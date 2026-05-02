Δουδωνής από Λεπέτυμνο Λέσβου: Οι αποζημιώσεις για τον αφθώδη δεν είναι επαρκείς, χωρίς δικαίωμα ένστασης οι κτηνοτρόφοι
Οι αποζημιώσεις δεν ήταν επαρκείς και δεν υπήρχε δικαίωμα ένστασης για τους κτηνοτρόφους, τονίζει μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που πρόσθεσε ότι η κατάσταση στο νησί χειροτερεύει.
Τον Λεπέτυμνο επισκέφτηκε σήμερα ο Παναγιώτης Δουδωνής, συζητώντας για τις συνέπειες του αφθώδους πυρετού με τον Πρόεδρο Θέμη Καμένο και τον ιδιοκτήτη της πρότυπης Φάρμας «Καριοφύλλη», Γιώργο Καριοφύλλη.
Στη συνέχεια ο κ Δουδωνής έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Στην Αθήνα δεν ασχολούνται πια με τον αφθώδη πυρετό. Όμως εδώ στη Λέσβο, στον Λεπέτυμνο που είμαι, τα πράγματα είναι όλο και χειρότερα. Οι αποζημιώσεις δεν ήταν επαρκείς και δεν υπήρχε δικαίωμα ένστασης για τους κτηνοτρόφους.
Δεν έγιναν αυτά που υποσχέθηκαν για τις ζωοτροφές, την απώλεια παραγωγής και την πληρωμή του γάλακτος από τις 4 Απριλίου και μετά. Και βέβαια ούτε κουβέντα για εμβολιασμό, ενώ η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί με αυτό το μέτρο. Πρέπει να δοθούν λύσεις άμεσα».
