, και συμπληρώνοντας 29 στο PIR.