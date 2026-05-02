Έφτασε η ώρα για τον ελληνικό τελικό της Euroleague;

Αν παραμένει σε ισχύ εκείνο το «είδηση δεν είναι πως σκύλος δάγκωσε άνθρωπο, είδηση είναι πως άνθρωπος δάγκωσε σκύλο» τότε με το συμπάθιο αλλά κανένα σχόλιο για το αυτονόητο: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι πλασμένοι για να βρεθούν στο final 4 της Euroleague.

Κατασκευασμένοι με μπάτζετ των 40 εκατ ευρώ για αυτή τη δουλειά. Καμία έκπληξη λοιπόν για την ερυθρόλευκη παρέλαση στο ΣΕΦ με τη Μονακό. Καμία έκπληξη και για τους Πράσινους που βρήκαν τον τρόπο και έκαναν μια χαψιά μέσα στο σπίτι της, την άπειρη Βαλένθια με το Νο2 της κανονικής διάρκειας. Τα playoffs της Euroleague είναι μια άλλη ιστορία. Και κανείς δεν την μαθαίνει δωρεάν.

Καλώς εχόντων των πραγμάτων λοιπόν μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα είναι γεγονός. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει θέση για τον πρώτο ημιτελικό της 22ης περιμένοντας τον νικητή του ζευγαριού Ρέαλ-Χάποελ (1-0). Και ο Ολυμπιακός για τον δεύτερο λογικά έχοντας απέναντι την Φενερμπαχτσέ που με τη σειρά της έκανε το 2-0 με την Ζαλγκίρις. Προκύπτει λοιπόν για τρίτο τουρνουά στη σειρά, ένας διάδρομος με θέα στον ελληνικό τελικό που περιμένουμε εδώ και παραπάνω από τρεις 10ετίες.

Ήταν 1994 στο Τελ Αβίβ όταν ο κανονισμός της FIBA υποχρέωνε τις ομάδες από την ίδια χώρα να παίζουν μεταξύ τους ημιτελικό. Συνέβη στη Σαραγόσα το 1995 και στο Βερολίνο το 2009. Άλλαξε το 2012 στην Πόλη όταν για πρώτη φορά οι αιώνιοι έπαιξαν άλλη ώρα για το εισιτήριο του τελικού αλλά εκεί βρέθηκαν μόνο οι Πειραιώτες. Και πλέον το έχουνε πάρει σχοινί-κορδόνι. Το 2024 πέρασε ο Παναθηναϊκός, αλλά όχι ο Ολυμπιακός. Το 2025 έγιναν ζευγάρι του τελευταίου μικρού τελικού της ιστορίας. Το πλήρωμα του χρόνου έχει φτάσει. Το… timing είναι που ψάχνουν και η 24η του Μάη στο glass floor του ΟΑΚΑ θα μπορούσε να γίνει η μέρα και ο τόπος για τον σπουδαιότερο χορό στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, σε επίπεδο συλλόγων. Το μόνο που δεν έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Ένα ντέρμπι αιωνίων για την κατάκτηση της Ευρώπης!

Στην πραγματικότητα έστω και αν αντιπροσωπεύουν δύο εντελώς διαφορετικές ιδέες μπάσκετ, είναι ο αφρός της Euroleague. Μια καλοκουρδισμένη μηχανή σαν τον Ολυμπιακό που χθες βράδυ στο πρώτο ημίχρονο είχε 13 ασίστ για 1 λάθος «πνίγοντας» τη Μονακό στην ασφυξία του -28 πριν την ανάπαυλα. Και μια all star εκδοχή του Παναθηναϊκού που σε 48 ώρες νίκησε τη Βαλένθια και από την άμυνα (στο 1-0 των 68 πόντων) και από την επίθεση (στο 2-0 των 107) έχοντας κρύο αίμα την κατάλληλη στιγμή: εκεί που η μπάλα έκαιγε.

Στο ΟΑΚΑ οι Πράσινοι θα έχουν εάν και εφόσον το πλεονέκτημα που προσφέρει να γίνεται ένα f4 στο σπίτι σου και οι Ερυθρόλευκοι την ύψιστη πρόκληση να πάρουν μια Euroleague που θα μετράει για… δύο αν προκύψει σε μια τέτοια συνθήκη. Θα είναι δεδομένα τα φαβορί στους ημιτελικούς. Άρα μπορεί κάλλιστα να συμβεί. Να τους δούμε απέναντι στην απόλυτη σύγκρουση.

Φυσικά όλα τα παραπάνω διαβάζονται και ανάποδα. Για να έρθει το final 4 στα μέρη μας για πρώτη φορά από το 2007, έπαιξε τον ρόλο της η Κυβέρνηση. Είναι υποχρέωση της πόλης ή της χώρας που αναλαμβάνει την ευθύνη να προσφέρει μια μεγάλη εγγυητική στην διοργανώτρια -5 εκατ ευρώ-. Στην Ελλάδα έγινε απευθείας από την κεντρική πολιτική σκηνή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει εναρμονισμένος «Με την ελπίδα να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four και γιατί όχι και στον τελικό».

Στην δική του περίπτωση, καλό θα είναι να έχει κατά νου και εκείνο το κλασικό «πρόσεχε τι εύχεσαι». Ήδη η ένταση κυριαρχεί στην ιδέα. Πριν καλά-καλά προκύψει η επιβεβαίωση της πρόκρισης στο final 4. Σκέψου όντως να φτάσουμε σε εκείνο το Σάββατο, πριν από την Κυριακή της 24ης του Μάη. Και να μετρά αντίστροφα για τον ελληνικό τελικό